Entrena aboga en el Día del Orgullo por "no dar ni un paso atrás" en los derechos conquistados

El presidente de la Diputación de Granada en funciones, José Entrena, ha señalado este miércoles, durante la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que "no se puede dar ni un paso atrás, para no perder los derechos humanos conseguidos" y ha considerado "importante desarrollar la ley educativa que incluye y garantiza los derechos de la infancia y la juventud respecto de su educación afectiva, sexual, corporal, de expresión y de género, desde una perspectiva amplia, integral y diversa, con un enfoque constructivo y positivo alejado de la problematización y la patologización".

Asimismo, ha comentado que "es el momento de seguir avanzando hacia aquello que nos queda por conseguir, también en el ámbito local y rural". Además, ha señalado que es "necesario sembrar educación e información contra las ideas simplistas y excluyentes, los planteamientos errados y ajenos al avance de los tiempos y la ciencia, así como promover el reconocimiento de la complejidad y diversidad humana, favoreciendo una sociedad más plural y democrática".

Entrena ha estado acompañado por la diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica en funciones, Mercedes Garzón, la vicepresidenta primera y diputada de Cultura y Memoria Histórica en funciones, Fátima Gómez, el diputado de Recursos Humanos, José García Giralte, la diputada de Contratación, Ana María Ruiz, y la diputada de IU, María del Carmen Pérez.

También han estado presentes los responsables sindicales de la Diputación, en representación de los trabajadores y trabajadoras, y el presidente del colectivo Arco Iris en Granada, Rafael Varón.

Este año el manifiesto, que tiene como lema 'Abrazando la Diversidad Familiar', señala también que es necesario garantizar que los planes estratégicos LGTBI+ municipales y provinciales, junto a otras herramientas de trabajo que desarrollan derechos del colectivo, "sean ejecutados con profesionalidad y transparencia, poniendo los medios necesarios para ello".

Además, el texto destaca que hay que hacer de Granada y su provincia, una ciudad y una provincia amable y acogedora para las personas LGTBI+, cuyas plazas y calles cuenten con representación urbana LGTBI+ orgullosa y visible, donde la juventud LGTBI+ sienta la seguridad y protección que necesita, "un territorio que tenga motivos reales para sentirse orgullo de ser diverso todo el año, y no solo en el marco temporal de las efemérides".

En este sentido, es preciso "fomentar, a través de la Universidad, la investigación de las distintas circunstancias de las personas LGTBI+, e incluir en las ciencias de la educación formación específica obligatoria que permita dotar al personal docente de las herramientas adecuadas para su futuro profesional".

Por último, el manifiesto hace un llamamiento a no permitir que nada ni nadie pongan en tela de juicio los derechos del colectivo: "No todo vale, no son aceptables las burlas y mofas con la excusa de la libertad de expresión".

Por su parte, el representante de Arco Iris ha agradecido la colaboración de la Diputación de Granada y, en particular, del área de Igualdad y de su diputada, en el trabajo que se realiza en el conjunto de la provincia.

Rafael Varón ha animado a la ciudadanía a conocer las reivindicaciones del colectivo LGTBI+ y a participar en las iniciativas y programas que se desarrollan en todas las comarcas en favor de la igualdad.