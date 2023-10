Cuando a Carlos Martín se le ocurrió abrir Carlota Braun, pocos imaginaban que terminaría convirtiéndose en uno de los locales referentes de ese barrio que juega a ser el 'Malasaña granaíno' como es el Realejo. Con la crisis del Covid aún latente y en plena desescalada, emprender era poco menos que un deporte de riesgo. Sin embargo, cuatro años después resulta complicado imaginar el giro desde la plaza del Realejo hacia la calle Molinos sin el mítico cartel que decora su fachada, y que no es más que la serigrafía de una foto hecha a Carlota, la hija de Carlos Martín que inspiró el concepto de 'restaurante con show más hostel' que su padre importó de Australia y ahora triunfa en Granada.

Pregunta. ¿Cómo fueron los inicios de Carlota Braun y cuál la fuente de inspiración tras su creación?

Respuesta. El 'proyecto Carlota Braun' nace de mi estancia en Australia hace unos años. Llegar a un país nuevo donde hablan otro idioma, no conoces a nadie y tienen otras costumbres no es fácil, por lo que encontrar un alojamiento en el centro de Sídney que fuera bueno, bonito y barato fue un gran reto y todo un descubrimiento para mí. En Australia hay muchos hostels (albergue urbano donde puedes alquilar una cama en una habitación compartida o privada) pero no todo vale. Este era diferente. El ambiente me encantó y me facilitó conocer gente rápidamente. Además… ¡Tenía un restaurante! La suerte de encontrar un hostel con estas características convirtió cada momento de mi aventura en una experiencia única, auténtica y distinta. Incorporar el concepto hostel fue tan positivo que marcó una idea de negocio, 'Carlota Braun', con el objetivo de acoger, facilitar y crear experiencias para los que llegan a nuestra ciudad.

Pregunta. ¿Y el nombre de Carlota Braun?

Respuesta. Decidir el nombre de un proyecto que ha significado tanto no fue tarea fácil. Resultaba complicado encontrar una palabra que transmitiera la ilusión, el sacrificio, el esfuerzo, los sueños, la familia y la pasión que durante años estuvieron presentes para conseguirlo. Mi suerte fue ser padre mientras me encontraba en el arte de encontrar el nombre. Carlota es el nombre que teníamos decidido poner a nuestra hija, por lo que tuve claro que combinar el suyo con el del apodo que me tenía mi abuelo y mis amigos más cercanos 'Charlie Braun' ('Braun' es la versión granaína de Brown) le otorgaría la identidad y los valores que representa Carlota Braun. Tiene una bonita historia detrás, ¿no crees? De hecho, el logo es la serigrafía de una foto hecha en un bonito viaje familiar a nuestra hija, escuchando música con nuestras Rayban.

Pregunta. ¿Cuál es el concepto principal detrás de Carlota Braun?

Respuesta. El concepto de Carlota Braun es el de un hostel con restaurante y música en directo. Es un alojamiento con restaurante que fusiona el estilo vintage, la elegancia moderna y la tendencia decorativa del greenery. Carlota Braun cuenta con todos los servicios disponibles en el centro de Granada, concretamente en la zona del Realejo, el casco antiguo. Conseguimos ofrecer un alojamiento con una ubicación excepcional a precios muy asequibles, instalaciones modernas y habitaciones con diferentes opciones para que los huéspedes puedan elegir en función de sus necesidades. El restaurante ofrece algo distinto y único: la fusión de experiencia gastronómica y musical adaptada a todos los estilos, edades y preferencias. Estamos en constante actualización de nuestra carta con platos pensados y elaborados por nuestro chef ejecutivo. Nuestro equipo en cocina trata de fusionar los platos tradicionales con diferentes cocinas del mundo teniendo en cuenta los ritmos que nos acompañaran durante la velada. La música en directo, con grandes músicos, nos hace disfrutar mucho más de la experiencia. Carlota Braun es el único restaurante en Granada que ofrece música en directo mientras comemos o cenamos. Se trata de un enfoque innovador que busca brindar a los clientes una experiencia tanto gastronómica como sensorial. Ojo que hay muchos locales con música en directo en Granada, pero mientras cenas o comes no.

Pregunta. ¿Qué tipo de carta ofrece Carlota Braun?

Respuesta. Para esta temporada, la nueva carta de Carlota Braun apuesta por la fusión entre lo nacional-tradicional con platos típicos de otros países que ofrecen sabores muy potentes. Nuestra carta te invita a disfruta de la combinación de la cocina oriental y la occidental, fusionando ingredientes de algunos de los platos más típicos de las dos culturas. Las características de la nueva carta elaborada por nuestro chef ejecutivo, premiado con un sol la Guía Repsol, está pensada para sorprenderte una vez más con las mejores propuestas comida fusión y está llena de innovación, creatividad y una muy cuidada elaboración.

Algunos de los platos que más sorprenden a los comensales son el burrito de carrillera ibérica, tradicionalmente mexicano; el relleno de carrillera ibérica estofada con coco; jengibre y polvo de torreznos. O un croissant de mantequilla casero relleno de rabo de toro, deshuesado, guisado de forma tradicional, salsa tártara y parmesano rallado al momento. También nuestra versión fish & chips, realizada con bacalao frito en tempura, puré de guisantes y patatas fritas aliñadas con un vinagre de pimentón dulce de la vera, salsa de soja y orégano. Luego, la hamburguesa americana con salsa especial de Carlota Braun. O deliciosas pizzas caseras. De hecho, entre mis platos preferidos se encuentra la pizza de pera con gorgozola y nueces. Si disfrutas de la carne y te gusta contar con productos de primera calidad no podrás irte sin probar nuestro steak tartar de solomillo de vaca cortado a cuchillo, aliñado con nuestra salsa clásica; secreto ibérico trinchado con escamas de sal negra, alioli de ajo asado, mayokimchi y patatas; entrecot jugoso de vaca 'Premium Dry Aged 45 días' o nuestra versión de autentico cachopo 100% casero con ternera, jamón, queso cheddar y queso roquefort.

En nuestra carta no puede faltar el delicioso pulpo seco de Motril como uno de los imprescindibles y platos 100% nacionales que nos traen en hielo seco directamente desde Motril. Nuestro chef prepara una deliciosa pata de pulpo frita crujiente de Motril sobre parmentier de patata, ensalada de col aliñada, patatas baby y mayonesa de kimchi y sepia. Sólo con leer algunos de los platos anteriores se nos hace la boca agua. Y es que la carta está cuidadosamente diseñada para satisfacer los gustos y preferencias de nuestros clientes, con opciones tanto para los amantes de la cocina tradicional como para aquellos que buscan sabores más innovadores. Referente al precio por comensal a carta, teniendo en cuenta la bebida, se encuentra alrededor de los 22 euros por persona.

Pregunta. ¿Cómo ha sido la recepción de Carlota Braun por parte de los clientes?

Respuesta. ¡Muy buena! A pesar de la apertura tras el Covid-19, el local gustó y gusta mucho a la gente, ya que ofrece una nueva experiencia cada vez que nos visitan: nuevos platos y diferentes shows en directo todos los fines de semana. Pero si tengo que nombrar lo que más me ha sorprendido es la acogida que ha tenido el local para la realización de eventos como prebodas, cumpleaños, aniversarios o fiestas de disfraces privadas (ríe). La gente es muy creativa... Las instalaciones y la insonorización de Carlota Braun ofrecen la posibilidad de sumar a tu evento música en directo en un espacio íntimo, convirtiendo cualquier evento en algo único y diferente. ¿No te gustaría sorprender así a todos los tuyos en un día especial? Es lo que conseguimos con la posibilidad de contar con un lugar especial que te facilita la comida que prefieras, música en directo y un espacio íntimo para decorar a tu gusto.

Obviamente, conforme ha ido pasando el tiempo desde que abrimos, hace ya un año y medio, ha ido aumentando el número de personas que nos conocen, y ya incluso desde enero 2023 todos los fines de semana hemos colgado el cartel de 'Lleno' bastantes días antes. Y eso, sin duda, es gracias al trabajo que realizan las personas que forman el equipo de Carlota Braun.

Pregunta. ¿Cómo ves el sector de la hostelería en el futuro?

Respuesta. Creo que los restaurantes que se mantendrán en el tiempo serán aquellos 'restaurantes nicho'. Es decir, restaurantes especializados en un tipo de comida concreta. Por otro lado, creo que las empresas cada vez buscarán más reducir el factor humano en cualquiera de los procesos del negocio y se está innovando mucho por ahí. De hecho, ya se está empezando a ver robots meseros capaces de servir la comida y brazos mecánicos instalados en barras para servir bebidas.

Cuando la inteligencia artificial se encuentre implementada en nuestro día a día llegaremos al punto donde en la cocina habrá una máquina o robot al que podrás decirle: "Hazme el menú con el que Dabiz Muñoz ganó la tercera estrella Michelin". Tendrá la información de las recetas, la capacidad de ejecutarlo e incluso de mejorarlas y a un precio asequible para todos. Así que entiendo que el comer bien o mal no será un factor decisivo a la hora de escoger un restaurante en los próximos lustros o décadas. Las máquinas harán que podamos comer bien en cualquier restaurante y a demanda, sin cartas ni menús. Los empresarios hosteleros tendremos que repensar qué servicio o valor añadido le podremos dar a nuestro local para que nos escojan a nosotros.