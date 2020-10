Loli Cañavate: “Si no tenemos responsabilidad individual, poco sentido tienen las medidas”

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha pasado este martes por #DirectosEnRedGD para analizar la situación en su municipio, donde desde el lunes se ha aplicado un cierre perimetral para frenar el ritmo de contagios por Covid-19. Cañavate ha destacado que es muy importante “la responsabilidad individual” porque si no se tiene, “poco sentido tienen las medidas”. La alcaldesa ha comentado que no tienen “capacidad real para controlar los desplazamientos”, por lo que ha hecho un llamamiento de nuevo a la responsabilidad de cada uno para que solamente hagan “desplazamientos que no pueden esperar”.

Son momentos “difíciles para todos los ciudadanos”, ha recordado la alcaldes de Armilla, quien ha hecho hincapié en que se están viviendo cosas que nunca antes habían pasado y, por lo tanto, “no hay ningún referente al que acudir para ver cómo se comportó en ese momento o qué medidas se tomaron”. “Son cosas nuevas, nos han pillado de improviso y afecta anímicamente”, ha dicho, aunque ha querido mandar un mensaje de “positividad y esperanza” porque “vivimos en una sociedad avanzada” y tiene “esperanza en la comunidad médica” y en que “pronto se podrá hablar de que una vacuna funciona y da buenos resultados”.

La alcaldesa de Armilla ha recordado que son momentos para “dejarse de colores políticos” y en los que hay que “remar todos juntos en la misma dirección y tomar decisiones que beneficien al conjunto de la ciudadanía”.

Sobre la medida del cierre perimetral de Armilla, Cañavate ha comentado que durante el primer día la jornada fue “más informativa que para sancionar” y ha apuntado que es “muy complicado delimitar si te encuentras en Armilla o Granada” dada la cercanía entre el municipio y la capital. Por ese motivo, “la ciudadanía infringe la normativa por desconocimiento”, ha asegurado.

En Armilla, la mayoría de desplazamientos se hacen en el horario laboral y lectivo, cuando hay “muchísimos”. La alcaldesa ha recordado que aunque al Nevada no pueden acceder a comprar más que los vecinos de Armilla, sí que va mucha gente de Granada y otros municipios cercanos a trabajar. Por la tarde, hay menos desplazamientos y se ha notado “un descenso”.

Cañavate ha asegurado el cierre perimetral ha afectado a los comercios de Armilla, pero que “lo primero es proteger la salud de los ciudadanos”. A su juicio, las medidas han llegado tarde porque “desde antes del Puente sabíamos las cifras de Granada y el área metropolitana, que se iban disparando y no se tomaba ningún tipo de medida”. “Creo que hemos esperado demasiado”, ha indicado durante la entrevista en #DirectosEnReGD.

Respecto a la efectividad de esta medida, Cañavate ha dicho que tiene sus dudas porque Granada y su área metropolitana es una aglomeración urbana en la que es difícil “controlar esas medidas”. Por eso ha apelado de nuevo a la responsabilidad de cada uno y ha asegurado que esas medidas restrictivas debería ir acompañadas de “otras medidas sanitarias” como “reforzar la Atención Primaria y aumentar el número de rastreadores”.

Cañavate ha enumerado las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Armilla para paliar la situación provocada por el coronavirus. Ha recordado que han dejado de celebrar actividades que supongan aglomeración de personas y ahora, que vienen dos fechas importantes como Halloween y el Día de los Santos, ha comentado que han “prohibido la celebración de pasacalles y al pedida de caramelos puerta a puerta” y en su lugar han convocado “un concurso de microrrelatos y un concurso online de disfraces”. Para el 1 de noviembre, el consistorio ha puesto en marcha un protocolo para el cementerio. “Desde ayer abre de 8 a 20 horas, en horario ininterrumpido. Hemos habilitado accesos de entrada y de salida; recorridos dentro de las calles del cementerio; que el máximo de permanencia sea de 30 minutos; obligación de usar hidrogel, mascarilla y llevar cada uno sus elementos de limpieza”, ha detallado.

El Ayuntamiento de Armilla ha gastado “dos millones de euros en gastos Covid”. Cañavate ha comentado que ha comprado “material que se ha repartido a la ciudadanía”, además de “repartir menú a domicilio a niños durante el confinamiento”. También ha comprado “dispensadores de gel para todos los centros educativos del municipio” y ha repartido “mascarillas en los centros”. Otra medida ha sido incrementar la limpieza con “dos o tres personas más, en horario de mañana, para que la limpieza en los centros educativos sea constante”.

Con la actual situación, Cañavate recordó hace unos días que Fermasa está a disposición de las autoridades, como está recogido en el Plan de Contingencia de Granada, donde está contemplado la instalación de un hospital de campaña en las instalaciones de Fermasa. “En esta segunda ola hemos querido reiterar a las autoridades nuestro ofrecimiento para que puedan usuarlas. Ojalá que no, eso significará que las UCI no se han colapsado”, ha indicado.

“Fermasa, al igual que cualquier comercio o empresa, está muy afectada por esta crisis”, ha lamentado Cañavate, pues ha recordado que su actividad comercial es “grandes eventos feriales”, que cuentan con “muchos expositores y visitantes”. La situación es “complicada”, pero ha dicho que desde el Ayuntamiento de Armilla siguen apostando por Fermasa y que van a esperar a que la situación mejore.

Por último, Cañavate ha sido cuestionada por el subdirector de GranadaDigital, Juan Prieto, por los presupuesto participativos en Armilla, que se desarrollan por cuarto año, aunque “es la primera vez que se han puesto en marcha tan elaborados a conciencia”. La alcadesa ha explicado que las propuestas las han realizado a nivel individual los vecinos y también los colectivos y asociaciones del municipio y que las que más apoyo han tenido han sido la de “comprar maquinaria con filtros hepa para los centros educativos” y “un diseño más accesible del municipio, con aceras más anchas, más arbolado, etc”. Cañavate ha asegurado que van a tener “su plan de acción en los presupuesto municipales 2021” y que las máquina con filtro hepa, que tanta demanda han tenido, las van a comprar antes de que acabe el año para que los colegios cuenten ya con ellas y sustituyan a la ventilación natural.

Para finalizar la entrevista, Cañavate ha lanzado este mensaje: “Esto depende de todos. Hay que poner de nuestra parte para acabar cuando antes con esta pandemia que nos está sacudiendo. Si lo hacemos entre todos y todas, vamos a salir antes de esta. Así que hay que poner cada uno nuestro granito de arena”.