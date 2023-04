El Ayuntamiento inyecta en Granada 35,5 millones para abonar sus deudas con 125 empresas

El Ayuntamiento de Granada ha inyectado a la economía de la ciudad 35,5 millones de euros destinados a pagar a 125 empresas con la que el Consistorio tenía deudas. Este pago, que deja prácticamente a cero la deuda a proveedores, ha sido posible con el apoyo unánime del Pleno extraordinario celebrado en la mañana de este viernes a la modificación del Plan de Ajuste y a la operación de crédito con el Gobierno a través del Fondo de Financiación de Entidades Locales en el régimen obligatorio del Plan de Pago a Proveedores de 2023.

"Hoy es un día histórico para este Ayuntamiento porque hemos aprobado, con la unanimidad de todos los grupos políticos, la operación económica más importantes para esta ciudad", ha celebrado la concejala de Economía, Raquel Ruz, tras finalizar el Pleno. "Agradezco a todos los grupos su altura de miras apoyando una decisión que es buena para el impulso de Granada, que nos da unas condiciones muy ventajosas, que va mejorar también la estructura económica de este Ayuntamiento y que nos va a permitir seguir creciendo de forma acelerada los próximos cuatro años", ha añadido.

Tras recordar que "en el 2018 el periodo medio de pago era de 182 días y este mes estamos en 52", Ruz ha incidido en que "este plan nos va a dejar la deuda prácticamente a cero y, por tanto, el periodo medio de pago se va a reducir a menos de treinta días".

"Son en total 125 las empresas que se han acogido al Plan – lo que ha supuesto el pago de 419 facturas- y el préstamo al que nos acogemos tiene un monto total de 35,5 millones", ha detallado. Respecto a las condiciones del préstamo, la edil ha dicho que "es a diez años, con los cuatro primeros de cadencia, y un tipo de interés del 3,27 por ciento frente al 8% de intereses de mora que estábamos pagando hasta ahora". En este sentido, ha destacado que, tal y como viene recogido en el expediente, esta operación va a producir en los próximos años el ahorro de 11,5 millones de euros solo en intereses de aquí al año 2034.

"El resto del crédito se va a financiar a través de una partida que ya existe en el Presupuesto, con casi 6,5 millones que ya están destinados al pago de unos préstamos que ya han sido amortizados este año. Por tanto, eran unos ingresos que se podían destinar perfectamente al pago de este préstamo, de modo que no afecta al resto de la economía", ha explicado.

"El Gobierno de España, dado los buenos datos del Ayuntamiento de Granada y la confianza y seguridad generada en menos de año y medio, nos ha ofrecido un préstamo en unas condiciones muy ventajosas para la ciudad", ha celebrado. "Una oportunidad que no ofrece ninguna entidad bancaria y que nos ha permitido pagar a nuestros proveedores, darles un gran respiro y dar también un impulso a la economía de Granada".

La edil de Economía ha destacado además que esta medida financiera, "como también se ha reconocido en el Pleno extraordinario", no sólo no afectan a los servicios que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía, sino que lleva consigo eliminar de la amortización de las plazas de funcionario vacantes por jubilación, que hasta ahora no se han podido cubrir.

"A partir de ahora, como las magnitudes económicas se van a mejorar, esperamos cubrir esas plazas vacantes, lo cual es muy importante en área como Recaudación, para tener una gestión más ágil y operativa, o en Derechos Sociales, donde también sufren una falta de personal importante", ha concluido. "Nos aseguramos por lo menos cuatro años de estabilidad económica y de crecimiento continuo y más acelerado del actual. Creo que es una buena noticia, así también lo han visto los grupos municipales y por eso han reconocido que esta medida mejora la situación económica de nuestro Ayuntamiento y de nuestra ciudad".