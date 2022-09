Patricia Guerrero presenta su nuevo espectáculo Deliranza en la XXII Bienal de Sevilla

"Por la personalidad y fuerza de su arte, por haber sabido incorporar desde el flamenco más tradicional nuevas formas y estéticas en su baile, como se pone de manifiesto en sus últimos espectáculos”, con estas palabras, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España concedía a Patricia Guerrero el Premio Nacional de Danza 2021. Su nueva propuesta, Deliranza, sigue explorando estos caminos, pero supone un salto importante en su carrera por las dimensiones y características del proyecto.

“Deliranza me ha permitido afrontar nuevos retos coreográficos, transitar por mundos escénicos y sonoros inexplorados. Espero que no deje a nadie indiferente. Este trabajo está inspirado por las maravillosas palabras de autores que han llegado a mí en los últimos años gracias al azar, de manera caprichosa, pero que me han enriquecido a mí y a mi danza de tal manera que me hacen pensar que nada sucede por casualidad”. El torrente creativo de Patricia Guerrero parte de la unión de dos conceptos: delirio y danza para hacer partícipe al espectador del devenir de sus inquietudes y de su experiencia en un espectáculo donde el subconsciente más onírico empuja los límites de la tradición y lo canónico para transitar por nuevos territorios. Una revisión del cuento de Alicia a través de la obras y personajes que han inspirado a la artista, como ‘La Belleza´ de William Wordsworth, ‘La Duración´ de Peter Handke o ´La Intuición´ de Bergson o Magritte que en palabras de la bailaora “han sido el motor generador de una pieza llena de surrealismo, ritmo y belleza”.

Así, Patricia Guerrero se sirve de un trasfondo ensoñador para descubrir nuevas dimensiones de su propio baile a través de personajes como la mujer de los mil vestidos, los dos primos, la Gritaora, el Truhán del tiempo… Deliranza es una propuesta plagada de mil historias dentro de un imaginario donde el surrealismo emerge potente y abraza a la danza más allá del tiempo y del espacio.

Formando tándem creativo con Juan Dolores Caballero 'El Chino', la creadora y bailaora granadina afronta su reto más importante hasta la fecha, poniéndose al frente de la dirección de un cuerpo de baile formado por 7 intérpretes y un nutrido elenco musical liderado por la guitarra de Dani de Morón y que cuenta con las voces de El Colorao y de Amparo Lagares; la percusión de Agustín Diassera y los teclados de Óscar Álvarez, respectivamente.

Patricia Guerrero y el equipo del proyecto ha contado con residencias artísticas en el Centro San Miguel de Alcalá de Guadaíra, en el Centro Coreográfico María Pagés en Fuenlabrada y en el Théâtre de Gascogne de la mano del festival francés. Tras su estreno mundial el pasado 27 de junio, inaugurando el Festival Arte Flamenco de Mont- de- Marsan, y la premier en España en la ciudad natal de la artista, en el marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, llega la cita con la Bienal de Flamenco de Sevilla en el Teatro de la Maestranza el 14 de septiembre.

Siempre fiel a sí misma, Patricia Guerrero, además de ser reconocida recientemente con el Premio Nacional de Danza, cuenta en su trayectoria dos Premios Giraldillo y diversas nominaciones a los Premios Max. A pesar de su juventud, la granadina ha desplegado su talento en escenarios del prestigio del New York City Center, el Teatro Nacional Chaillot de Paris, el Salder’s Wells de Londres, el Piccolo Teatro de Milán, el Grand Theatre de Luxemburgo, la Casa de la Música de Moscú, los Teatros del Canal en Madrid, o el Teatro Central y Teatro Lope de Vega en Sevilla, entre otros.

Con Deliranza, una producción de su propia compañía y en ENDIRECTO FT, con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales- Instituto Andaluz del Flamenco (Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía) y la co-producción del Festival de Arte Flamenco de Mont-de-Marsan, la Bienal de Flamenco y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada; tras Distopia y Catedral, anteriores espectáculos de la compañía de Patricia Guerrero alabados por crítica y público, la bailaora continúa construyendo una carrera sólida y constante que huye de encasillamientos.