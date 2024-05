Pablo Pin: "Es la temporada que más orgulloso me hace sentir"

Orgullo y alivio. El Covirán Granada ha conseguido una permanencia más en el último momento. Una permanencia que, en palabras de Pablo Pin es un regalo y una recompensa por la mala temporada que ha vivido el equipo. El técnico rojinegro ha recordado todos los momentos difíciles por los que ha pasado su plantilla y su cuerpo técnico y ha destacado el esfuerzo del club por conseguir este premio tan merecido.

Valoración del partido: "Quiero mandar un abrazo a la afición de Obradoiro, al club y su cuerpo técnico, es un club que es un ejemplo y tiene una afición que son muy grandes. Estarán pasando un momento muy duro y quiero mandarles un abrazo. Nuestro inicio ha estado correcto, hemos tenido algunas pérdidas de precipitación, pero hemos templado bien los nervios. En defensa estábamos controlando bien a nivel defensivo. En el segundo periodo, se ha cortado, nos ha costado muchísimo anotar. Hemos sido muy poco agresivos. Ellos a nivel defensivo han trabajo bastante bien. Nos han sacado una ventaja que complicaba un poco el partido. Hemos hablado de volver a nuestros números, de subir el ritmo y ser más agresivos al aro. Para subir el ritmo teníamos que defender. Cuando las cosas estaban peor, el Palacio nos ha ayudado. Hemos tenido un par de acciones buena y la entrada de Rousselle ha estado espectacular y ha empezado a divertirse. Ahí hemos creído realmente la victoria. Todavía quedaba una última sorpresa. Se han puesto a cinco, pero hemos templado bien los nervios. Una alegría enorme, un premio para todos, un descanso para todos, nos lo merecemos. El partido ha sido el reflejo de toda la temporada".

Fe y corazón para dos victorias en 48 horas: "Hay que tener mucho convencimiento. Hay que ayudar a que la gente tenga la autoestima alta, que se crean que pueden hacerlo. El equipo ha dado un paso en corazón, sobre todo, en la segunda parte. Este equipo no ha dejado de luchar, hemos tenido derrotas muy duras y el equipo seguía entrenando. El reflejo ha sido esta remontada. Es el premio al esfuerzo de toda la temporada".

Permanencia más especial: "Son muy diferentes. El año pasado era el punto de ilusión. Jugábamos sin ningún tipo de miedo. Este año hemos estado más presionados, el ambiente ha sido más negativo. La realidad que se ha creado no era cierta. Hemos tenido que convencer a los jugadores de que no eran malos. Ha sido una temporada muy difícil y es la temporada que me hace estar más orgulloso. No nos hemos rendido en ningún momento".

Remontada: "Cuando íbamos 16 abajo hemos dicho, algo hay que cambiar. Hemos hecho algunas situaciones de cambio defensivo y he pensado que aquí no nos van a regalar nada. Hemos seguido peleando. Hemos hecho un gran trabajo de superación".

Alivio: "Ha sido una temporada muy complicada, no voy a entrar a valoraciones externas, pero hemos tenido una temporada difícil. Ha habido cosas externas que no nos han respetado, igual poco respeto hacia nuestro trabajo y ciertos jugadores. Tengo un cuerpo ténico que se levanta cada día para trabajar, que nos ayudamos y creo que ha sido la temporada más difícil".