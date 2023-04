La 'Gira Granada CF' fomentará el fútbol entre los más pequeños de la provincia

El Granada CF ha presentado este miércoles la 'Gira Granada CF', un torneo en el que participarán distintos municipios de la provincia para expandir el fútbol y el granadinismo por cada rincón. Lo ha hecho por medio del director general del club, Alfredo García Amado, que ha comparecido acompañado de su director de comunicación, Antonio Viola, y un especialista de la empresa Cíclica que ha profundizado más en qué consistirá esta nueva iniciativa para favorecer la expansión que persigue el club.

Alfredo García Amado ha sido el encargado de desvelar sobre qué versará esta 'Gira Granada CF' delante de distintas personalidades del Ayuntamiento y de la Diputación que no se han querido perder este anuncio. Este evento se trata de uno más en la línea de ese "acercamiento al Granada CF" que se ha buscado desde el verano. El director general ha apuntado que consiste en llevar una "Fan Zone itinerante que incluirá diez pueblos inicialmente" que serán Albuñol, Molvízar, Ugíjar, Alhendín, Maracena, Santa Fe, Albolote, Pulianas, Alfacar y centro comercial Granaita.

La iniciativa contará con actividades "para todos los públicos", pero especialmente dirigidas a los más pequeños para "que sientan los colores del Granada CF", como ha apuntado el especialista técnico. Esta integrará, tal y como ha confirmado el responsable de Cíclica, seis campos de fútbol hinchables donde cada campo "albergará diferentes torneos para dos categorías, seis, siete y ocho y nueve, diez y once años tanto masculina mixta, femenina e inclusiva". En cada localidad se inscribirán 32 equipos y el que gane la final que se va a hacer en ese municipio "tendrá la oportunidad de jugar, si todo sale bien, en Los Cármenes una gran final". Además a esos campos de fútbol se añadirán "chutómetros, una plataforma de vídeo 360 para dar visibilidad, pintacaras para caracterizarse con el escudo, un taller de tatuajes, una zona gaming con premios para los ganadores". En cuanto a su duración, se trata de un torneo que tendrá lugar durante todo el día -desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde-. Comenzará el 22 de abril y se celebrará todos los sábados y domingos de este mes y el próximo.

Posteriormente, García Amado ha respondido a diferentes cuestiones. Una de ellas ha sido la política social que ha caracterizado a su directiva desde su llegada al club sobre la que ha afirmado que "todas las iniciativas que supongan acercar al club a la afición siempre son bienvenidas". También se ha referido al estado de la concesión del estadio Nuevo Los Cármenes, sobre el que ha afirmado que "cuando estén a disposición los pliegos serán analizados", pero que no puede "decir nada más por el momento". También ha insistido en que los "fondos del CVC no corren ningún peligro", "que están en constante comunicación con la Liga" y, por este motivo "no preocupa el plazo de los fondos". En cuanto a la acometida de reformas en el feudo rojiblanco y esa posibilidad de instalar gradas supletorias para las últimas jornadas comenta que les "pareció muy precipitado y no garantizaba la seguridad absoluta" y que lo "valorarán con calma el año que viene".

También ha profundizado más en el proyecto de ampliación de Los Cármenes y ha confirmado que trabajan en llegar a esos "24 o 25.000 espectadores". Además se ha referido al problema de los abonos y ha ratificado que van a "poner en marcha la cesión" de los abonos para que aquellos socios que no puedan acudir "puedan ceder esa entrada al público general" y así el estadio "esté lo más lleno posible para animar al equipo".

Tampoco ha esquivado el suceso polémico alrededor del filial del Cubillas con el que presentan un convenio de filialidad, pero se ha mostrado tranquilo en que esto no empañe la imagen del club porque a ellos también les ha "pillado por sorpresa" y no tienen "nada que ver con esto". García Amado ha dejado la puerta abierta a que, como la Federación, si fuera necesario se personen en la causa "para esclarecer lo sucedido".

Finalmente, también se ha referido a la situación del equipo tras los dos tropiezos consecutivos ante Sporting y Zaragoza. García Amado ha afirmado que se ha "estado con el equipo, con Nico, con Paco" y les han "transmitido confianza absoluta". Ha insistido el director general en la dificultad de una competición como la Segunda División y en que "el equipo que mejor sepa gestionar esa ansiedad tendrá mucho ganado" de cara a esas opciones de ascenso tan vivas.