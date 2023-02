El reto de un granadino para "acelerar" la apertura del primer Goiko en la capital

Ya está aquí el Día de San Valentín, una jornada en la que el amor es el protagonista. Y el amor que un granadino siente por las hamburguesas de Goiko podría terminar "acelerando" la llegada de esta cadena a Granada, tal y como ha explicado la empresa en un comunicado remitido a los medios. Se trata de Edu Laraño, el protagonista de una divertida historia que ha terminado en desafío por parte de la hamburguesería.

Muchos granadinos ansían la apertura de esta hamburguesería en Granada. En febrero de 2022, la empresa confirmó que llegaría a la ciudad, más concretamente a un local al final de la Gran Vía de Colón, entre la plaza Isabel La Católica y la calle Pavaneras. La apertura estaba prevista para el verano de ese mismo año, pero finalmente esta cadena de restaurantes no llegó. Ahora, uno de los impulsores de esta franquicia en la ciudad puede ser Edu.

En el 2022, bajo el usuario @eduyouknow en Instagram, Edu se dedicó a escribir todos los días a Goiko para hacerles llegar una petición y demostrar su amor por la marca. Llegó a mandar 400 mensajes con un denominador común en forma de mensaje: "Me encanta una de vuestras camisetas, hago lo que haga falta para conseguirla". La cadena de hamburguesas gourmet aprovechó estos mensajes de Edu para retarle.

El desafío de Goiko al granadino Edu Laraño

Como Goiko aún no tiene restaurantes en Granada, Edu solía desplazarse a Málaga para poder degustar sus hamburguesas favoritas. Él no lo sabía, pero todo el establecimiento estaba compinchado durante una de sus comidas en el restaurante, cuando estaba sentado a la mesa a punto de pedir. En ese momento, dos abogados irrumpieron en el local y le propusieron un trato: Edu debería vestir con la camiseta de Goiko que tanto le gusta durante cada día del 2023

Si lo cumple, podrá acceder a comer a la hamburguesería gratis durante un año. Para la ejecución de la prueba, la marca ha dado a Edu 50 camisetas. El granadino deberá ir demostrando en sus redes sociales y las de la marca que cumple el reto, compartiendo fotografías con las prendas de la marca.

Sin embargo, el restaurante le ha permitido conseguir una victoria anticipada y evitar así estar vistiendo estas camisetas cada día. Según apunta Goiko, hay dos maneras para que así sea: la primera es que si Edu consigue que la sociedad conozca su historia, podrá conseguir antes de que concluya el año el premio la recompensa. La segunda, que movilice el hashtag #GOIKOENGRANADA. De esa forma, sería considerado embajador de Goiko y la marca "acelerará" su primera apertura en esta ciudad. En ese caso, también podría acceder al nuevo restaurante de forma gratuita durante un año.