Fampa Alhambra denuncia que "11.000 estudiantes andaluces no reciben clase por la falta de profesorado"

Numerosas AMPA de toda la provincia, además de representantes de los principales sindicatos docentes, han participado en la concentración convocada por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de Granada (Fampa Alhambra) en protesta "por la falta de profesorado y recursos en la educación pública andaluza". “Estamos satisfechos porque se ha oído nuestra voz, unida y fuerte, reivindicando una enseñanza de calidad para nuestros hijos e hijas”, ha señalado la presidenta de Fampa Alhambra, Rosa Funes, que ha recordado que la protesta, celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Granada, de las familias granadinas ha sido apoyada por los sindicatos UGT, CSIF, Ustea, CCOO, ANPE y CGT.

Los datos desvelados por la Federación granadina señalan que actualmente hay en Andalucía 436 plazas de docentes no universitarios sin cubrir, lo que afecta a unos 11.000 alumnos que no reciben clase. Fampa Alhambra califica como "alarmante es el caso de la enseñanza de Informática, ya que faltan 103 profesores en Andalucía, lo que implica que unos 3.090 alumnas y alumnos no reciben clase, en muchos casos desde el inicio de curso". En el caso de Granada, apunta que "el número de alumnado afectado por la falta de docentes de Informática ronda las 300 personas".

“La situación nos preocupa mucho, porque se trata de recursos y personal necesarios para ofrecer una educación de calidad”, ha advertido Rosa Funes. Además de reivindicar el profesorado, Fampa Alhambra también ha puesto el foco en la necesidad de cubrir las plazas necesarias de PTIS (Personal Técnico de Integración Social), ATAL (Audición y Lenguaje) y PAS (Personal de Administración y Servicios). “Si no vemos ninguna acción por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo, estamos dispuestos a trasladar el asunto al Defensor del Menor, porque entendemos que se está vulnerando el derecho a la educación de todo el alumnado afectado”, ha explicado la presidenta de la Federación.