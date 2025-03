Fran Escribá: "Quedan once ligas de un partido"

Todo el mundo conoce la importancia del partido de este sábado del Granada CF ante el Real Oviedo. Sin embargo, los rojiblancos contarán para este partido con bajas sensibles y otros jugadores que están entre algodones. Así lo ha hecho saber el técnico Fran Escribá, en cuyo parte de bajas se encuentran Luca, Brau, Insua, Jóźwiak y Reinier, además de los internacionales Hongla y Tsitaishvili. Si nada se tuerce, Loïc Williams sí podría estar, pero será duda hasta última hora.

Tras la derrota la jornada anterior en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz CF, la semana ha sido "dura" para la plantilla. Empezamos analizando lo que nos está pasando, pero el equipo entre semana trabaja bien, no le puedo poner ninguna pega", asegura Escribá.

El valenciano puede ver comprometido su puesto en el banquillo en caso de derrota este sábado, aunque desde la plantilla y el club transmiten confianza en el entrenador, tal y como hizo Sergio Ruiz este jueves en su comparecencia. "La relación con el grupo es buena. Al final son 25 partidos ya y se acaba creando un vínculo. Estamos fastidiados por cómo se está dando todo, pero tenemos confianza en que saldremos adelante".

Sobre un posible un posible ultimátum a Fran Escribá, el preparador afirma que el club espera "ganar" contra el Oviedo. "El contacto es permanente, me transmiten lo que también me pasa a mí, la decepción de los últimos resultados y estar fuera de los seis primeros. Todo pasa por ganar, aunque no creo que sea un partido reválida. Mi única preocupación es ganar".

Al igual que fue cuestionado Sergio Ruiz sobre si esta jornada es una final, Escribá también evita tildarlo de es manera, sí bien cree que "tenemos menos margen de error que los equipos que tenemos por encima, tenemos que verlo como una oportunidad para acercarnos. Lo afrontaremos como un partido importantísimo, ese tiene que se el planteamiento, no queremos hablar de que quedan once partidos, quedan once ligas de un partido y tenemos que ganar cada uno", reflexiona.

Este sábado visita el Nuevo Los Cármenes el Real Oviedo, un equipo "con mucho nivel" para el técnico local. “Allí hicimos un partido bastante bueno, pero a última hora cometimos el penalti y luego fue imposible darle la vuelta. No es un equipo que presione mucho, pero juega muy bien al fútbol. Con el balón es un equipo muy peligroso, tenemos que ser fuertes defensivamente, es una de las claves. Tenemos que ir a por el partido pero no nos podemos desproteger en exceso. Es un partido que exige mucha seriedad, ser un bloque y tener máxima concentración”.

Una de las bajas para esta jornada será Martin Hongla, que se encuentra concentrado con Camerún. Tras el incidente en la sala de prensa del Mirandilla, Escribá ha querido quitarle hierro al asunto, pues "el matiz que se le dio a las declaraciones fue ridículo, me avergüenza que alguien pueda pensar eso. Le deseo que le vaya muy bien allí, que venga sano, porque es un jugador importante, cuando juegue volveré a trabajar en los mismos temas, no equivocarse con errores que no debemos cometer", zanja.

Otro jugador que tampoco está contando con los minutos que se pensaba tras superar su lesión es el canterano Sergio Rodelas. "Rodelas en casa hace mucho ruido y genera cosas, contamos con él. Rebbach no se encuentra muy cómodo en la derecha, pero debe quitarse eso de la cabeza, es un jugador que genera cosas, es una opción buena por la derecha, que no es sitio para Rodelas”.

También te puede interesar