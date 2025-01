El Granada ultima el fichaje de Stoichkov, delantero del Alavés. El club rojiblanco espera poder cerrar en las próximas horas el traspaso del atacante, como avanzó el diario Ideal y ha podido verificar GranadaDigital. El montante de la operación se movería por encima de los dos millones de euros, algo más del doble de lo que desembolsó el cuadro babazorro el pasado verano para hacerse con los servicios del futbolista gaditano, de 31 años, por quien ejecutó su cláusula de rescisión -estaba fijada en un ‘kilo’-. El jugador reemplazaría en la plantilla rojiblanca, cuya marcha al Austin estadounidense por 12 millones de euros presumiblemente será también oficial en breve.

El Granada ha trabajado esta opción durante días, desde que el caso Uzuni quedó cerrado con la próxima salida del albanés rumbo a la MLS. El convencimiento de Stoichkov acercó las posturas hasta el punto de que la negociación pareció poder cerrarse antes, pero las conversaciones con el Alavés se dilataron algo más. En las últimas horas, la puja rojiblanca habría encaminado un acuerdo que, de continuar como hasta el momento, derivaría en la incorporación del delantero a la disciplina nazarí pronto.

Stoichkov, apodo futbolístico con el que se conoce a Juan Diego Molina Martínez, empezó su carrera en el fútbol de barro, con experiencias en el Cacereño, el San Roque y el Europa. Se enroló en las filas del Linense, ya en Segunda B, en la temporada 2015/2016, desde cuando ha ido afinando su capacidad goleadora. En 2018, tras firmar 10 dianas en la categoría de bronce, fichó por el Mallorca, de Segunda División, con el que marcó tres tantos en 20 partidos. Jugó cedido en el Alcorcón una campaña más tarde, para rubricar 16 goles, y al año siguiente sumar una docena en el Sabadell.

En 2021 se incorporó al Eibar, club en el que ha pasado los últimos tres ejercicios. Marcó 21 goles en su primer año en Ipurua, titular indiscutible, y 13 en su segunda campaña. El curso pasado, volvió a anotar una docena de tantos en el conjunto armero para cerrar su etapa en el equipo con 46 muescas. Su rendimiento había llamado la atención del Alavés, que le abrió las puertas de la Primera División a sus 30 años mediante el pago de su cláusula de rescisión, firmado hasta 2027 el pasado verano. En Mendizorroza, sin embargo, no ha tenido el rol esperado. Si bien ha disputado 17 encuentros, 16 de ellos de Liga, solo ha sido titular en siete, participación que le ha dado para repartir una asistencia.

El anhelo de minutos y la propuesta del Granada habrían satisfecho al jugador, convencido de recalar en el conjunto rojiblanco, al que ya ha llegado Rebbach también procedente del Alavés. "Stoichkov es un gran jugador que a cualquier equipo le gustaría tener. Hablo con muchos compañeros míos, pero no puedo decir nada de que venga aquí o no porque no soy responsable de esas cosas", expuso el argelino en su presentación, prudente. Si no se tuerce nada, podrán volver a compartir vestuario.

