Estabilizado el incendio forestal de Los Guájares

El consejero de Medio Ambiente ha anunciado la estabilización del incendio forestal de Los Guájares a las 20:30 horas de este martes. Son seis días de intenso trabajo los que los efectivos del Plan Infoca llevan desde que se declaró el incendio el pasado jueves en el paraje de Guájar Alto, que ha devastado desde entonces más de 5.000 hectáreas de la sierra de Los Guájares y en los municipios de Albuñuelas, El Valle, El Pinar y Vélez de Benaudalla.

En la zona continúan desplegados 390 efectivos y 11 vehículos pesados para trabajar en el control del incendio. "Ahora hay que asegurar el perímetro. Hay que tener en cuenta la magnitud del incendio, son 62 kilómetros de perímetro que los profesionales del Plan tienen que comprobar, metro a metro, para poder hablar de incendio controlado y, una vez que todo ese perímetro es seguro, proceder a la extinción y hablar en pasado de este incendio, que es lo que todos queremos", ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Guájares.

La superficie que se encuentran dentro del perímetro son "más de 5.000 hectáreas", según ha detallado el consejero de Medio Ambiente, que ha precisado que los diferentes vuelos que se han realizado han permitido comprobar que existen islas verdes, zonas que no han sido calcinadas dentro del mismo.

De momento, todo hace indicar que "la causa de este incendio no ha sido natural", según ha indicado Fernández Pacheco, quien ha señalado que "eso no quiere decir que haya intención". "La mano del hombre está detrás de muchísimos de los incendios forestales que asolan, no solamente a Andalucía, si no al resto de España. A veces, se debe a accidentes; otras, a negligencias. Eso no quiere decir que haya intencionalidad. Ahora mismo, todos los esfuerzos del Plan Infoca están centrados en apagar el incendio y en acabar con esta pesadilla", ha dicho.

Fernández Pacheco ha resaltado que el incendio "por fin está estabilizado", que se ha tardado "seis días por circunstancias ajenas" y que ahora van a trabajar "en controlarlo", labor que les va a llevar "varios días también". "Hablamos de un incendio muy extenso. Una vez que esté controlado y nos podamos referir a este incendio en pasado, porque no conlleve ningún peligro para nada ni nadie, llegará el momento en que la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta comprobará el terreno, valorará si existe la necesidad de ejecutar algún tipo de actuación de emergencia y haremos los planes de reforestación que se entiendan oportunos, siempre respetando el ciclo natural del propio monte", ha añadido.

Este mediodía, la Junta había desactivado el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales, a las 14:00 horas, que se había activado el lunes a última hora de la tarde. La buena evolución del incendio debido al intenso trabajo de los efectivos del Plan Infoca y a la ayuda de la lluvia de la mañana había provocado que se pudiera desactivar el nivel 1 y, además, se levantara el confinamiento de las pedanías de Ízbor y Acebuches, pertenecientes al término municipal de El Pinar.