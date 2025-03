Un adiós nostálgico: Skype se despide de sus usuarios de forma definitiva

"El siguiente capítulo: pasar de Skype a Microsoft Teams", bajo este titular la compañía tecnológica, Microsoft, anuncia el cierre de la aplicación Skype el próximo 5 de mayo. En una nota de prensa explican que prefieren optimizar su oferta de comunicaciones gratuitas privilegiando Microsoft Teams, que cuenta con "funciones mejoradas". Hace 14 años que la compañía tecnológica, Microsoft, compró la plataforma Skype por 8.500 millones de dólares.

Destacan algunas funciones de Teams como la organización de reuniones, la administración de calendarios o la creación/unión a comunidades de forma gratuita. Sea lo que sea, Microsoft sigue avanzando en la carrera tecnológica y lo hace soltando la mano de Skype. Los servicios de esta última mensajería estarán disponibles hasta inicios del mes de mayo pero la compañía ya recomienda exportar los datos.

Por ahora, Microsoft ofrece dos opciones: trasladarse a Microsoft Teams o recopilar los datos. La primera opción permite que los usuarios de Skype se conecten con sus claves directamente a Teams sin necesidad de crear una cuenta. Además, anuncian que tanto los datos como los chats, contactos y tareas aparecerán automáticamente en la aplicación. La segunda opción estará disponible hasta inicios de mayo y permitirá que todos los usuarios exporten todos sus datos como los chats, contactos e historial de llamadas.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a

— Skype (@Skype) February 28, 2025