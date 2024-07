Ricky Martin aloca la Plaza de Toros de Granada con su adrenalina

Ricky Martín volvió a congregarse con sus fans en la calurosa noche de este jueves. El artista no falló en su regreso a Granada. Puso patas arribas una Plaza de Toros de Granada que vivió un concierto donde nadie quedó indiferente, y no fue para menos.

Desde bien temprano, los miles de asistentes aguardaban la hora en los aledaños del coso granadino. La mayoría eran mujeres con una edad madura, rozando los 50 años aproximadamente, que iban a ver a su ídolo de la infancia. Otros eran acompañantes que no querían perderse a uno de los hombres más aclamados del otro mundo. Sea por lo que fuere, las casi 7.000 personas que se reunieron vivieron un espectáculo en el que el movimiento y la música fueron los actores principales.

La previa al concierto estuvo cargada por música generacional de los 90's. Los encargados de animar lo consiguieron. Calentaron motores para que los admiradores del de San Juan estuvieran con las pilas cargadas, pese a que los 31 grados que marcaba el mercurio complicaran la faena.

Nadie quiso perderse este evento. Alguna que otra cara conocida se dejó ver por el ruedo, como Francisco Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada, que se unió a una fiesta que arrancó cuando las luces se apagaron. Como si se fuera a ver una película.

De repente, en las pantallas gigantes, un vídeo que no superaba los tres minutos recopilando partes de videoclips de Ricky Martín. Todo estaba listo cuando empezaron a sonar unas maracas y unos bombos. Así era, el cantante arrancó con Pégate. La música caribeña, coreada por un sinfín de aplausos al ritmo, mostraron la presencia de unos granadinos que querían moverse. Vestido con un estilo de final de siglo, Ricky Martin lució un pantalón negro acompañado por camiseta de tirantes negra, camisa del mismo color y una americana muy ancha con hombreras que hacía volver a las épocas de las fotos en las carpetas de la escuela.

El gigante musical se alocó con su siguiente tema: María. Se quitó la americana para lucir su camisa abierta y, tirando de su voz y pegadizo estribillo, hizo que los presentes le siguieran en su juego. Los atrapó y los metió dentro, atreviéndose los presentes a cantar a coro parte de la canción, mientras que Martin sacaba sus sensuales bailes junto a sus siete bailarines.

En su punto de efervescencia, el músico pasó a Adrenalina, una de sus canciones mundiales más actuales. La gente ya estaba fuera de sí en la pista, pegando botes que prácticamente pudieron notarse en toda la capital. A continuación, el vocalista tuvo un gran momento íntimo con Granada. Hablándole como si de un amor fuera: "esta noche me quedo aquí. Esta noche es mía. Siempre es importante volver a Granada. Son mi combustible". El boricua, que recordó que el miércoles cumplió 40 años encima de los escenarios, quiso recordar su historia con su 'Ricky Martin Live 2024', una gira que catalogó como una manera "de recordar mi historia, en la que ustedes son parte de ella".

El cantante sólo había mostrado parte de su repertorio. Continuó con hits que aunaron a los allí presentes. Vuelve, que finalizó con un fantástico solo del guitarrista, Shake your bon-bon, pasando a un inglés que no fue muy seguido a nivel vocal pero sí en baile, Lola,lola, La bomba y She bangs, haciendo que la gente volviera a mostrar su entrega en la parte central de la canción con sus movimientos de manos y de cante. Si algo no faltó desde luego fueron ganas por parte de la gente.

Salto al amor con baladas

Con una transición musical acompañada por un corto vídeo, Martin dio paso a una serie de clásicos íntimos y amorosos. La balada apareció en escena con canciones como Disparo, donde se cambió de vestimenta para pasar a una fina gabardina blanca sin mangas con la que lucía como una persona más clara y melancólica, Asignatura pendiente, donde solo los más fanáticos al artista se atrevieron a seguirla hasta su fin, Tal Vez, donde el cantante concluyó aplaudiendo a sus fans, sobre todo porque se encontraba "en su momento más romántico" y la gente se aclimató.

Persistió en dicha línea. Sus temas continuaron con ese toque íntimo tan característico. A medio vivir y Fuego de noche, nieve de día prosiguieron a las antes citadas para pasar a un solo del saxofonista que sirvió para abrirle las puertas a Te extraño, te olvido, te amo, uno de sus primeros temas mundiales con el que la gente arrancó de nuevo sus voces para cantar al unísono y sin parar. De hecho, se vio a gente mayor, rozando fácilmente los 80 años, que se encontraban en primera fila entonando unos bonitos versos que arrancaron un "ole,ole,ole" en la grada al terminar la melodía. Continuó con Tu recuerdo, donde el intérprete cambió parte de la letra para dejar un "Granada no dejes de pensar en mí" que se volvió a llevar una fuerte ovación. El hombre se dejaba querer.

Ricky Martin demostró que su música no era cuestión de edades. Los prejuicios desaparecieron al ver dentro de la Plaza de Toros a jóvenes, mayores y abuelos entregándose y abriéndose junto con el de San Juan. Eso sí, el festejo no tardó en volver a llegar. La traca final estaba a punto de asomar. Ricky Martin volvió a inyectar veneno en las piernas de más de uno con La Mordidita, retrocediendo con el ritmo caribeño un nuevo artista: camiseta de tirantes blanca y sin parar de botar. Fue el preludio de lo que estaba por venir. Por arriba, por abajo puso patas arriba el recinto, por si no la estaba ya, para seguir con Vente Pa'ca, el tema por excelencia cuando se habla de la faceta reggaetonera del astro.

El concierto estaba llegando a su fin. Solo quedaban dos temas para concluir, y qué canciones eran. Subido en una platea, el artista cantó, en una mezcla entre español e inglés, Livin' la vida loca. Versionada para la ocasión, el artista rozó un culmen que llegó con La copa de la vida. Su obra maestra que le hizo ser conocido en todos los rincones del planeta. Con unos pantalones vaqueros cargo y camiseta de tirantes blanca, al igual que sus bailarines, Ricky Martin selló el cierre de un espectáculo que continuó con una oleada de aplausos dirigidos hacia su figura, bailarines y músicos.

Se quedó con ganas de más, y tuvo un momento de despedida coreando un "allez, allez" y "go, go" junto al público. La canción, himno del mundial de fútbol de 1998, fue su tema cúspide para terminar de despedirse con un "Andalucía tiene sangre caliente". Y es que, como lo hace ver, el artista urbano siempre se lo pasa bien en estas tierras. Algo que gratifica a los fans, que cumplieron y se fueron con el corazón lleno al escuchar a Martin entonando un "te amo, Granada". Las emociones y la música, una buena sinergia.