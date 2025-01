Luisa García Chamorro: "Este año va a ser el de las playas de Motril"

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, es la undécima protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. La alcaldesa ha abordado las obras que se desarrollan en Playa Granada y Playa de Poniente y ha destacado que “este año va a ser el de las playas de Motril”. Luisa García Chamorro ha apuntado que el “gran pulmón verde en primera línea” que se está construyendo en la Playa de Poniente va a permitir “continuar con la Senda Litoral”, un proyecto de Diputación para unir todos los municipios costeros, y también ha resaltado las obras del espigón en Playa Granada, que es “fundamental como protección”. Por otro lado, ha remarcado que Motril “ha despegado desde el punto de vista económico” y es “un referente en la provincia” y ha indicado que “el desarrollo industrial y empresarial de Motril se tiene que basar en el crecimiento del puerto”. García Chamorro ha hablado, además, de importantes proyectos para el municipio de Motril como son la apertura de la Fábrica del Pilar, que considera que “va a suponer un antes y un después”, la construcción de un hotel ciudad o la puesta de suelo en carga para la construcción de 1.700 viviendas, ya que Motril tiene “déficit de viviendas”.

Pregunta (P). Lleva casi ocho años como alcaldesa de Motril (2012), la primera mujer alcaldesa en el municipio, ¿cómo está siendo esta etapa?

Respuesta (R): La verdad es que cuando empecé, como usted bien dice, hace ocho años, la ciudad tenía unas circunstancias y ahora tiene otras. Yo creo que ahora, a nivel personal también y a nivel político, he alcanzado un grado de madurez y tengo mucho más conocimiento de la ciudad y, sobre todo, más conocimiento y más claridad a la hora de donde se entiende que tiene que ir la ciudad encaminada en su futuro desarrollo.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Motril desde que es alcaldesa del municipio?

R: Los que vivimos en Motril, los cambios prácticamente como que no los notamos. Esto es como cuando tienes un niño y no lo ves que crece, ¿no? Pero sí que la gente que se tira dos o tres años fuera de Motril y luego viene, incluso gente que viene una vez al año, va notando los cambios. Yo creo que hemos pasado de ser una ciudad en ciernes, ¿no? Estamos ahí en una ciudad mediana. Y yo creo que al final es, a través de toda esa obra de transformación, fundamentalmente de los accesos, que era una obsesión que teníamos en el anterior mandato, porque entendíamos que para que Motril pueda ser esa gran ciudad a la que aspiramos que sea, tenía que tener una mejora de los accesos. Yo creo que eso se ha conseguido en colaboración, lógicamente, con otras administraciones, pero la gente nota el cambio de que Motril, en estos últimos años, ha despegado desde el punto de vista también económico. Somos ya un referente en la provincia de Granada. Hay que recordar que dentro de nuestro término municipal está el puerto, el único puerto también de la provincia de Granada, puerto de interés nacional, que también expande su riqueza a toda la comarca, a toda la provincia.

"Motril ha despegado desde el punto de vista económico y es un referente en la provincia"

P. Y entre los proyectos que están desarrollando en Motril, ya se han iniciado los trabajos para crear un gran pulmón verde en la Playa de Poniente, ¿en qué consiste este proyecto?

R: La verdad es que siempre se nos ha dicho a los motrileños que hemos vivido de espaldas al mar. Por nuestra propia situación geográfica, Motril no es como otros municipios, otras capitales de provincia que están en la costa. Nosotros, aunque estemos en la costa, realmente la playa está a tres o cuatro kilómetros de lo que es el núcleo principal. Y entendíamos que las playas tienen que ser también un motor de desarrollo turístico. Hoy por hoy es la joya de la corona. Casi todas las personas que visitan a día de hoy Motril lo hacen atraídos por nuestras playas. Y entendíamos que, lógicamente, teníamos que hacer una importante inversión en todo lo que es la franja litoral. Tenemos allí Playa Granada, que lógicamente es la joya de la corona, pero también tenemos que apostar por el resto de las playas del litoral. Tuvimos la suerte de que se nos concedió, a través del Plan de Turismo Sostenible, una importante subvención de 2,5 millones de euros, de los cuales, 1,8 millones se van a destinar exclusivamente a la Playa de Poniente.

"Queremos aprovechar ese gran pulmón verde en primera línea para continuar con la Senda del Litoral”

Va a ser una gran obra de revegetación. Son casi 25.000 metros cuadrados de playas sobre los que se va a actuar. Y queremos aprovechar esa creación de ese gran pulmón verde en primera línea de mar para continuar con la Senda del Litoral. Nosotros comenzamos una apuesta muy potente en el anterior mandato por esa senda, por ese paseo blando que recorra todo el litoral de Motril. Afortunadamente también, con el cambio de Gobierno en la Diputación provincial, su presidente, Francis Rodríguez, está apostando por unir todos los municipios costeros con esa senda y nosotros ya vamos a tener parte del trabajo hecho. Tiene, como digo, una inversión de 1,8 millones de euros y cuenta con mucha vegetación, con un paseo blando, con zonas deportivas, con zonas recreativas… En definitiva, este año va a ser, como siempre lo hemos dicho, el año de las playas de Motril.

P. Ese proyecto de la Senda Litoral, que va a suponer una gran transformación del litoral granadino. ¿En qué consiste y qué objetivo tiene este proyecto?

R: El objetivo que tiene es poner en valor. Tenemos una playa, como es la playa de Poniente, que es muy grande y en la que hasta hace pocos años se podía aparcar. Y eso tiene una degradación impresionante. Hizo una primera actuación Costas, el gobierno central, y los coches ya no pueden aparcar. Y ya lo que tenemos que hacer es actuar sobre esa playa. Y, bueno, como le digo, van casi 7.000 especies distintas entre arbolado y arbusto y va una zona deportiva. Yo creo que va a quedar una de las mejores playas de la costa.

“Playa de Poniente va a quedar como una de las mejores de la costa”

P. Y otra de las obras es la del espigón de Motril. ¿Qué importancia tiene esta obra para el municipio?

R: Es fundamental, porque, de hecho, hace un par de años estábamos, recuerdo, en Fitur precisamente, vendiendo la excelencia de las playas de Motril cuando empezaron a entrarnos fotos de que había llegado un temporal que se había llevado prácticamente toda la playa. Entonces, estamos diciendo que hoy por hoy la joya de la corona desde el punto de vista turístico de Motril es el turismo de sol y playa, son nuestras playas, y que cada vez que hay un temporal es que, literalmente, nos quedamos sin playa. ¿Eso qué conlleva? Que tampoco nosotros podamos invertir en poner nuevas duchas, más pasarelas, un parque que se va a hacer ahora, el Parque del litoral, precisamente en la zona de Playa Granada, porque cada vez que llega un temporal todo desaparecía, con lo cual, el espigón es fundamental. Es fundamental como defensa, como protección de nuestras playas.

"El espigón es fundamental como protección de nuestras playas"

Si todo va bien, los plazos se cumplen y concluye su obra en junio, nosotros ya, como Ayuntamiento, entraremos para dotar de más infraestructuras toda la zona de Playa Granada, con lo cual, es vital, no solo porque nos quedamos sin playa, sino también por la imagen. Esas imágenes que han dado la vuelta, prácticamente, a España. Yo, si veo unas imágenes de una zona que se queda sin playa, yo no voy a escoger ese sitio para irme a pasar mis días de descanso, porque puede ocurrir que me gaste un dinero en alquiler o en un hotel y que haya un temporal y no pueda disfrutar de la playa. Con lo cual, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de impacto, las imágenes eran un poco desoladoras y con la construcción de ese espigón, eso se va a acabar.

P. ¿Qué otros proyectos tiene para este 2025 en Motril?

R: La verdad es que este año 2025 va a ser un año muy bueno para Motril. Precisamente hacíamos un balance de todo lo que está ya en marcha y todo lo que se va a poner en marcha a lo largo de este año 2025, y estamos hablando de se va a invertir en inversión pública y también en inversión privada. Estamos hablando de 64 millones de euros. Hay obras que ya están en marcha, como son, precisamente, la obra del espigón, como estamos hablando, también esa obra de la senda de revegetación, de la Senda del Litoral y de la zona de Playa de Poniente. Estamos hablando también de una importante obra que está ejecutando la Diputación provincial, que es la conexión de la ciudad con la autovía, con cuatro carriles. Algo que hay que agradecerle al presidente y a la Diputación también, que ha apostado por esta importante obra.

Estamos hablando del paseo emblemático, el paseo más bonito que tenemos en Motril, que es el Paseo de las Explanadas. Dos millones de euros que se van a invertir. Las obras comienzan ahora a finales de este mes de enero. Y estamos hablando de que Motril tiene una carencia de hoteles. En Motril siempre hemos visto que a la hora de organizar cualquier evento teníamos un déficit de camas hoteleras y yo creo que este año también va a ser el año de los hoteles. Se van a poner en marcha cuatro hoteles y de esos cuatro, en dos o tres se van a poner incluso la primera piedra.

"Antes de finalizar el año se pondrá la primera piedra de ese hotel ciudad que será muy importante para Motril”

Era un sinsentido que Motril, que es una ciudad de casi 60.000 habitantes, una ciudad capital de la comarca de la Costa, no tuviera un hotel ciudad. Y ya, afortunadamente, antes de finalizar este año, se pondrá la primera piedra de ese hotel ciudad, con lo cual, este año va a ser muy importante para Motril. Se va a poner también suelo en carga para la construcción de viviendas. Estamos hablando de que se va a poner suelo en carga para 1.700 viviendas, de las cuales 400 van a ser viviendas de protección oficial, porque también hemos detectado que hay mucha gente que quiere venir a vivir a Motril, porque se ve muy bien, porque tenemos un clima magnífico, porque es una ciudad que ofrece muchos servicios, pero tenemos déficit de viviendas. Entonces, vamos a hacer también un importante esfuerzo para hacer todo lo posible para poner suelo a disposición y liberar suelo para hacer viviendas.

P. Y este año 2025 también se va a implantar en Motril la Zona de Bajas Emisiones. ¿Qué fecha tiene y cómo van los proyectos para implantar esta zona?

R: Creo que para este mes llevaremos ya la ordenanza a aprobación definitiva. Se llevó la aprobación inicial, que viene regulada por una ordenanza. Ha estado ya con la exposición pública final. En el pleno de este mes se llevará una ordenanza a aprobación definitiva y lo que va a conllevar, como en todos los municipios, es la restricción del tráfico en el casco urbano, en el centro histórico de la ciudad. Creo que va a ser también muy importante desde el punto de vista medioambiental.

P. Afectará a esa zona céntrica de Motril.

R: Sí, fundamentalmente a la zona central. Se ha hecho una pequeña almendra, como se suele decir, en lo que es el casco histórico y solo va a afectar a esa zona.

P. En Granada capital, la fecha de entrada en vigor de la ZBE será en abril, ¿en Motril también o tienen otra fecha?

R: Tiene que entrar antes de finalizar el año. Hay que tener en cuenta que no conlleva solo la aprobación de esa ordenanza, sino que también hay que poner determinados dispositivos para impedir el tráfico, cámaras… Y en eso estamos. A través de una subvención estamos comprando todo eso, infraestructuras para poner en marcha esa Zona de Bajas Emisiones.

P. Y ahora, alcaldesa, vamos a escuchar una pregunta que quieren hacerle dos personas muy ligadas al municipio de Motril:

(Audio) Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Chiringuito de la Costa Tropical. ¿Para cuándo tienen previsto que estén realizadas todas las actuaciones que están haciendo en Playa de Poniente y en Playa Granada, aunque no sea una obra municipal, pero para cuando acabarán esas dos obras tan importantes en esas playas?

R: Como le he dicho anteriormente, para nosotros son muy importantes todas las actuaciones que se están llevando a cabo tanto en Playa de Poniente como en Playa Granada y el objetivo que tenemos es que en el mes de junio tienen que estar todas esas obras ya finalizadas. En Motril, la temporada alta comienza justamente después de la Semana Santa y este año vamos a tener que esperar un poquito. Para junio tiene que estar todo terminado.

"El objetivo es que en junio estén finalizadas las obras en Playa de Poniente y en Playa Granada"

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio) Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Motril. ¿Cómo ve Motril en relación a la empresa y a la industria de aquí a diez años?

R: Lo que está claro es que el desarrollo industrial y empresarial de Motril se tiene que basar en el crecimiento del puerto. Ya lo hemos contado anteriormente, que en Motril tenemos la suerte de tener en nuestro término municipal el puerto de Motril, el único puerto de la provincia de Granada, y todo el crecimiento industrial y empresarial tiene que crecer alrededor de ese puerto. De hecho, estamos también haciendo gestiones con la Junta de Andalucía para poner suelo industrial justamente al lado del puerto. Creo que eso tiene que ser la gran apuesta. El puerto está creciendo, mucho y muy bien, de manera sostenible, que es como también queremos los ciudadanos. Y creo que toda la industria tiene que pivotar alrededor del crecimiento del puerto.

“El desarrollo industrial y empresarial de Motril se tiene que basar en el crecimiento del puerto”

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Motril y en las que como alcaldesa tiene que trabajar especialmente para mejorar?

R: Siempre lo hemos dicho, somos un equipo de gobierno que vivimos en Motril, que tenemos los pies en el suelo y que somos conscientes de nuestras debilidades o donde, como usted bien dice, tenemos que mejorar. Solo entendemos que lo que hay que mejorar sí o sí es el servicio de limpieza de la ciudad. Por determinadas circunstancias, en los últimos años, no lo hemos conseguido y ahí tenemos que entonar todos el mea culpa. No hemos conseguido tener una ciudad lo limpia que todos quisiéramos y sí se ha hecho una gran apuesta en estos presupuestos del Ayuntamiento para poner en marcha la gestión indirecta del servicio de limpieza. En abril, si todo va bien, ya empezará la empresa que se quede, que será a la que se le adjudique el contrato.

Estamos hablando de grandes proyectos, estamos hablando de la remodelación de las explanadas, de la mejora de los accesos a Motril, de grandes obras. Pero los ciudadanos también nos demandan lo que denominamos la micropolítica, que es tener mi calle limpia, mi acera arreglada, mi parque arreglado y eso también es una apuesta muy importante que hemos hecho en los presupuestos de este año. Precisamente, incrementando no solo la partida de limpieza o de parques y jardines, también la partida de mantenimiento de la ciudad. Porque yo siempre lo digo, ¿de qué me sirve a mí tener la mejor programación cultural? ¿De qué nos sirve tener el mejor acceso a Motril si el vecino cuando sale a la calle no tiene luz? Entonces, también son los pequeños aspectos, pero que son muy importantes para los vecinos y ahí es donde también tenemos que mejorar.

P. A nivel cultural, el proyecto de rehabilitación de la Fábrica del Pilar es uno de los que tienen previstos, ¿no?

R: Ese es la joya de la corona. En Motril tenemos la suerte de tener, y que es propiedad pública, propiedad del Ayuntamiento, la Fábrica del Pilar, que es el último vestigio que nos queda de ese pasado azucarero. La riqueza que tuvo Motril, vinculada a la caña de azúcar. Se está haciendo una apuesta muy importante y a lo largo de este año 2025 ya se tiene que abrir, sí o sí, la sala del tren de Molinos, que es espectacular, que es el germen del futuro Museo del azúcar. Y esa es la gran apuesta de este equipo de gobierno. Yo siempre lo he dicho, que la apertura de la Fábrica del Pilar va a suponer un antes y un después desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista turístico. Fíjese usted que todavía no está hecha la apertura total de la fábrica del Pilar. Se está haciendo a través de grupos, a través de citas, y en los últimos meses han sido ya más de 3.000 las personas que han pasado por la Fábrica del Pilar. Y eso que todavía, como le digo, no está abierta al público al 100%. De hecho, ya se ha abierto la nueva convocatoria de fondos europeos, a los cuales Motril también quiere optar, como en las últimas convocatorias, para obtener una financiación de 15 millones de euros para determinados proyectos y uno de los grandes proyectos va a ser continuar con la rehabilitación de la Fábrica del Pilar. Así que nosotros estamos muy ilusionados con ese proyecto y, como le digo, estoy convencida de que va a marcar un antes y un después.

"La apertura de la Fábrica del Pilar va a suponer un antes y un después para Motril"

P. ¿Y a nivel deportivo tienen previstos algunos proyectos próximamente también en Motril?

R: Ahora mismo ya culminamos con la mejora de la piscina municipal, la cubierta. Y ahora les toca a los campos de césped artificial su renovación. Estamos hablando del campo de césped del Cerrillo, que lleva 20 años con el mismo césped, que estaba ya súper deteriorado y ya se está procediendo a su cambio. Tenemos muy buenas instalaciones deportivas, pero hay que ir mejorándolas poco a poco. Yo creo que ese tiene que ser el gran objetivo. De hecho, desde la Concejalía de Deportes se está haciendo una importante labor para acoger muchos campeonatos, incluso de España, como el de atletismo, que se está celebrando en Motril, de categorías inferiores. Creo que eso es bueno y gracias a que tenemos unas buenas instalaciones deportivas, entiendo que hay que seguir mejorándolas.

P. En el ámbito turístico me comentaba los próximos hoteles que hay previstos en el municipio y ¿hay algún otro proyecto más a nivel turístico?

R: Tenemos muchos proyectos a nivel turístico, desde esa implantación de nuevos hoteles en la ciudad, que ya se está gestionando para poner cuatro nuevos hoteles, pero también estamos viendo cómo el mercado del turismo cada vez está más digitalizado. Entonces, tenemos que pegar ese salto también. Ser capaces de vender Motril a través de las redes sociales, a través del mundo digital y, para ello, es fundamental tener una página web muy potente que va a empezar a funcionar. En Fitur entendemos que tenemos que estar, que Motril, como capital de la Costa Tropical, como segunda ciudad más importante de la provincia de Granada, tiene que estar en Fitur, tiene que estar presente con esas presentaciones en Ifema, pero también queremos apostar por hacer otras cosas fuera, durante los días de feria. Este año llevamos unas actividades muy potentes y muy sorpresivas, y también tenemos que empezar a mirar ya sin complejos al mercado internacional. Con lo cual, este año también estamos trabajando para hacer una acción turística potente en Londres durante los días de la Feria de Turismo de Londres.

"Se está gestionando para poner cuatro nuevos hoteles en Motril"

P. ¿Y algún proyecto a largo plazo destacado para Motril que no hayamos comentado a largo de la entrevista?

R: La verdad es que son muchos. Ahora, a bote pronto, Motril tenía un edificio emblemático, el Coliseo Viñas, un antiguo cine que ha pasado ya a ser titularidad municipal y creo que tenemos que empezar a trabajar por la apertura de ese Coliseo Viñas como un centro cultural y de ocio. Creo que hay que empezar a trabajar sobre ese tema. Y otro tema sobre el que también estamos trabajando, puesto que está la financiación, que ya la tenemos, es en la conexión de Motril con el mar, precisamente. Lo que hablábamos antes, que siempre se nos había achacado que vivíamos de espaldas al mar. Pue el proyecto que hay que hacer es un gran boulevard, un gran parque, una senda, igual que vamos a hacer la Senda del Litoral, que una Motril, lo que es el casco urbano de la ciudad con la zona litoral. Creo que esos son proyectos a un poquito más largo plazo por las dificultades burocráticas que tienen.

P. Por último, ¿con qué rincón de Motril se quedaría y qué ventajas diría que tiene vivir en el municipio?

R: Motril es maravilloso. Tenemos un término municipal muy rico. Tenemos unos rincones, como la playa de Calahonda, que es una de las mejores playas para mí de Andalucía. Pero también tenemos unos pueblecitos dentro de nuestro mismo término municipal, que son encantadores, que parece que te trasladas a un pueblo de la Alpujarra. Es que tenemos de todo, pero bueno, me va a permitir que si me quedo con un rincón, precisamente, sea la playa.

P. ¿Y qué ventajas cree que tiene Motril?

R: Motril no es un municipio grande. Es un municipio que se puede recorrer perfectamente a pie desde la zona norte de la ciudad hasta el centro. Estamos hablando que son 10 minutos andando. Es una ciudad cómoda para vivir. Después, somos una ciudad de servicios. Tenemos el hospital comarcal, tenemos los juzgados y una serie de servicios. Somos capital de la Costa Tropical. Y es una ciudad en la que, durante todo el año, tenemos un clima muy, muy suave, una temperatura magnífica. Por eso, nos gusta mucho estar en la calle, porque disfrutamos. Aparte de nuestro carácter mediterráneo y abierto, nos gusta mucho disfrutar de nuestros parques, de nuestros jardines. Y yo creo que lo mejor de Motril, por supuesto, es el clima, la gastronomía que tenemos, pero también los motrileños. Somos personas muy afables, muy tranquilas. Recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Es una ciudad ideal para vivir.