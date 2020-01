Foulquier: «Estoy listo para jugar el domingo»

Dimitri Foulquier ha sido presentado este viernes como nuevo futbolista del Granada CF. El francés vuelve así a la que fuera su casa entre 2013 y 2017, cuando volvió al Watford inglés de Gino Pozzo antes de enrolarse en las filas del Estrasburgo y del Getafe, ambas en calidad de cedido.

Ahora, este lateral derecho con vocación ofensiva de 26 años comienza su segunda etapa en la ciudad de la Alhambra cedido hasta final de temporada con opción de compra.

Como suele ser habitual, Foulquier ha estado acompañado de Pepe Macanás, Antonio Fernández Monterrubio y Fran Sánchez. En primer lugar, el consejero del club ha querido “desearle la mayor suerte posible, que será la del Granada CF y su escudo”.

El director general ha afirmado estar “muy contento con el fichaje”. “Vuelves a tu club, que está mejor que cuando te fuiste, más organizado, más familiar e identificado con la ciudad. Sabemos del esfuerzo que has hecho y, habiendo ofertas mejores, nos has elegido; eso lo valoramos muchísimo, porque significa que te gusta el proyecto y que lo estamos haciendo bien”, ha añadido.

En tercera instancia, Fran Sánchez ha confirmado que el fichaje se debe a la “desgraciada lesión de Quini, que ha hecho que reforzar el lateral derecho sea una prioridad absoluta”. El director deportivo ha confesado que buscaban “un perfil que pudiera jugar en varias posiciones y Foulquier lo es”. “Cuando coincidí con él por primera vez, le brillaban los ojos por la posibilidad de volver al Granada; su ilusión era palpable”, concluyó.

Granada, buenos recuerdos

Por último, el propio futbolista se ha mostrado “muy contento” y ha confesado que “cuando supe del interés del Granada, quise venir y todos hemos hecho un esfuerzo para que así sea”. “No puedo juzgar si soy mejor jugador que antes o no, lo que hago es trabajar y entrenar”.

Con respecto a su anterior etapa, Foulquier ha manifestado que de esos años guarda “muy buenos recuerdos, a pesar del descenso final”.

“Lo importante es centrarse en el proyecto que hay ahora, no conozco mucho a Diego Martínez pero me parece un entrenador ganador que siempre quiere competir y que sus equipos tengan opciones de ganar cada partido”, añadió.

Sobre su posición, ha explicado que “todos tenemos una posición natural y la mía es la de lateral derecho, pero tienes que estar preparado para ayudar en cualquier sitio”, ha explicado el francés, que se encuentra “disponible” para jugar el domingo si Diego así lo considera.

A pesar de ser uno de los ‘veteranos’ de la casa, Foulquier no se siente un líder del vestuario: “si puedo ayudar, lo haré, pero no soy capitán y no me considero importante; todos lo somos y todos podemos ayudar”, matizó.