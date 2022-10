El Gobierno aumenta los beneficiarios del bono social: ¿quién puede pedirlo?

El Gobierno ha aumentado los consumidores con derecho al bono social eléctrico mediante un real decreto-ley publicado este miércoles en el BOE. A los que ya podían solicitarlo se suman ahora en torno a 1,5 millones de nuevos potenciales beneficiarios, que tendrán derecho a él hasta el 31 de diciembre de 2023, según ha destacado Facua.

Los nuevos beneficiarios del bono social tendrán descuentos del 40% en los recibos, mientras que quienes cumplan los requisitos que ya estaban regulados en la normativa verán aumentados sus descuentos al 65% si son consumidores vulnerables y al 80% si son vulnerables severos. También aumenta el número de kilovatios hora (kWh) sobre los que se aplicarán estos descuentos.

Tres modalidades del bono social

"Tienen derecho a bono social todas las familias numerosas, las unidades de convivencia donde alguno de sus miembros perciba el Ingreso Mínimo Vital o aquellas donde todos los que tienen ingresos son pensionistas con la pensión mínima. El bono social implica descuentos del 40, el 65 o el 80% sobre todos los elementos de la tarifa semirregulada PVPC. En el consumo, estos descuentos estarán limitados a los primeros 1.587 kWh anuales para unidades familiares sin menores, 2.222 kWh para aquellas familias formadas por tres personas, por un adulto y un menor o por pensionistas con la cuantía mínima, 2.698 kWh para las formadas por cuatro personas o por tres si dos son menores y 4.761 kWh si está formada por cinco o más personas, por cuatro personas si tres son menores o se trata de una familia numerosa", indica Facua.

Nuevo bono social con descuentos del 40%

Tienen derecho al bono social con descuentos del 40% los hogares "con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética". Los requisitos son los siguientes: vivir solo y tener una renta anual que no supere los 16.212,56 euros - dos veces el Iprem de 14 pagas- y estar por encima de los 12.159,42 euros -1,5 veces el Iprem de 14 pagas-. Si se está por debajo, tienes derecho a otro bono social con más descuentos.

Si no vives solo, el límite de ingresos de la unidad de convivencia aumentará en 2.431,88 euros -0,3 veces el Iprem de 14 pagas- por cada miembro adicional al titular del contrato que sea mayor de edad y en 4.053,14 euros -0,5 Iprem- por cada miembro menor de edad.

Además, el límite de ingresos aumentará en otros 4.053,14 euros -0,5 Iprem- si algún miembro de la unidad familiar tiene discapacidad reconocida igual o superior al 33%, acredita la situación de violencia de género o víctima de terrorismo.

Bono social con descuentos del 65%

Puede solicitarse si el titular del contrato está en posesión del título de familia numerosa; si algún miembro de la unidad de convivencia percibe el Ingreso Mínimo Vital; si todos los miembros de la unidad de convivencia con ingresos son pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciben otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros; si vives solo y tu renta anual no supera los 12.159,42 euros (1,5 Iprem); si no vives solo, el límite de ingresos de la unidad de convivencia aumentará en 2.431,88 euros (0,3 veces el Iprem de 14 pagas) por cada miembro adicional al titular del contrato que sea mayor de edad y en 4.053,14 euros (0,5 Iprem) por cada miembro menor de edad.

Además, el límite de ingresos aumentará en otros 8.106,28 euros (1 Iprem) si alguno de los miembros de la unidad de convivencia tiene discapacidad reconocida igual o superior al 33%, es víctima de violencia de género o terrorismo, está en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o la unidad de convivencia está integrada por un único progenitor y, al menos, un menor.

Bono social con descuentos del 80%

Está destinado a los consumidores considerados vulnerables severos. Los requisitos para pedirlo son: que el titular del contrato tenga el título de familia numerosa y la renta anual de la unidad de convivencia no supere los 16.212,56 euros (2 Iprem); si la renta anual de la unidad de convivencia no supera los 8.106,28 (1 Iprem) y todos los miembros con ingresos son pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciben otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros; vivir solo y que la renta anual no supere los 6.079,71 euros (0,75 Iprem); si no se vive solo, que el límite de ingresos de la unidad de convivencia aumente en 1.215,94 euros (0,15 Iprem) por cada miembro adicional al titular del contrato que sea mayor de edad y en 2.026,57 euros (0,25 Iprem) por cada miembro menor de edad.

Además, el límite de ingresos aumentará en otros 4.053,14 euros (0,5 Iprem) si alguno de los miembros de la unidad de convivencia tiene discapacidad reconocida igual o superior al 33%, es víctima de violencia de género o terrorismo, está en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o la unidad de convivencia está integrada por un único progenitor y, al menos, un menor.

¿Dónde se puede pedir el bono social?

Hay que tener el contrato con una de las denominadas comercializadoras de referencia, que ofrecen la tarifa semirregulada PVPC. El bono social se solicita a la propia compañía.

Las comercializadoras de referencia tendrán un plazo de diez días desde que reciban toda la documentación para activar el bono social o denegarlo si no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos, según especifica Facua.