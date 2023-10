'Rincones de ensueño' granadinos pintados "con pasión" y expuestos en el CALC

Granada cuenta con un Colectivo de Pintores Profesionales que se ha creado para “aglutinar a pintores de nivel, reivindicar el puesto que merecen en la ciudad y potenciar las exposiciones no sólo en las salas de Granada, sino a nivel nacional e internacional también”, como destaca Carlos Yagüe, su presidente. Dos de los pintores de ese colectivo muestran sus obras en una exposición titulada ‘Rincones de ensueño’ que acoge el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada. Joaquín Fernández y Peter Böjthe han pintado “con pasión” rincones granadinos en acuarela o al óleo que muestran en esta exposición, que está abierta hasta el próximo sábado 14 de octubre, en horario de 18:00 a 21:00 horas.

Patios de casas moriscas del Albayzín, los jardines del Generalife, paisajes de la Alpujarra o panorámicas con vistas a Sierra Nevada son algunas de las imágenes que aparecen pintadas en los cuadros que se exponen en ‘Rincones de ensueño’ y que han realizado estos dos pintores profesionales muy ligados a Granada. Joaquín Fernández es granadino, nació en la calle Buensuceso y, aunque se fue a trabajar a Tenerife hace 20 años, ahora ha regresado a su ciudad natal para volver a pintar “con toda esa carga emotiva que tiene nuestro paisaje”, cuenta. Peter Böjthe es húngaro y vive en Granada desde el año 2007, cuando fijó su residencia en la capital junto a su esposa, natural de Roquetas de Mar.

Tanto Joaquín Fernández como Peter Böjthe empezaron a pintar cuando eran niños. Joaquín recuerda que su primera exposición fue en el Palacio de Bibataubín, en el año 82. “Desde entonces, fui cofundador de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, he obtenido premios nacionales, internacionales y he expuesto en galerías de Alemania o Francia, entre otros, pero todo se trunca en el año 2000, cuando me tengo que ir a trabajar a Tenerife. He estado 22 años allí y ahora he vuelto”, comenta. Peter Böjthe recuerda que firmó su primer cuadro al óleo cuando tenía 14 años. “Luego pintaba los fines de semana. Profesionalmente me dedico a la pintura en cuerpo y alma desde hace 21 años. Vivo de la pintura desde entonces, dando clases también”, apunta.

Los rincones que Joaquín Fernández ha pintado y que se muestran en esta exposición son “muy granadinos”. “Fundamentalmente he traído a esta exposición rincones que están alrededor de la Alhambra y dentro de ella, en los palacios, en el Partal, en la escalera del agua... He querido darle esa retórica al paisaje íntimo que tenemos ahí metido”, comenta. Joaquín asegura que sus cuadros son “muy sinceros, vividos y soñados” pues los ha pintado “observando” y enamorándose. “He intentado hacer eso para que la gente encuentre algo que no ve con los ojos, que es la belleza, un paisaje idealizado, mayormente, y atemporal”, comenta.

Joaquín Fernández considera que la vida de un pintor es “una entrega”. “Siempre digo que la pintura es como una novia muy celosa que te quiere para ella todo el día. Si la dejas, al día siguiente ya no está. Tienes que estar con ella. Es una vida de mucha abnegación, de mucha entrega, pero también la creación da unas enormes satisfacciones. El pintor tiene que estar en su sitio, no se puede perder. Se tiene que enamorar, tiene que ver y vivir la vida muy equilibrada. En esta pintura concretamente que hago, que es con un alma costumbrista, no puedes interpretar ni hacer rayas ni hacer cosas extrañas. Tienes que sacar la belleza del paisaje en el color, en la forma. Y ahí está todo. Y para eso tienes que estar ahí, en ese sitio”, explica.

Peter Böjthe ha pintado “rincones de la Alpujarra, una panorámica desde el Torreón de Albolote con vistas a Sierra Nevada o el Bosque Encantado”, cuadros que se encuentran expuestos en esta muestra junto a otros de “temas taurinos, retratos o paisajes de invierno”. Para Peter, “la vida de un pintor profesional tiene sus altibajos, pero es muy bonita. Me entrego en cuerpo y alma, lo hago con pasión y gracias a Dios no me va mal y puedo vivir de la pintura”.