Stradivarius tiene la falda imprescindible para este otoño

Aunque la llegada del frío se resiste, las tiendas ya tienen en sus escaparates las últimas tendencias para este otoño. Abrigos, bufandas, jerséis... un sinfín de artículos que todas y todos estamos deseando incluir en nuestro armario. Para este otoño se ha puesto de moda la creación de un armario cápsula, una serie de prendas de colores neutros gracias a las cuáles se pueden crear cientos de conjuntos distintos. En este afán por conseguir prendas básicas, pero a la moda, Stradivarius ha lanzado una falda que seguro se convertirá en un top ventas.

La tienda de Inditex cuenta en su colección de otoño-invierno con una falda perfecta para lucir tanto en el día a día como en una ocasión especial. Se trata de una falda estilo midi, con cintura elástica y con dos aberturas laterales que la hace perfecta para lucir nuestra mejores y más llamativas botas.

Confeccionada con poliéster y elastano, la nueva prenda de Stradivarius se ha convertido en un 'must have' para esta temporada y para las próximas ya que su diseño hace que sea una falda que seguro no pasará de moda en unos años.

La nueva falda de Stradivarius puede combinarse con multitud de prendas, ya sea con una camisera, jersey, camisa o blusa, por lo que también puede usarse en estas semanas donde el calor aun no nos abandona. Lo mejor de todo es su precio y es que tan solo cuesta 15,99 euros. Puede encontrarse tanto en la web de Stradivarius como en sus tiendas físicas.