Abde Rebbach ya es un soldado más a las órdenes de Fran Escribá. El extremo argelino, primer y hasta ahora único fichaje invernal del Granada, entrenó este martes por primera vez con sus nuevos compañeros y apenas 24 horas después ha sido presentado como jugador nazarí. El atacante se ha expresado contento y ha afirmado que nunca dudó de incorporarse al conjunto rojiblanco. "Tenía claro que, si salía del Alavés, era a un club como este", ha expuesto, para seguidamente desvelar que también se decantó "por la insistencia de Matteo (Tognozzi)". "Me ha estado enganchando para venir", ha detallado el futbolista, que llega cedido por el Alavés con una opción de compra.

Por qué fichó: "Elegí el Granada porque es un gran club. También por la insistencia de Matteo, que me ha estado enganchando a venir aquí. Es una gran ciudad y un gran club con un gran objetivo. Quiero jugar para conseguir el objetivo".

Cómo está el vestuario: "El vestuario está muy bien, muy unido. Me ha recibido muy bien. Pienso que haciendo las cosas así, haciendo lo que pide el míster, vamos a por el objetivo

Fran es una persona muy cercana, me ha acogido muy bien".

Disponibilidad para enfrentarse al Sporting: "Sí, estoy muy bien. Tengo muchas ganas de ver a la gente y empezar a jugar aquí. He estado entrenando y haciendo de todo, no he estado parado. Estoy con ganas de empezar".

Posición preferida: "Siempre he jugado por la derecha de pequeño, pero llegué al filial del Alavés y me empezaron a poner en la izquierda. Ahora estoy más acostumbrado a jugar en la izquierda, pero estoy disponible para jugar donde me ponga el míster y entregarlo todo".

Cómo conseguir el ascenso: "Me gusta ver mucho fútbol. He estado viendo la Segunda División y en estas últimas semanas, al Granada en concreto. El objetivo se consigue con unión, trabajo, esfuerzo y yendo todos a una".

Qué le pide el club: "Me piden recuperar mi mejor versión y ayudar al equipo con todo lo que pueda".

Afición del Granada: "Me he enfrentado aquí dos veces. La verdad es que la afición aprieta mucho. Espero una afición que se entregue con nosotros hasta el último momento, que nos arrope hasta que acabe la Liga".

Insistencia de Tognozzi: "Matteo me llamaba, insistía en que iba a ayudar mucho al equipo. Me lo pensé bien con mi agente, mi familia y todo el mundo. No estaba teniendo muchos minutos allí arriba. Decidí salir a probar fuera. Tenía claro que si salía de allí, con las opciones que tenía, era a un club como este, con el objetivo que tiene, para ayudar".

Cómo recuperar su mejor versión: "Es tener continuidad en el juego. Cuando se tiene continuidad, se saca al mejor jugador que hay dentro. Eso es lo que espero conseguir aquí".

Posibilidad de fichar a Stoichkov: "Stoichkov es un gran jugador que a cualquier equipo le gustaría tener. Hablo con muchos compañeros míos, pero no puedo decir nada de que venga aquí o no porque no soy responsable de esas cosas".

"Nos puede dar algo diferente"

El jugador ha comparecido acompañado del director deportivo, Matteo Tognozzi, quien ha resaltado su habilidad. "Le conocemos mucho porque nos hemos enfrentado muchas veces tanto en Segunda como en Primera División. Tiene todas las características que estábamos buscando desde el principio del mercado. Es un extremo desequilibrante, rápido, de uno contra uno", ha descrito al argelino. "Nos hizo mucha ilusión que, al final, Abde tenía claro que si iba a salir, se iba al Granada. Eso es una cosa muy importante en el momento de la elección, de terminar todo. Cuando uno analiza la plantilla, los perfiles que tenemos, pensamos que nos puede dar algo diferente de lo que tenemos. Siempre cuando uno desea incorporar a un jugador, tiene que transmitirlo. Se lo transmití por mi voz, el míster también. Lo hemos logrado y estamos muy contentos de haberlo hecho porque, como dijo el míster, era nuestra primera opción", ha apostillado.