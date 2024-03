Tras dos años al frente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Granada, Armando Ortiz aún vislumbra en el horizonte los proyectos más prometedores de su actual mando. La ampliación de la carrera oficial es el más importante, pero en sus libreta de tareas pendientes también figura la renovación de los estatutos y "algún que otro" cambio más. Con Granada por bandera, Ortiz se refiere una y otra vez a la capital como "nuestra ciudad". Tiene claro el potencial turístico de la Semana Santa y a fe que ha podido comprobarlo organizando el 34 Encuentro Nacional de Cofradías y la Procesión Magna. A las puertas del Domingo de Ramos, valora el incremento en el número de hermanos de los cortejos, mira al cielo y hasta tiene tiempo –y humildad– para hacer autocrítica en esta entrevista con GranadaDigital.

Pregunta. ¿Con qué expectativas arranca la Federación esta ¿Semana Santa 2024?

Respuesta. Bueno, pues con mucha ilusión y también expectantes en el sentido de que todos los datos que tenemos hacen prever que van a aumentar el número de hermanos en los cortejos. Y después, pues también, lógicamente, preocupado por la meteorología.

P. Es una Semana Santa algo atípica por lo pronto que llega este año, en marzo…

R. Es verdad que este año se ha adelantado mucho. Fue terminar con la Navidad y a partir de ahí ha sido todo un continuo hasta llegar a este momento en el que ya estamos a las puertas de la Semana Santa. Sí, ha sido un año de los que ha tocado en marzo y en un tiempo que es muy cercano.

"Ahora toca buscar y ofrecer alternativas que nos permitan acometer esa ampliación"

P. Una de las grandes polémicas fue la ampliación de la carrera oficial. Eso ha creado un gran debate. ¿Cree que llegará para 2025?

R. Sí, eso espero y en eso confío. El debate ha sido de alguna forma solventado con el hecho de que al final todas las hermandades, o una gran parte de ellas. De las 32 que configuran la Federación, 28 han apostado por ampliarla. Y ahora toca a la Federación buscar y ofrecer alternativas que nos permitan acometer esa ampliación de cara al año 2025, que es lo que queremos.

P. Y en esas alternativas, ¿cuál es el escenario que gana más enteros?

R. Bueno, pues aquellos que nos permita la Junta Local de Seguridad. No es solamente la que nos guste a los cofrades, o incluso la que tengamos como preferencia cada uno. Lo que está claro es que hay que buscar algunas alternativas y todas tendrán sus pros y sus contras. Hay que llevar a cabo aquella que sea viable por parte de la Junta Local de Seguridad y que también cubra las expectativas de la Federación. Y esa es la de poder instalar un número determinado de palcos para satisfacer la demanda que hay de gente que desea adquirir un abono de palco para ver la Semana Santa.

P. ¿Qué sensaciones le genera ese incremento en el número de hermanos en los cortejos que comentaba antes? Se habla hasta de un 25%...

R. Sí, efectivamente, por los datos que nos están llegando creemos que será una media del 25% el incremento. La previsión que manejamos es magnífica y lo que queremos es que crezcan nuestras hermandades y que a su vez también crezcan los hermanos en los cortejos. Por tanto, esas previsiones creemos que se van a cumplir. No deja de ser una proyección, pero ya hemos notado ese incremento desde el año 2023, sobre todo a partir de la pandemia, y creemos que va a ir creciendo. Por tanto, contentos y muy entusiasmados con estos datos.

Madurez para tomar decisiones en caso de lluvia

P. También se ha referido al principio de esta entrevista a la lluvia. Las previsiones no son nada halagüeñas... ¿Hay preocupación?

R. Bueno, los cofrades siempre estamos preocupados por el parte meteorológico porque se trabaja intensamente durante todo el año para poner la hermandad en la calle. Pero también tengo que decir que nuestras hermandades son lo suficientemente maduras como para saber en cada momento qué decisiones tomar en caso de lluvia. Esto es algo que también va con nosotros, con la Semana Santa, y con la época del año en la que cae. Con eso también tenemos que contar porque es una realidad que nadie puede prever ni modificar.

P. Las previsiones, en este caso las turísticas, también hablan de una gran ocupación hotelera. ¿Hay que seguir potenciando la Semana Santa desde el punto de vista del turismo?

R. Sin lugar a dudas. En cierto modo, generamos un beneficio para la ciudad. Siendo conscientes de eso, creemos que es importante que la ciudad se vea beneficiada y que toda la planta hotelera se sienta conforme con que la Semana Santa se transforme en la semana con más visitas a Granada del año. Es un hecho que se repite cada año y creo que hay que tenerlo en cuenta.

P. Esta es su segunda Semana Santa como presidente de la Federación de Hermandades y Cofradías. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Qué cambios ha implementado?

R. Los cambios más importantes de nuestro proyecto vendrán a partir de este año con la ampliación de la carrera oficial, la reforma de los estatutos federativos y algún que otro más. Pero hemos tenido un año que ha sido de intenso trabajo con la celebración en nuestra ciudad el pasado mes de octubre del 24 Encuentro Nacional de Cofradías. Ha supuesto un salto cualitativo en cuanto a lo que ha sido la proyección de nuestra Semana Santa al exterior.

P. Precisamente por eso le iba a preguntar, ¿cómo valora esa reciente celebración del Congreso Nacional de Cofradías y la Procesión Magna?

R. Pues absolutamente desde todos los puntos de vista, de manera positiva. Primero porque fue un Encuentro Nacional que batió el récord de congresistas y asistentes. A nuestra ciudad y con respecto a los 33 anteriores que se habían celebrado. Y por otro lado, también por el revulsivo tanto del propio Encuentro como de la Procesión Magna. No hay más que comprobar los datos, la cantidad de gente que se acercó a la ciudad o los autocarros que vinieron y que estuvieron ordenándose para que el tráfico fuese lo más fluido posible. El resultado fue que nos encontramos con un día en el que la ciudad de Granada batió el récord de asistencia en un mismo día y a una hora determinada. Si a eso le añadimos que el cortejo cumplió su horario y que, además, no hubo ningún tipo de incidente, pues podemos decir que estamos altamente satisfechos.

P. Este año hay varias cofradías que están de aniversario y una en concreto, la del Silencio, que tiene un gran simbolismo para los granadinos, cumple cien años. Una fecha Importante, sin duda…

R. Sí, nuestras hermandades van cumpliendo la mayoría de edad. Ya lo hizo la decana, la Hermandad del Vía Crucis, en 2017 y ahora le toca a varias hermandades. No solamente el Silencio, sino también el Santo Sepulcro y la Soledad cumplen cien años. Estamos contentos porque, de alguna forma, eso coloca a nuestras hermandades en una situación importante y privilegiada, incluso en nuestra Semana Santa.

"Creo que tenemos una asignatura pendiente, y es la forma de andar de la hermandad"

P. ¿Qué echa de menos en la Semana Santa de Granada y qué cuál cree que es su marca diferencial respecto a la de otras provincias?

R. Si tengo que hacer alguna autocrítica, creo que tenemos una asignatura pendiente, y es la forma de andar de la hermandad, que no pueda ser más ágil. También tenemos que pensar más en el futuro. De hecho, esa es la propuesta por la que, de alguna forma, decidimos poner en marcha la ampliación de la carrera oficial, porque tenemos que mirar el futuro, que ya es presente, y también pensar en los años venideros. ¿Y qué es lo que destacaría yo de nuestra Semana Santa? Pues hay dos cosas fundamentales. Una, que las hermandades cada día tienen un patrimonio mucho más extenso y rico. Tenemos unas imágenes que procesionan con nuestras hermandades que constituyen todo un referente del barroco a nivel andaluz y, sobre todo, de lo que ha podido exportar el barroco en Granada. Y por otro lado está el entorno de una ciudad que es una de las más bonitas del mundo. Esas dos cosas hacen que nuestra Semana Santa sea algo especial y tan demandada y reconocida. Quiero, y me gustaría recordar aquí, que la Semana Santa de Granada fue reconocida desde el año 2009 como de Interés Turístico Internacional. No todas las de Andalucía u otras comunidades tienen ese reconocimiento.