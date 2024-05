Emoción desmedida, lágrimas y deseos de continuar entre los jugadores rojinegros

Sin llegar a creerselo aún, los jugadores del Covirán Granada valoran la épica permanencia conseguida ante Gran Canaria. Un partido de altos y bajos que acaba con final feliz, otra vez y que puede significar una despedida por todo lo alto para algunos de los artífces de la misma. Lluís Costa, Christian Díaz y Scott Bamforth hablan de la permanencia conseguida, de lo vivido durante el encuentro y sobre su futuro que, en palabras del base catalán, lo deja en interrogantes, pero asegura que "yo me voy en paz de aquí".

Christian Díaz: "Increíble. Más épico todavía, 16 abajo… Tengo entendido que iba ganando de paliza todo el rato Obra, no hemos querido saberlo. Sabíamos que esto dependía de nosotros. Brutal esto hoy. La plantilla, el cuerpo técnico y toda esta ciudad se merecen estar en ACB. Lo han demostrado y lo hemos logrado otra vez, lo hemos conseguido. Ahora mismo, me da igual todo. Llevo una semana histérico. Solo veía que el equipo se salvara. A estas alturas, las actuaciones individuales no cuentan. Solo quería que el Granada estuviera en ACB, que es donde debe estar, y lo hemos conseguido. Ya tocaba. Hemos tenido muy mala suerte durante muchos momentos de la temporada, pero hoy, a base de poner el corazón todo el rato, le hemos dado la vuelta a esto de la forma más épica. Ahora hay que disfrutarlo".

Scott Bamforth: "Me siento genial. Estoy feliz de estar aquí. Agradecido por venir a ayudar al equipo a quedarse en la primera liga, así que es asombroso. Sí, es muy loco. Es como funciona el baloncesto. Tienes que seguir jugando, continuar trabajando duro y jugando juntos. Lo hicimos, así que ganamos. Me encanta estar aquí, ha sido asombroso. Llevo aquí un mes, pero ha sido fantástico. Estoy muy agradecido por haber venido un mes.

Veremos qué pasa. Espero que sí pueda seguir aquí. Veremos".

Lluís Costa: Ya no sé lo que pensar. Vamos 16 abajo creo. Hemos conseguido volver antes de que se acabara el último cuarto. Lo que se ha vivido en esos minutos ha sido épico. Nos hemos ido diez arriba. No sé el parcial que ha sido (26-4), pero ha sido una barbaridad. Después, un canastón de Lammers y otro de Albicy les ha devuelto al partido. En un final así, que era muy complicado jugar, lo hemos sacado una vez más. Hay que estar muy muy orgullosos de lo que hemos hecho durante la temporada, porque, hostia, es muy duro y lo hemos sacado. Es complicado hablar ahora mismo. Pienso en todo lo que ha pasado durante el año y me emociono mucho, tío. La verdad es que es muy bonito acabar así. Estas lágrimas son de quitarse un peso de encima. No sé lo que va a pasar, pero, al menos, pase lo que pase, yo me voy en paz de aquí".