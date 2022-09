Loli Cañavate: "Queremos reconocer el esfuerzo de Armilla en la pandemia con unas fiestas a lo grande"

En el Área Metropolitana de Granada, una cita acostumbraba a estar subrayada con rotulador amarillo y bolígrafo rojo en los calendario de ferias cuando llegaba septiembre. Las de San Miguel, en Armilla, no eran unas fiestas cualquiera. Por dimensión histórica, siempre han constituido una de las festividades más importantes de la provincia. Y a buen seguro, de las más destacadas del Cinturón. La pandemia privó de su celebración no solo a los casi 25.000 habitantes que, según el INE, tiene este importante municipio de la cornisa sur, sino también a los muchos miles que cada año se acercaban atraídos por un recinto ferial de primer nivel y un programa de auténtico lujo. Tras dos años sin poder celebrarlas a todo trapo, esta semana grande de 2022 no será una cualquiera. Basta con echar un vistazo al cartel musical para comprobarlo: Estrella Morente, Omar Montes, Mago de Oz o la popular orquesta La Tentación. Y la alcaldesa del municipio, Loli Cañavate, lo sabe bien. Casi cinco años después de relevar en el cargo a Gerardo Sánchez, Cañavate ya ha sido ratificada por su partido para revalidar como candidata en 2023. La regidora atiende en el Ayuntamiento de Armilla a GranadaDigital para explicar cómo afronta el municipio estas Fiestas de Armilla 2022, hacer balance de mandato y analizar el horizonte.

Pregunta. Tras dos años de pandemia, al fin llegan unas fiestas que se celebrarán al 100%. ¿Cómo de importante es para los vecinos y para los comerciantes de Armilla?

Respuesta. Este año son unas fiestas muy muy especiales porque, como bien decía, dos años sin fiestas es mucho tiempo. Pero, además, son dos años en los que le hemos pedido mucho a la población de Armilla. Le hemos pedido que se queden en casa, que no salga del término municipal o que se movieran solo a determinadas horas. Y creo que es hora de tener un reconocimiento a este esfuerzo que han hecho con las fiestas de nuestro patrón, las de San Miguel, que son las primeras que podemos celebrar con normalidad.

P. Los prolegómenos ya han empezado con algunas exposiciones. ¿Qué se va a poder encontrar el visitante?

R. Las fiestas comenzaron ayer [por el jueves] con la inauguración de dos exposiciones diferentes. Continúan hoy [viernes] con una fiesta infantil inclusiva que tendremos en la plaza Adolfo Suarez y, a continuación, celebraremos un concierto de Señor Pálido. Continuaremos mañana sábado con otro concierto en Plaza Europa y el domingo celebraremos la primera Marcha Canina Ciudad de Armilla. Se trata de una actividad para participar junto a tu mascota. También el domingo vamos a celebrar durante la noche la primera Cena Especial de San Miguel, dedicada a nuestros mayores. Creemos que han hecho un esfuerzo aún mayor y lo han pasado todavía peor durante esta crisis sanitaria y queremos tener un reconocimiento con ellos. Continuaremos de lunes a miércoles con actividades culturales, deportivas y algunas actividades infantiles. Y luego arrancamos ya de lleno las fiestas el próximo miércoles con el encendido del ferial. Para el encendido de este año vamos a contar con el coronel de la Base Aérea, aprovechando que esta instalación cumple 100 años. Estamos celebrando su centenario y, por eso, queremos que nos acompañe. Será el encendido, junto al espectáculo pirotécnico musical, y posteriormente la actuación musical de Omar Montes.

P. Es precisamente la programación musical uno de los fuertes de las fiestas. Estrella Morente, Loquillo, Omar Montes, como usted bien ha dicho, y orquestas como Travesura, Vintash o La Tentación... Cuentan con un cartel musical de primerísimo nivel. Vamos a repasarlo entero...

R. Como decía, queremos reconocerle al municipio de Armilla todo el esfuerzo que ha hecho. Y qué mejor que teniendo unas fiestas a lo grande. Armilla siempre ha sido famosa por sus fiestas y sus actuaciones musicales. Este año contamos con actuaciones tan potentes como la de Omar Montes, un artista que gusta mucho al público más joven, o Mago de Oz, del que disfrutaremos el jueves, Día de San Miguel. Continuaremos con orquestas potentes como La Tentación o Vintash, que serán precedidas de otra orquesta ese mismo día. Luego recuperamos la noche flamenca. Lo hacemos con Estrella Morente el sábado en la plaza del Ayuntamiento, y en la feria de día del domingo incluimos también una actuación de primer nivel como es Medina Azahara.

P. Y, además, en varias localizaciones porque tienen el recinto ferial frente al estadio municipal y luego también cuentan esa feria de día en la plaza del Ayuntamiento. ¿Repartir las actividades por todo el municipio también es un aliciente para estas fiestas?

R. Efectivamente. No queremos aglutinarlo todo en un solo núcleo como el recinto ferial, sino que aprovechamos para darle vida al centro y todos sus comercios con esa feria de día que, además, es conocida ya en toda la provincia. No hay más que asomarse a la parada del Metro de la plaza del Ayuntamiento y ver cómo ciudadanos de toda la provincia acuden a la feria de día.

P. Hay un torneo de baloncesto, otro de pádel... ¿Es importante para usted como alcaldesa esa sensación de conectar las fiestas con la actividad física y las actividades al aire libre?

R. No solamente debe estar la parte de conciertos, la comida, la bebida, etcétera, sino que hay que aprovechar para celebrar diferentes torneos. Todos los clubes viven las fiestas de manera especial, todos organizan eventos especiales junto al Ayuntamiento y, además, es importante seguir inculcando y mantener ese respeto por el medio ambiente. Esa conciencia ambiental que en Armilla es tan importante, y que tanto esfuerzo hacemos para que cale en la ciudadanía.

P. Antes hablaba de la cena para mayores. ¿Cuál es el programa completo para dos colectivos tan importantes y de peso como los mayores y también los más pequeños?

R. Los mayores están inmersos de lleno en todo el programa de fiestas, pero sí es verdad que tienen esa cena especial y algunas actuaciones que a ellos más les gustan, como son algunos de los coros rocieros que tenemos en el municipio. O la actuación de copla que celebraremos también el domingo 2 de octubre. Esta vez no tienen una programación específica en la Asociación de Mayores porque la programación del municipio es tan amplia y tan diversa que ellos mismos han preferido no tenerla y estar de lleno participando en la programación general.

P. O sea que también han consensuado esa programación con los distintos colectivos y asociaciones del municipio...

R. Efectivamente.

P. ¿En qué consiste la llamada patrulla violeta?

R. La patrulla violeta lleva cinco años aproximadamente, pero en estas fiestas tenemos una novedad. No somos ajenos a las agresiones que se están produciendo. Es cierto que en España ningún análisis de esos pinchazos que están recibiendo mujeres en zona de ocio ha dado positivo. Pese a eso queremos asegurar lo máximo posible la seguridad. Y este año unimos a la patrulla violeta un servicio de taxis gratuito para las mujeres. De manera que cualquier mujer o grupo de mujeres podrá coger un taxi de la localidad que las irá dejando en sus domicilios. En el propio convenio establecemos que el taxista esperará a que la mujer entre en su casa para asegurarse de que ha llegado bien.

P. Antes de cerrar el capítulo de las fiestas, ¿hay algo que quisiera agregar?

R. Bueno, destacar la gratuidad de todas las actuaciones. Es cierto que se están repartiendo entradas prioritarias para los empadronados en el municipio, pero al final cualquier persona que visite las fiestas va a poder entrar porque seguramente el aforo lo va a permitir.

P. Quedan ocho meses, aproximadamente, para las elecciones municipales. Usted lleva cinco años en el que es el cuarto municipio por población de Granada, y uno de los más importantes también de la provincia en cuanto a tejido comercial y empresas. ¿Qué balance hace de estos cinco años?

R. Lo primero es que ayer [por el jueves] mi asamblea me eligió por unanimidad candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Armilla. La verdad es que estos cinco años están marcados por grandes proyectos que tenía el municipio. Sin embargo, es cierto que no podemos olvidar que, en esta ultima legislatura, ha habido dos años que han quedado totalmente en suspenso debido a la pandemia. Es verdad que los seres humanos tendemos a olvidar pronto aquello que especialmente nos causa dolor y que ha sido especialmente complicado, pero también que hasta hace nada seguíamos teniendo restricciones. No hace ni un año que las restricciones han dejado de estar presentes en nuestra vida normal. Aún a día de hoy, para entrar en el transporte público o en un centro de salud tenemos que usar la mascarilla, y eso ha marcado mucho esta legislatura, pese a eso ayer hacía balance en mi agrupación y casi un 80% del programa electoral se ha cumplido. Y lo que falta se va a cumplir en estos próximos cuatro o cinco meses. Aún así, a Armilla le quedan grandes retos por delante. Por eso es mi voluntad, y más que nunca mi ilusión, es revalidar como alcaldesa en este municipio y seguir haciendo de Armilla un municipio de progreso y referente en el Área Metropolitana y en toda la provincia de Granada.

P. Huelga decir que se siente con todas las fuerzas del mundo para encabezar ese proyecto otros cuatro años más...

R. Tengo toda la fuerza, pero es que además tengo la misma ilusión que tenía el primer día de optar a la Alcaldía de Armilla una vez más. Porque, además, me refrenda de manera unánime la Agrupación de Armilla. Con lo cual, no solamente mi fuerza, sino la de toda la militancia de Armilla, y el cariño de muchísimos ciudadanos y ciudadanas que todos los días me lo repiten por la calle.

P. ¿Acotaría su mandato a ocho años o iría más allá?

R. Yo en principio creo que los mandatos deben estar acotados, y en principio creo que esas dos legislaturas son suficientes. Depende de las circunstancias. Y las circunstancias las marcan muchísimas cosas. Depende de cada momento.

P. Ha destacado que el 80% de su programa electoral ya se ha cumplido. Entiendo que es difícil, pero si tuviera que destacar los proyectos más importantes, ¿cuáles serían?

R. Entre los proyectos que creo que hemos cumplido y que más se esperaban está la adquisición del Centro Sociocultural Santa Teresa, cuyo proceso se está culminando. Hemos conseguido por fin que la Junta de Andalucía licite al fin el paso ciclopeatonal entre la Avenida de las Palmeras y el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Por parte del Ayuntamiento, aún se sigue pidiendo que se subsanen determinados asuntos. Y como nuestra voluntad es de total colaboración; requerimiento que nos hacen, requerimiento que solucionamos en dos o tres días para que no haya ningún problema. Conseguimos los terrenos para la puesta de disposición de la Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo centro de Salud. Estamos esperando aun que nos conteste la administración autonómica, pero espero que finalmente se pronuncie y diga si los ve pertinentes o no esos terrenos, pues se han adquirido de la forma que ellos nos impusieron. Y, además, algunos proyectos que yo resaltaría es la puesta en marcha de una promesa electoral que era la bolsa de trabajo para jóvenes con formación. Los jóvenes españoles son los mejor formados, pero luego no tienen la posibilidad de ese primer empleo para aquello por lo que tú te has formado, para aquella titulación que tienes. Este Ayuntamiento ofrece esa posibilidad de hacer ese primer contrato de lo que tienes en tu formación para que luego puedas acreditar también la experiencia que sabemos que es algo que se demanda en las empresas. Son muchísimos los proyectos. Ampliaciones de instalaciones deportivas, mejoras en la piscina y el gimnasio municipal, mejora integral del teatro, remodelaciones de calles, plazas o ampliaciones de zonas verdes. Son muchísimos los proyectos que hemos hecho, pero como le digo aún queda mucho por hacer.

P. Ha deslizado algún dardo a la Junta de Andalucía respecto a alguno de esos proyectos en marcha. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar ya con el nuevo delegado de la Junta en Granada o con los delegados de área que pueden afectar a esos proyectos?

R. No, aún no he tenido ocasión. Ellos son los que se han incorporado. Es verdad que sí ha habido un par de delegados que han mandado unos 'saludas' aquí al Ayuntamiento presentándose. El de Obras Públicas, Antonio Ayllón, porque además es concejal de Armilla hasta que el lunes se celebre el pleno y tome conocimiento de su dimisión, y el de Justicia. No ha sido así el caso del delegado del Gobierno autonómico. Y no he tenido ocasión de hablar con ningún delegado de la Junta de Andalucía.

P. ¿Cuáles son los principales retos que deben de ejecutarse si los armilleros renuevan su confianza por usted para la próxima legislatura?

R. Armilla necesita ser una ciudad mas accesible, necesita mejores conexiones y, sobre todo, necesita ser una ciudad donde las personas puedan vivir de forma cómoda. Con esto me refiero a una Armilla mucho más verde y mucho más ambiental. Armilla además necesita mayor número de instalaciones, sobre todo deportivas. Culturales tenemos muchísimas, pero las deportivas, afortunadamente, se nos quedan pequeñas por días. No solamente porque seamos más en número, sino porque cada vez tenemos un tipo de vida más sano y más concienciado de la importancia de hacer deporte. Armilla necesita ser una ciudad que dé a sus vecinos la mejor calidad de vida posible.

P. Por último, ¿qué desafíos futuros plantea Fermasa?

R. Es otro de los retos para Armilla. Es verdad que estamos cada vez más solos en la gestión de la institución ferial porque, como muestra, Concab es un concurso reconocido a nivel nacional que esta vez no puede celebrarse en las instalaciones de Fermasa. La Junta de Andalucía retiró el ultimo año la subvención y ni nos contesta, con lo cual estamos valorando en utilizar las instalaciones de la Hípica para organizar Concab. No queremos perder el nombre de ese certamen que, además, está tan sumamente consolidado. Concab es la semifinal del Campeonato del Mundo. La final es Sicab. Entonces perder ese evento nos duele y vamos a intentar mantener el nombre. No obstante, es un compromiso del Ayuntamiento de Armilla y seguimos implicados en la celebración de los diferentes eventos de Fermasa. Este año arrancaremos nuestro calendario ferial, normalizado, con Feria General de Muestras, Feria de los Pueblos y Sabores de Granada. A la Feria de los Pueblos hemos invitado a los municipios afectados por el incendio de Los Guájares y, al menos dos municipios, ya nos han contestado afirmativamente que van a asistir. Nosotros vamos a seguir con la gestión de Feria de Muestras de la provincia de Granada, aunque alguna vez las instituciones deberemos sentarnos y plantearnos seriamente hacia dónde debemos ir con esta institución.