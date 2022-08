Éxito indiscutible del Festival de la Guitarra superando el 90% del aforo

La Fundación Europea de la Guitarra ha hecho balance del VI Festival Internacional de la Guitarra de Granada que se ha celebrado entre el 11 de julio y el 4 de agosto, con un total de 25 espectáculos desarrollados en doce espacios distintos. Vicente Coves, presidente de la Fundación, ha destacado el alto índice de ocupación indicando que “la media dice hemos superado el 90 %, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que habla de la aceptación por parte del público, algo muy importante en este tipo de acontecimientos”. Los datos facilitados señalan que en la mayoría de los conciertos se ha llegado al 100 %, incluso en los espectáculos de música clásica, donde alcanzar estas cifras son bastante inusuales.

“Creo que este éxito se debe a que el público ha captado que nuestra propuesta no es una sucesión de conciertos y que cada programa se confecciona eligiendo un repertorio y los intérpretes con un argumento. Este año un asunto que hemos abordado es el Concurso del Cante Jondo del 22, puesto que aunque en un principio estaba dedicado solamente a par parte vocal, al final la guitarra tuvo un relevancia especial. Una apuesta muy significativa ha sido traer desde Estados Unidos una orquesta profesional. Se trata de la Annapolis Symphony. No recuerdo la presencia de una orquesta profesional de este país en Granada, al menos en las últimas décadas y el resultado ha sido sorprendente. Era todo un reto logístico, puesto que se trataba de una expedición de más de cien personas, que además tenían que, no solo actuar, sino también ensayar. Con esta orquesta y el guitarrista predilecto del Maestro Rodrigo, la gran leyenda de la guitarra Pepe Romero, se estrenó en España Sones en la Giralda, para guitarra y orquesta. También se pudo escuchar el célebre Concierto de Aranjuez, la obra española que más ha recaudado en derechos de autor en todo el mundo en los siglos XX y lo que va de XXI. Este estreno se produjo gracias a la deferencia de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo con el festival", ha indicado Coves.

El presidente de la Fundación también ha querido resaltar el papel de Granada en el Festival. “Además de celebrarse en esta ciudad, que tiene unos escenarios magníficos, hemos querido, desde la primera edición, que la presencia de artistas de la tierra sea importante. Por fortuna en Granada disponemos de un elenco de máximo nivel. Así, por ejemplo, el trabajo de la Orquesta de la Universidad, con el guitarrista José Luis Morillas, es algo que se debe de destacar, pero también solistas como José Fermín Fernández, Rubén Campos que actuó junto a Soleá Morente o Juan Habichuela Nieto que ha cerrado el festival”.

Sobre el balance artístico, el también director del Festival ha manifestado que “ha habido momentos realmente espectaculares, como las actuaciones que hicieron conjuntamente Paco Jarana y Manuel Franco, dos guitarristas muy distintos. También hay que destacar la presencia de auténticas leyendas internacionales de la guitarra como William Kanengeiser, Rafael Aguirre, Jerónimo Maya o María Esther Guzmán, el cantautor Amancio Prada o José Serebrier, uno de los mejores directores vivos, que actuó junto a la OCG. También hemos descubierto nuevos espacios como el Carmen Abén Humeya de la Fundación Carlos Ballesta que por primera vez acogía uno de los conciertos del Festival”. También destacó la importancia de haber inaugurado el Festival en el Palacio de Carlos V gracias a la colaboración del Patronato de la Alhambra y Generalife con la Joven Orquesta de Andalucía y a los conciertos celebrados en los museos de la Junta de Andalucía Casa de los Tiros y Arqueológico gracias a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

Por último, ha recordado el momento especialmente emotivo en el que el alcalde, Paco Cuenca, aprovechando el concierto de Pepe Romero, anunció que el Ayuntamiento de Granada va a iniciar los trámites para que sea declarado Hijo Adoptivo de la Ciudad de Granada, en atención a haber elegido establecer su residencia española en el barrio del Sacromonte. Vicente Coves ha concluido este balance informando, que como es lógico en este tipo de ciclos, ya se trabaja en el festival del año próximo y que hay previstas algunas sorpresas que pueden resultar muy interesantes.