Karanka: "Queremos jugadores que sepan a lo que vienen"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha comparecido este viernes en su primera rueda de prensa tras renovar su vínculo con el club rojiblanco. El técnico, que previamente mantuvo un encuentro con los medios de comunicación, ha analizado el inicio de una pretemporada en la que "faltan todavía muchos jugadores en posiciones que son determinantes". El preparador ha lamentado que esta situación dificulta la implementación de los conceptos que pretende inculcar en su plantilla. "En el partido del miércoles, y en otros que van a venir en un futuro, tampoco se va a poder ver mucho", ha advertido a causa de ello. "Lo que estamos intentando es que, cuando vayan llegando los jugadores, lo hagan a una dinámica de un equipo que lleva semanas trabajando", ha argumentado.

En este sentido, el técnico ha matizado que comenzar desde la pretemporada al frente del equipo le permite trabajar de forma distinta. "Está claro que el año pasado fue un mes y lo que requería aquel periodo no es lo que se requiere ahora. Yo no actuaba de la misma manera que actúo ahora, evidentemente. Entonces, te encuentras con un equipo que venía trabajado durante unos meses, un estado físico, un estado de ansiedad… Ahora es todo lo contrario. Ahora hay que crear unas dinámicas, unos automatismos. Estén o no, los que vayan a estar al final se tienen que ir metiendo en esa dinámica.", ha abundado el preparador, que se ha expresado "encantado de estar aquí otra vez". En este sentido, ha señalado que los principales factores que le convencieron para renovar fue "la calidad humana" que encontró "en el club, en Los Cármenes y en todos los sitios", así como "la calidad profesional".

No obstante, no ha escondido que "lo que te termina de convencer es el cambio que ha dado el club y ver que esos problemas que llevaron a que se terminara de aquella manera han cambiado". Karanka no ha querido profundizar en ello, pues "es volver a hablar de cosas que no traen buen recuerdo". "Cuando un club como este acaba en la situación en que acabó es porque hubo cosas que no se hicieron bien", ha incidido.

El Granada que quiere

Pero, a su juicio, no todo se hizo mal. De hecho, el Granada que quiere ver la próxima campaña es "el equipo que se vio el día del Athletic". "Un grupo que presiona arriba, con intensidad, que intenta jugar pero que, si no hay posibilidad, tampoco se vuelve loco intentando salir. Que sea intenso y aprovecharnos de la calidad de los jugadores que tenemos arriba. El Athletic era un equipo que tenía los datos físicos más altos y le pasamos en todos los aspectos por encima". No ha querido, en cambio, hablar de objetivo. "La mejor forma de conseguir las cosas es trabajar por ellas. Lo que hay que hablar cada día es de cada entrenamiento, de mejorar la plantilla. Cuanto mejor se hagan las cosas, mejor irá la temporada. El que más se exige a sí mismo soy yo. Ahora tengo que transmitir esa exigencia a todo el mundo".

En lo que respecta a la llegada de nuevos futbolistas, el técnico del Granada ha subrayado que "está claro que van a venir". "Cuanto antes vengan, siempre es mejor para el entrenador, pero muchas veces es mejor esperar para traer lo que quieres", ha sugerido. "No sé si hay algún jugador que no esté por la labor de jugar en Segunda", ha aseverado, tras lo que ha afirmado que cuenta con Luis Suárez y Milla: "Todo el jugador que tenga contrato con el club está en mi cabeza". Quienes ya han salido fueron Maximiano y Aarón, por lo que el club trabaja con "la idea de traer dos porteros". "Lo que estamos viendo es no precipitarnos", ha insistido, después de exponer que la búsqueda se centra en "jugadores que sepan a lo que vienen, que, incluso teniendo otros sitios, prefieren ir aquí".

Osei, Pepe, Molina y Arezo

Entre los que sí trabajan actualmente con el grupo está el defensa Philip Osei, cuya incorporación aún no ha sido anunciada por la entidad nazarí. Se encuentra a prueba con los rojiblancos. "No sé lo que pasará al final. No voy a decir que me ha sorprendido, porque le conocía, pero sí que, para ser un chico que conoce el idioma, está entrenando genial. No ves que baje el nivel. En una posición como la del central zurdo lo está haciendo muy bien", ha explicado. También se ha detenido a analizar el rendimiento de los canteranos que trabajan con ‘los mayores’. "Mario Da Costa, muy bien; Mario González muy, muy bien. Es un chico que, si le ves, no sabes que es juvenil. Está Miguel Ángel Brau, a quien veo mucho más maduro. Con Bryan he hablado; para jugar en alta competición necesita dar un pasito más", ha ahondado.

No ha incluido en este grupo a Pepe, a quien considera un miembro más de la plantilla. "Ya tuve la oportunidad de conocerle el año pasado y a día de hoy es un jugador de la dinámica. Es un jugador que, quizás, no tiene titulares, pero que siempre hace lo que quiere hacer". Continúa Jorge Molina, que "va a ser crucial". "Lo que pasó, pasó. Directamente no he hablado con él nada de eso, y creo que nadie. Todo el mundo está desde el primer segundo pensando en lo que viene en adelante. En el caso de Jorge, si el año pasado fue importante en Primera, imagina en Segunda", ha abundado. También ha reparado en Matías Arezo, a quien ve "muy bien". "Es un jugador de los que este año tiene que dar un pasito adelante. El año pasado llega con 19 añitos, pero ahora lleva seis o siete meses aquí. Siendo uruguayo, imagina si tiene personalidad. Es hora de que esa hambre y esa personalidad que tiene la muestre sobre el campo. Es uno de los jugadores de los que tengo ganas de ver, porque le conocía de antes".