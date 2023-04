Goiko anuncia que su local en la capital estará en Plaza de la Trinidad

La fe mueve montañas, y hay ocasiones en las que los dichos encajan a la perfección. Edu Laraño, el granadino retado por Goiko para acelerar la llegada de la famosa cadena de hamburguesas a la ciudad, ha logrado su objetivo. El perfil de Instagram de Goiko publicó en la noche de este jueves un vídeo que recorre el camino realizado por Edu hasta llegar a un local de la Plaza de la Trinidad, donde se están ejecutando las obras para acondicionar el aterrizaje de Goiko en Granada.

La publicación ha tenido una acogida notable con más de un millar de likes y casi un centenar de comentarios. Laraño agradece el apoyo recibido en declaraciones a GranadaDigital y asegura que la cadena no se esperaba el impacto que ha tenido su actividad. Este enamorado de Goiko ha movido cielo y tierra en los últimos dos meses tras ser reclutado para una causa que ya era suya antes incluso de que llegará el encargo.

"Me contactaron la semana pasada. Me olía que era por allí porque vi las obras", expresa Edu, quien espera que el anuncio de la apertura oficial no se demore en exceso porque las obras están "avanzadas". "La gente tiene ganas", concluye Laraño, que ha logrado superar el reto con creces.