Escribá: "Queremos estar más arriba y para eso necesitamos ganar mañana"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha dado carpetazo al caso Uzuni y ya piensa únicamente en lograr el ascenso con los recursos de los que dispone. Ello requiere vencer este domingo frente al Sporting de Gijón. "Venimos de dos empates y una derrota, y delante de nuestra gente queremos darle la vuelta a eso. Queremos sumar de tres porque queremos estar en posiciones más arriba y para eso necesitamos ganar mañana", ha subrayado el técnico rojiblanco en su rueda de prensa previa, en la que ha confirmado que suma a Abde Rebbach, pero ha rechazado todavía abordar la inminente incorporación de Stoichkov.

"Está claro que hay conversaciones para que vengan otros jugadores, pero hasta que no se oficialicen, los entrenadores preferimos no hablar. El club está trabajando muy bien en un mercado muy complicado, como es el de invierno. Vamos a esperar a ver si se cierra todo lo que queremos", se ha encogido el técnico valenciano, quien se ha reconocido "muy contento" con el fichaje de Abde Rebbach. "Antes de que se abriera el mercado ya habíamos hablado de la posibilidad de incorporarle. No dependía de nosotros al pertenecer a otro equipo. Al final se pudo hacer y está muy contento de estar aquí. Es un jugador que encaja muy bien con la nuestra forma de jugar. Es desequilibrante, con muy buen uno contra uno. Ha venido muy bien en todos los sentidos y puede gustar mucho a nuestra afición. Esperemos que nos dé mucho", ha descrito al extremo.

El atacante cedido por el Alavés estará disponible, al igual que Pablo Insua tras superar sus molestias. "La semana pasada, incluso me comentó que se sentía un poco al límite, pero que se veía con posibilidades de jugar, lo cual indica que ya estaba bien. Ha entrenado muy bien toda la semana. Prácticamente no ha tenido nada de parón, con lo cual no ha perdido forma física y está perfecto si decidimos que juegue. Abde, igual. Ha entrenado toda la semana con el equipo y viene entrenado, en perfecta forma. Los dos están perfectos para disponer de ellos", ha incidido. "Como dije la semana pasada, había algún jugador tocado que esperábamos recuperar, y así ha sido. Tenemos como bajas a Miguel Rubio por sanción y a Rodelas. El resto están todos disponibles, como esperábamos", ha aclarado en este sentido.

También regresa Carlos Neva, en la enfermería desde el pasado 20 de septiembre. "Estoy especialmente contento por él, porque ha trabajado muy bien, ha acortado los plazos y la verdad es que está muy bien. Le faltará el ritmo competitivo, pero ya le tenemos con nosotros y es una alegría recuperarle para todo lo que queda", ha ahondado en el caso del capitán rojiblanco. El caso de Rodelas, en cambio, todavía se alargará, al menos, dos jornadas más. "Se habló de la posibilidad de que esté para la semana del Mirandés, por lo que además de este, le faltaría perderse el partido de Elda. La recuperación está siendo muy positiva. Si le tenemos para ese partido, mejor", ha detallado sobre la evolución del extremo.

"Lo de Uzuni nos ha mareado demasiado tiempo"

Quien ya no está es Myrto Uzun, a quien Escribá le ha deseado "lo mejor". "Me duele y me fastidia que haya salido así, porque creo que era un hombre que había dado cosas y debía haber salido por la puerta grande, no como lo ha hecho. Con independencia de eso, le deseo lo mejor, mucha felicidad y que le vaya muy bien. Lo digo de corazón porque creo que es un buen chico, aunque, como dije el otro día, se ha equivocado en las formas para salir. No dejo de tenerle aprecio porque es un buen chaval", ha exteriorizado. En el vestuario, los rojiblancos, "pierden a un compañero, a un chico querido, pero por otro lado, entienden la situación", ha indicado. "Sí es verdad que es algo que al final se ha notado que nos ha mareado demasiado tiempo, pero no fue cosa nuestra, no fuimos nosotros los que generamos todo ese ruido. Han sido dos o tres semanas que, a nivel de grupo, no han sido tan agradables como cualquier otra, pero el tema ya se cerró", ha abundado.

Se queda, al menos de momento, Pablo Sáenz, con el interés de varios clubes de Segunda en su cesión, bien situado para obtenerla el Albacete. "En principio, para mañana contamos con él", ha resuelto. "Ha entrenado muy bien, es un chico espectacular y nuestra idea es que venga convocado", ha matizado.

Ahora, se centra en la persecución del ascenso, que retoma este domingo contra el Sporting. "Allí sorprendimos un poco a todo el mundo con los tres centrales. Nos fue muy bien y es algo que también contemplamos", ha reconocido el técnico, quien ha descrito al conjunto asturiano como "un equipo que, sobre todo, juega bien, pero además tiene una velocidad tremenda, tanto con la gente de fuera en incorporación como la gente que juega arriba". "Habrá que estar muy preparados. Son muy buen equipo. No está teniendo en el último mes los mejores resultados, pero es muy peligroso y en todos los partidos, absolutamente en todos, está siempre metido. Va a ser muy muy difícil. En principio, la idea de partido la tenemos muy clara, pero vamos a tener que ejecutar muy bien ese plan para ganar mañana", ha profundizado en su análisis.

En este sentido, ha recordado que "la categoría es así de complicada". "Estamos enfadados con nosotros mismos por haber dejado escapar puntos que no deberían haberse escapado y que nos harían estar más cerca", ha admitido, aunque ha puntualizado que "le pasa a cualquier equipo". "El cuerpo técnico y el grupo tienen confianza en que vamos a alcanzar los objetivos. Nos vemos capaces. Aunque en el fútbol siempre se dice que hay que jugar el siguiente partido y no pensar en los demás, y es así, yo veo a este equipo capaz, y estoy convencido de que lo va a hacer durante lo que queda de temporada, de volver a enlazar varias victorias seguidas", ha asegurado. "No estoy preocupado y el grupo tampoco, pero queremos cambiar eso. Necesitamos sumar de tres y en nuestra casa tenemos que ser fuertes. Una de las claves de esta categoría es perder pocos puntos en casa. Ya hemos perdido demasiados. Vamos a intentar en lo que queda de Liga ser un equipo muy muy fuerte en casa y luego, por supuesto, seguir sumando fuera", ha hecho hincapié.

También te puede interesar: