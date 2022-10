‘Salud a todo Twitch’ ahonda en la salud mental y el suicidio, un problema "que atañe a todos"

El programa ‘Salud a Todo Twitch’ ha ahondado este miércoles en la salud mental y el suicidio. El contenido íntegro del programa presentado por Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

Para comenzar, Joan Carles March ha charlado con Miguel Guerrero, psicólogo clínico y coordinador de la Unidad Cicerón de Prevención e Intervención en conducta suicida del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, y con José Luis Bimbela, doctor en Psicología y autor del libro 'Vosotros no tenéis la culpa. En torno al suicidio'. Miguel Guerrero ha comentado que el ahora mismo hay “una problemática mediática, social y política del suicidio”, que “está saliendo de ese oscurantismo”. Guerrero ha destacado algunos datos sobre el suicidio, que supone 11 muertes diarias en España, además de la morbilidad, esto es, la carga de dolor y sufrimiento, que hay debajo de esa cifra. “Cada siete minutos y medio suponen una urgencia los intentos de suicidios. Muchos dejan secuelas graves de incapacidad. Hay personas que hacen su jornada pensando en el suicidio. Son dos millones de personas. Los supervivientes del suicidio quedan devastados por la pérdida de un ser querido por una muerte tan traumática. Una carga de dolor, de desesperanza, de angustia y de dolor. Es un problema de salud social, que nos atañe a todos”, ha señalado.

José Luis Bimbela ha contado que en 2009, debido a unos problemas físicos que le provocaban “mucho dolor” y que no superó ni con una operación a la que se sometió en Valencia, pasó a tener otros daños y dolores “ya no físicos, sino emocionales” y empezó a tener ideas suicidas. “La queja constante es poco sexi y mi pareja me abandonó. Tenía dolores y me cuestionaba qué hacía aquí. Ese dolor no se iba nunca. Decidí irme, descansar, porque era un sufrimiento que no podía aguantar. Empecé a escribir una carta diciendo que me había sentido querido, pero llevaba folio y medio y me di cuenta de que, por mucho que escribiese, no lo iban a entender e iba a crearles un sufrimiento. Pospuse la decisión. Me dije a mí mismo: Mientras mis padres vivan, no lo voy a hacer. Y tomé otra decisión ética: Ya que he decidido vivir, me voy a cuidar más a nivel de alimentación, ejercicio físico, temas de ego que me hacían sufrir mucho. Salí del agujero. La vida siguió, me volví a enamorar, volví a vivir con pasión. En la pandemia murió mi padre en la primera ola y en la segunda, mi madre. El cerebro me dijo: ¿Y aquello que dijiste en 2009? Ahora tus padres han muerto, ¿qué vas a hacer? Hice reflexión y balance. Esos diez años han sido de los más maravillosos de mi vida. Decidí seguir viviendo y aprovechar un regalo que me dio la vida. Entre la muerte de uno y otro de mis padres, Jordi Nadal me llamó y me propuso hacer un libro para trabajar el tema de los supervivientes del suicidio”, ha contado. Es libro es ‘Vosotros no tenéis la culpa’, en el que ha aprovechado para “darle un homenaje” a sus padres que, en 2009 y sin saberlo, le volvieron a dar la vida. “Este libro me permitió sanar mis heridas, sanar el duelo de mis padres y el beneficio va a la asociación ACCU de Granada”, ha señalado.

Miguel Guerreo ha comentado también que hablar de suicidio es “hablar de dolor” y que “aprender del dolor hace crecer a las personas”. “Cuando el sufrimiento se combina con la desesperanza, esa situación de indefensión provoca que anide en la mente del ser humano la idea suicida. Los vínculos con personas es un factor protector para el suicidio que tenemos que proteger. Sentirse amado amortigua el sufrimiento”, ha destacado. Este psicólogo considera que no es quien para aconsejar a personas que tengas ideas suicidas, porque depende de la situación de cada uno, pero sí ha señalado que el estigma social pesa mucho y eso hace que esas personas no pidan ayuda. Así, el único consejo que daría es “la esperanza en la ayuda, no solo profesional, sino que le acompañen a pedir ayuda al sistema de salud público, y que eche mano del que tiene al lado”. “Cualquier persona es agente de prevención del suicidio. Puede desplazar esa idea suicida y es con el vínculo, el afecto, el amor. Solo con eso conseguimos que esas personas no se sientan solas ni una carga”, ha expresado. Bimbela, por su parte, ha invitado a las personas que sufren y tienen ideas suicidas a que “escriban o expresen con otras artes” lo que sienten. “El arte es sanador”, ha indicado.

En este primer bloque de ‘Salud a todo Twitch’ también han participado después María de Quesada, periodista y persona que ha intentado quitarse la vida, experiencia que ha contado en un libro, y Ana Cirera, que ha sobrevivido a dos suicidios en su familia, de dos hermanos. María de Quesada ha contado que tuvo su experiencia tapada durante más de 20 años y que eso “no ayudó en nada”. “Avanzamos mucho si nos quitamos de encima ese estigma sobre hablar de conductas suicidas. Qué haces con esa experiencia es lo importante. He tenido apoyo y lo he transformado en un proceso de prevención. Creo que si he sobrevivido, otras personas podrán hacerlo. Animo a otras personas porque se puede salir. Es un tema que trasciende en tu vida y por eso cuantos más apoyos, mejor. Tener una buena red que nos sostenga en momentos difíciles es importante. Todos vamos a pasar por momentos complicados”, ha señalado.

Ana Cirera, que también es presidenta de la Asociación de Salud Mental de Sevilla, ha comentado que ya pasado un tiempo que perdió a sus hermanos por suicidio y lo vive mejor, aunque a veces le cuesta “mantener la emoción”. “Ahora, desde el respeto y de haber trabajado, lo vivo ya con más calma y con la aceptación”. Cirera ha resaltado que este problema se vive “desde la soledad” y que es importante “entender” a las personas que no tienen ganas de levantarse ni de vivir. “Muchas veces es muy frustrante, siempre pensamos en lo que quisiéramos que fueran esas personas. Son necesarios espacios en los que compartan su experiencia. El familiar acaba con un problema de salud mental por arrastrar muchos años con ese problema. La medicación la dan los profesionales de salud, pero todos necesitan por ese acompañamiento para adquirir habilidades que permitan una mayor inclusión socia. Debería incidirse más”, ha apuntado. También que la salud mental “necesita más profesionales” y “programas que innoven”. “Hay que desarrollar programas en red para que todos seamos agentes de prevención. No vamos a salir de donde estamos si continúa el estigma, si se nos sigue mirando mal”, ha dicho. “Con la medicación no hay perspectiva de recuperación. Los deja muy adormilados, con temblores… La población joven se resiste a esos tratamientos con tantos efectos secundarios. Queremos más investigación en medicamentos y también saber cómo funcionan estos medicamentos”, ha añadido.

En el segundo bloque del programa, dedicado a cómo difundir información sobre el suicidio, Joan Carles Marcha ha contado con la participación de Guillermo Córdoba, periodista de la Asociación Papageno, organización que entregó unos premios a los mejores artículos en medios de comunicación sobre el suicidio. También con Ángel Mena, periodista y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y con Yaiza Perera, periodista del diario El Mundo premiada por Papageno. Todos ellos han coincidido en resaltar que “los medios de comunicación son clave en la prevención universal del suicidio”. Guillermo ha indicado que pueden dar mucha información a la sociedad. “Pueden hacerlo con cifras, no solo en el Día Mundial, para que la sociedad conozca la gravedad del problema. Dar voz a las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, a quienes lo han intentado. Hablar de factores de riesgo, para que la gente conozca qué le puede estar pasando a su ser querido y pueda actuar. Difundir cualquier recurso de ayuda: el 024 o el Teléfono de la Esperanza, para que los seres queridos escuchen a esa persona”, ha explicado.

Yaiza Perera ha comentado que ella fue “intermediaria de la voz de los supervivientes”. Por esos reportajes han conseguido el premio de Papageno, pero ella está orgullosa más que nada por decir “que han sido escuchados”. “El haber podido aportar a que su mensaje llegue, para mí es prioritario. Llegué a tomar conciencia del suicidio gracias a una de ellas, Cristina, que hablaba de cómo había perdido a un hijo por suicidio. Me di cuenta de la necesidad que tenía de expresarlo y lo poco que tenía para hacerlo. Ver cómo vivían con esa culpa y no tener la posibilidad de expresarlo. Entré en contacto con otros supervivientes, con una sensación abrumadora de soledad. Quise darles voz. Los supervivientes son maestros de vida, porque nos hacen ser conscientes de la importancia de hablar del dolor. También es importante el papel de los supervivientes como agentes de prevención, porque exponen su dolor para proteger a otros. El premio ha sido muy gratificante por ver que su voz ha llegado y sentir que se les escucha más”, ha subrayado.

Ángel Mena ha añadido que los suicidios han estado silenciados mucho tiempo porque “esas informaciones podrían provocar réplica o repetición”, pero ha señalado que “ahora se ve que cuanto más se hable y se visibilice, más personas podrán pedir ayuda”. “Los medios tienen que desarrollar herramientas para ese papel protector y preventivo. Los profesionales de la información reproducían ese estigma de que no se habla. Ahora hay formación para los periodistas. Hay evidencias científicas de que son preventivas. Los periodistas tienen que hacerlo con empatía. La guía ‘En mis zapatos’ es importante para comunicar sobre el suicidio”, ha resaltado Mena.

En el último bloque de ‘Salud a todo Twitch’ ha participado Javier Padilla, médico y diputado de Más Madrid en la comunidad madrileña y escritor del libro 'Malestamos', junto a la psiquiatra Marta Carmona. Padilla ha hablado sobre el libro y sobre la situación que se vive en nuestro país de “incertidumbre y desesperanza, que es colectiva”. También sobre que el accesos a la terapia es “muy deficiente” en España. “Es importante hacer ver que los ricos también sufren, pero las penas con pan son menos. Las condiciones para afrontar el sufrimiento psíquico están marcadas por las condiciones sociales”, ha indicado.

Para finalizar han intervenido Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra y autor del libro 'La Belleza de Vivir', y Antonio Hermoso, presidente de AOGRA, portavoz de la Plataforma de Asociación de Pacientes y creador y coordinador de las jornadas sobre suicidio que se celebrarán en Granada el próximo 27 de octubre. Luis Gutiérrez ha subrayado la importancia de “actuar” y de “escuchar a las personas para identificar los síntomas de la depresión”. También ha hablado sobre los tratamientos farmacológicos: “Es absurdo que por temor a un efecto secundario no tengamos efecto primario. Cuando identifiquemos síntomas de personas con depresión, hay que aconsejarles que les trate un profesional”. Por otro lado, ha insistido en la importancia de “desestigmatizar la depresión”. “Es una enfermedad con muchas causas y tenemos que conocerla, quitarle ese estigma al paciente para que se sienta apoyado. Tenemos tasas de curación muy amplias. Tenemos un gran éxito en comparación con otras patologías”, ha destacado. Para Gutiérrez Rojas, muchos de los sufrimientos psíquicos tienen que ver “con el estilo de vida capitalista, por el placer, por poseer” y es necesario “poner encima de la mesa que el modelo es malo. “Disfrutemos más de la amistad, de los momentos. Hay que disfrutar de la vida, de lo que tienes, para no estar con ansiedad permanente de que no llegas a nada. Ponerse expectativas más acordes a lo que tenemos”, ha resaltado.

Antonio Hermoso ha contado en qué consistirán las jornadas sobre el suicidio y cómo surgió la idea de ponerlas en marcha. “El suicidio es un problema de salud pública, de salud mental y es un problema social, que afecta a todas las personas. Tiene muchas vertientes”, ha señalado. En las jornadas participarán varios profesionales de diferentes ámbitos para hablar del suicidio desde varias perspectivas.

Joan Carles March ha concluido ‘Salud a todo Twitch’ con una reflexión que le ha llegado de una persona que comentaba que “a veces con palabras de consuelo se evita un problema” y que es “muy necesario el apoyo de médicos y enfermeros” para que haya “una buena atención”, porque “si no se hace eso, es una muerte sentenciada”.