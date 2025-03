José Nogales, el granadino con Síndrome de Down que supera barreras y cumple sueños

Cada 21 de marzo, el mundo celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha destinada a crear conciencia sobre las personas con esta condición genética y fomentar su inclusión plena en todos los aspectos de la sociedad. El síndrome de Down es una alteración genética que se produce cuando una persona tiene una copia adicional del cromosoma 21.

Esta jornada es una oportunidad para reflexionar sobre los avances en términos de derechos, oportunidades laborales, educativas y sociales, pero también para recordar que aún queda trabajo por hacer. Es un recordatorio de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tienen derecho a vivir de manera independiente, perseguir sus metas y ser parte activa de la población.

El Día Mundial del Síndrome de Down invita a celebrar las historias de personas como José Nogales, un joven de Granada que, gracias a su esfuerzo y determinación, ha demostrado que las barreras no existen cuando se cuenta con el apoyo adecuado. Historias como la suya nos enseñan que con inclusión, oportunidades y respeto, cualquier persona con síndrome de Down puede alcanzar grandes logros, derribando estigmas y abriendo nuevas puertas para las generaciones futuras.

José Nogales: Un ejemplo de superación y trabajo en el Hospital Virgen de las Nieves

Este joven de 34 años ha logrado lo que muchos considerarían un sueño inalcanzable: opositar y conseguir un puesto de trabajo en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada como auxiliar administrativo, además de independizarse y vivir por su cuenta junto sus compañeros y amigos.

Desde siempre ha tenido una pasión por la gente. Le encanta hablar con los demás, atenderles y ayudar en lo que puede. “Siempre soñé con trabajar en lo que hago ahora porque me gusta mucho hablar con la gente, atenderles y ayudar a mis compañeros”, comenta con entusiasmo. Esta vocación por el trato directo con las personas lo llevó a decidir estudiar la carrera de administrativo en el I.E.S. Moraima de Loja. Fue ahí donde comenzó a plantearse la posibilidad de opositar para un puesto estable en el sector público.

Guarda con especial cariño también su etapa como catequista y monitor de actividades en verano. Para él, el mensaje de Jesús y el cristianismo es algo que ha calado profundamente en su persona. La igualdad, el compañerismo y ayudar a la gente son los mensajes que puede extraer de su fe.

El reto de las oposiciones y un sueño hecho realidad

A pesar de las dificultades, nunca dudó de su capacidad para afrontar el reto. “Fue duro, pero al final me convencí de que podría aprobarlas. Estudiaba todas las tardes de manera independiente, organizándome bien con mis carpetas y cuestionarios”, relata. La ayuda de su preparador laboral, José Sánchez, y el apoyo constante de su familia fueron clave durante su proceso de preparación. "Quería esas oposiciones aprobadas para poder trabajar bien y hacer lo que me gusta", afirma con determinación.

El momento en que supo que había aprobado las oposiciones fue indescriptible. “Me puse muy contento, con ganas de saltar y gritar a los cuatro vientos. Me sentía útil, trabajador y capaz de todo”, asegura. La noticia fue recibida con mucha emoción por parte de su familia, que celebró el logro como propio.

José comenzó su carrera en el ámbito sanitario en el centro de salud de su pueblo, Loja, donde desempeñó tareas de atención al público, gestión de citas y trámites administrativos. Más tarde, dio el salto a Granada, donde ahora trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves. En su nuevo puesto, José se encarga de tareas administrativas como la gestión de citas médicas para especialistas y el envío de documentos al edificio de gobierno del hospital.

Un entorno acogedor y sin barreras

José se siente acogido y valorado en su puesto de trabajo. “Nunca he sentido barreras ni prejuicios. Todas las personas con síndrome de Down somos capaces de resolver cualquier situación que se nos presente”, manifiesta con convicción. Además, ensalza la importancia del compañerismo en su entorno laboral, afirmando que siempre se ha sentido parte de una gran familia en su trabajo.

Uno de los logros más importantes para José ha sido su independencia. Actualmente, vive en Granada, lejos de su familia, pero con un grupo de amigos y compañeros que le apoyan. Aunque echa de menos a sus seres queridos, José valora la oportunidad de organizar su tiempo y vivir su vida de manera autónoma. “Ser independiente era otro de mis sueños, y me encanta organizarme mi tiempo libre con mis amigos y compañeros del piso”, expresa.

En el futuro tiene claros sus nuevos objetivos: “me gustaría tener mi propia pareja, un hogar propio y seguir siendo independiente”. Su mensaje a todas las personas que tienen un sueño es claro: “con esfuerzo, todo es posible. Nunca se rindan, porque se puede alcanzar cualquier meta que se propongan”.

José Nogales es un claro ejemplo de que la perseverancia, el esfuerzo y el apoyo adecuado pueden llevar a grandes logros. Hoy, no solo trabaja en un entorno profesionalmente desafiante, sino que vive de manera plena, demostrando que los sueños no tienen límites.