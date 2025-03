Entradas y salidas en una lista de convocados aun escasa

Las lesiones aun no abandonan al Covirán Granada. Contar con todos los jugadores en perfectas condiciones físicas se ha convertido en el mayor reto de Pablo Pin desde que se produjese el parón por las Ventanas FIBA y la Copa del Rey. Desde finales del mes de febrero, el técnico rojinegro se ha ido encontrando con sendos problemas para poder entrenar, una circunstancia que no ha cambiado de cara a la jornada 24 de la ACB que se disputará este fin de semana.

La actualización del parte de lesionados no es tan positivo como se podía esperar. Los rojinegros recuperan a Sergi García para el duelo ante Bilbao. Tal y como ha señalado Pin en rueda de prensa, el base ya realizó este pasado jueves el entrenamiento al completo y se espera que pueda seguir con esa dinámica hasta el encuentro del domingo. El pasado fin de semana, García apenas pudo jugar unos pocos minutos ante Lleida ya que se resintió de unas molestias físicas, pero las pruebas realizadas han determinado que no sufre ningún tipo de lesión.

Sergi García sale del banquillo de los ausentes, pero entra Scott Bamforth. El estadounidense, que disputó gran parte del partido ante Lleida cojeando, estará fuera de las pistas unas "dos o tres semanas", por lo que no estará disponible ni ante Bilbao, ni ante Valencia y es duda para el siguiente duelo ante Tenerife. Así mismo, Pere Tomàs tampoco ha podido entrenar en toda la semana, aunque sobre su disponibilidad Pablo Pin no ha señalado nada. A esta lista de ausentes se unen las bajas ya conocidas de Gian Clavell y Agustín Ubal.

Entre risas más bien de resignación que de alegría, el técnico granadino ha señalado que "por suerte, los interiores están todos bien", un aspecto más que positivo viendo la situación del equipo. También estarán disponibles los recién llegados Omar Silverio y Giorgi Bezhanishvili, así como un Samuel Griffin que recién llegó a Granada en la pasada madrugada y que ha realizado este viernes su primer entrenamiento con el equipo.

Respecto a la incorporación del estadounidense, Pin ha señalado que se trata de "un manejador que viene de hacer una buena temporada en Grecia. Ha sido ambicioso de venir aquí, el cambiar de liga ahora cuando estaba jugando bien con su equipo es un riesgo también para él. Ha decidió dar un paso y ha decidido que quiere demostrar que quiere jugar en esta liga y esa ambición y aire nuevo nos vienen bien".

Unos entran y otros se van. En relación a la precipitada salida de Jacob Wiley, el entrenador ha detallado que el jugador se encontraba bien físicamente, contaba con el alta para poder regresar a la dinámica del equipo, pero que ha sido una cuestión mental la que ha hecho que el estadounidense decidiese dejar el equipo. "Vino a hablar conmigo y me explicó a nivel mental no se encontraba preparado, con energía y que tenía dudas. Que prefería dejar el equipo e irse a Estados Unidos para recuperarse del todo, sobre todo, mentalmente".

Pesimismo en torno al equipo

La derrota ante Hiopos Lleida y la salida de Wiley ha generado un ambiente crispado y de cierto pesimismo en torno a un Covirán Granada cuyas opciones de salvación aun están plenamente abiertas. Al respecto, pin ha señalado que no entiende las críticas, además de recordar que "se ha normalizado que estemos en esta liga. Parece que es nuestro derecho estar en la ACB cuando Granada siempre ha sido un equipo de ascensos y descensos. En este tipo de momento, cuando un equipo está salvado. y siendo sólido y ocurre lo que ha ocurrido con Gian, Sergi, Scott o Agus, si alguien no entiende esta situación dice más de esa persona que el propio mensaje".

Lo cierto es que la mala suerte se ha cebado con el Covirán Granada. Las lesiones han ido poniendo demasiadas piedras en el camino de los rojinegros, a lo que se suma "el arbitraje de varios partidos", unas condiciones que acaban mermando la mentalidad de una plantilla que trata de salir adelante como puede. "El estado mental de los jugadores no es el idóneo. Cuando es un grupo trabajador como este llega un momento en el que mereces una recompensa que no llega en forma de victoria. Hay elementos externos que te frustran, pero trato de transmitirles que vamos a seguir trabajando todos juntos para conseguir el objetivo".

Un arbitraje sin respuesta

Dejando las lesiones a un lado, el arbitraje es el segundo gran punto a tratar en el Covirán Granada. La actuación de los colegiados ante Hiopos Lleida aun deja cierto sabor amargo, de impotencia y de frustración en un plantel rojinegro que no entiende "el por qué" de las decisiones que se tomaron.

"Pitar es muy complicado, pero creo que hubo muchos errores. También hay gente que no lo ve así, eso también dice más de esa persona que del propio mensaje. No le encontramos explicación", ha explicado Pablo Pin al tiempo que ha reconocido que el informo emitido por los colegiados de aquel partido es "discutible".

Con este panorama, al Covirán Granada solo le queda volver a tirar de garra y orgullo como ya hiciese ante Unicaja, Murcia y Lleida para seguir demostrando que merece quedarse en la Liga Endesa. “Ganar en Bilbao te mete en la lucha de nuevo. Tenemos el average ganado a Girona, no hay que olvidarlo. No ganar requiere que tengas que ganar en otros campos a priori más difíciles. Lo que más me preocupa a mí es tener efectivos para poder jugar. Ha venido Sam, que ha costado mucho hacer el fichaje, porque sino tendríamos tres exteriores para poder jugar. El equipo va a dar todo lo que tiene y trataremos de crear una opción de victoria”.