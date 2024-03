Las familias del Jean Piaget en Ogíjares alzan la voz por "la calidad educativa"

Las familias del centro específico de Educación Especial Jean Piaget son contundentes. “La estabilidad y persona de referencia es sumamente importante para todo el alumnado”. Esta es una de las declaraciones que han salido del manifiesto pronunciado por Antares, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de este centro específico de Educación Especial del municipio granadino de Ogíjares. Este miércoles ha tenido lugar la sentada prevista por el colegio en sus puertas para reivindicar la “calidad educativa” y la continuidad y estabilidad en los “puestos específicos”.

“No damos crédito al contenido de un borrador y su posterior resolución en el que no han tenido en cuenta las características del alumnado de los centros específicos”. El propósito de esta movilización era expresar, por parte de las familias y educadores del Jean Piaget, su preocupación e indignación ante la posibilidad de que la mayor parte de los docentes no tenga la opción de solicitar la continuidad en el colegio. Recalcan que son once maestros los afectados.

Denuncian también que los puestos específicos de las aulas de Trastorno del Espectro Autista (TEA) estén incluidos en la resolución. Con respecto al Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL) alegan que siguen "sin recibir los dos puestos vacantes en aulas taller, que ha obligado a reestructurar toda la agrupación de este ciclo". "¿Tenemos que pensar que el hecho de la tardanza es precisamente por el cambio en los puestos específicos?”, indican.

Antares aboga por el derecho a la educación y defiende que los centros especiales “son los que trabajan con mayor ahínco la inclusión y las capacidades del alumnado de manera grupal e individual”. La vocación del personal docente, la motivación, la experiencia en colegios específicos, la formación interna y los méritos individuales son requisitos imprescindibles para ayudar a un alumnado a trabajar su autoestima, autonomía y enriquecer sus capacidades.

“Pedimos que se nos escuche, se nos respete y valore el trabajo que se realiza con nuestros hijos e hijas”. Las familias sitúan al centro Jean Piaget como referente en innovación de cara a otros colegios, lo cual se consigue gracias a la estabilidad de los maestros. Quieren impedir que el equipo docente cambie cada curso ya que esa decisión puede repercutir en la confianza y seguridad de los alumnos, que necesitan “rutinas estructuradas” y “perfiles de referencia”. A su vez, evidencian la falta de comprensión por parte de los sindicatos, la Delegación y Consejería.

“Nos sentimos impotentes ante unas decisiones que repercutirán en la calidad de enseñanza de nuestros hijos e hijas y que las respuestas se vayan alargando en el tiempo y no tengamos una decisión concreta sobre el personal del centro”. Antares concluye el manifiesto en el centro público específico de Educación Especial Jean Piaget con un reclamo para "la continuidad de maestros" y "estabilidad para el alumnado, cuya sensibilidad a los cambios es generalizada”.