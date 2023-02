Nueva directiva, misma operación: salvar al Motril del descenso

El Motril pende de un hilo. Mientras se ha producido un cambio de cromos en la directiva, como aquel que se agarra a un clavo ardiendo, para acogerse a la mínima opción que exista de salvar la categoría. Manuel García, mítico presidente del club, no tomó una decisión fácil dando un paso a un lado de la entidad a la que había visto crecer de su mano y también a la que, esta temporada, ha presenciado en caída libre. Los blanquiazules tienen ahora a Juan Miguel González a su cargo y no hay tiempo que perder. La carrera por salir de los puestos de descenso no espera a nadie cuando restan ya apenas 10 jornadas para que se ponga fin a la presente edición de la Tercera RFEF. Para el Motril es momento de remar todos en la misma dirección. Por eso, el expresidente ha ofrecido la ayuda que sea necesaria a la nueva directiva, que toma las riendas del club con un problema intrínseco a la temporada actual y el que 'obligó' a García a dar ese paso un lado: "La planificación deportiva a comienzos de temporada fue el error".

El Motril CF está contra las cuerdas, hundido en la zona baja de la clasificación y con apenas 17 puntos en su haber. Una situación delicada e insostenible que iba a suponer un cambio de fichas en la presidencia para tratar de reflotar una complicada dinámica deportiva. Sin embargo, y pese a que el nuevo máximo responsable a empezado a observar cambios, el conjunto blanquiazul cosechó una nueva derrota en la última jornada ante El Palo. "Logramos competir contra un gran equipo que 'juega en otra Liga'", afirma el nuevo presidente, que tiene claro que una de las claves de la permanencia pasa por reenganchar a la afición: "Hacía falta un cambio radical, porque la gente ya había perdido las ganas de ver el fútbol, de acercarse los domingos a ver el partido". En ese sentido, en el partido del pasado 5 de febrero, los aficionados comenzaron a responder a ese llamamiento dándose cita en el estadio "unas 2.000 o 2.500 personas".

GRACIAS a todos y cada uno de los aficionados que habéis venido a dar vuestro apoyo.

Seguiremos trabajando para mejorar y seguir viendo cada domingo el Escribano con este ambiente.

¡Mucho Motril!@KiskillaOficial @AficionCFMotril #terceradivision pic.twitter.com/ushFvc9Phk — C.F. MOTRIL (@CFMOTRIL) February 5, 2023

La afición y el cambio de actitud en los protagonistas, clave

Para Juan Miguel González, los seguidores del Motril juegan un papel fundamental para obrar el cada vez más milagroso objetivo de la permanencia. Sentir su aliento resulta capital para enchufar de nuevo a unos jugadores y técnicos faltos de estímulos en esta delicada situación. Este ha sido para el nuevo propietario otro de los principales causantes de que el conjunto se encuentre tan próximo al descenso. Levantar el ánimo de los protagonistas no se consigue de la noche a la mañana, pero en este aspecto también han vuelto a atisbarse cambios. El propio González y su junta directiva tuvieron un primer encuentro con el staff y los jugadores, y desde ahí, como confirma el presidente a este periódico, "ya la actitud cambió". También lo ha hecho la forma de afrontar la preparación de cara a este tramo decisivo de la temporada donde el nuevo máximo responsable añade que desde "la semana pasada todos los entrenamientos fueron más intensos... Todo, todo, todo cambió". Sin embargo, hay algo que aún no ha variado y es que esa nueva perspectiva que se ha instalado no ha comenzado por reflejarse en revertir esa dinámica negativa.

🎙️Presidente: Juan Miguel Gonzalez Salvador. Estamos en una situación complicada, pero tengo confianza plena en esta plantilla.

Necesitamos sentir el apoyo de la afición.

Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar al Motril adelante. pic.twitter.com/TjUf3KZhOZ — C.F. MOTRIL (@CFMOTRIL) February 1, 2023

Los resultados deportivos marcarán, como no puede ser de otra forma, un proyecto que orbita en torno a la permanencia mientras las matemáticas no digan lo contrario. No obstante, y pese a que el foco "ahora mismo es intentar salvar la categoría", Juan Miguel ya trabaja en clave de futuro: "Lo que queremos es unificar todo, sacar categorías inferiores, que creo que vamos a cerrar con Francis, que se va a encargar de ellas". Todo ello para devolver al club "a lo más alto posible". Un buen trabajo de cantera sobre el que sentar las bases del futuro Motril que ahora espera sacar rendimiento de los nuevas incorporaciones que han llegado de la mano de la actual directiva. Precisamente, ese fue uno de los principales motivos por los que Manuel García cedió el testigo a Juan Miguel González, tal y como confirma el histórico expresidente, que confiesa que "se necesitaba una dirección con un poder económico más fuerte para, como ha hecho, firmar jugadores e intentar mejorar lo que hay deportivamente".

Por el momento, las caras nuevas no han surtido el efecto deseado, pero tanto anterior como actual directivo esperan que los resultados puedan comenzar a llegar desde ya. La realidad habla por sí sola, tal y como expone García, y refleja que "en los cinco partidos de la segunda vuelta llevamos cero puntos". Esta racha tan negativa de resultados es sintomática del mal que acompaña al Motril desde el comienzo de la temporada y es que el expresidente tiene claro lo que ha llevado al conjunto a atravesar actualmente esta delicada situación: "He estado 10 años y no he tenido ningún problema deportivo y este año ha sido un error desde el primer momento en lo deportivo". Un error en la planificación deportiva del presente ejercicio que califica de "desastrosa". Aún hay tiempo para enmendar un mal planteamiento deportivo que comenzó en los despachos, pero la operación 'salvar al Motril' ya está en marcha y le quedan tan solo diez partidos para evitar el desenlace que nadie quiere.