Encuesta | ¿Qué trucos siguen los granadinos para escapar de la ola de calor?

Durante esta semana el país está viviendo una ola de calor que en Granada ha presentado cada día temperaturas máximas promedio alrededor de los 40 grados, alcanzando incluso el récord nacional el pasado lunes con picos de 44,5 grados en la provincia, específicamente en el municipio de Loja. Este martes también hubo aviso rojo por riesgo extremo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Es por este motivo que la población busca estrategias para sobrellevar las altas temperaturas y evitar los peligros que puede ocasionar el calor. Hidratarse con frecuencia, evitar salir a la calle durante la tarde y hacerlo temprano por la mañana o esperar hasta la noche, tomar duchas frías y encender el aire acondicionado o ventiladores para ayudar a disminuir la temperatura ambiente son algunas de las acciones que surgen como recurrentes a la hora de soportar la intensidad del verano en la región.

GranadaDigital ha salido a la calle –temprano por la mañana, por supuesto– para encuestar a los granadinos y conocer qué trucos y consejos siguen para escapar de esta ola de calor. "Estar mucho en casa, aire acondicionado y sacar al perro en las primeras horas de la mañana y a la última de la tarde. Buscar alguna piscina pública o playita", son los primeros comentarios que salen a la palestra. También, otra estrategia mencionada es "bajar las persianas, cerrarlo todo, no salir durante las horas de más calor, una botella de agua y abanico. O buscar sitios que estén más fresquitos: ir un rato a la piscina, bajar a la playa...".

Miguel, mientras realiza actividad física en una plaza, responde que "lo mejor es estar bien refrigerado por dentro, con agua, zumo o frutas". En su caso, entrena temprano por la mañana, llega a su casa y luego se ducha. "La noche es horrorosa", confiesa, pero agrega que "yo no soy partidario del aire acondicionado ni los ventiladores. Me ducho y busco el sitio más fresquito de la casa". En cuanto a los lugares donde escapar durante el fin de semana, Miguel dice que prefiere ir al río, "que es donde más fresquito se está y tenemos muy buenos ríos en Granada. Luego la piscina, quizás es mejor que la playa porque tiene más refugios".

José Antonio, por su parte, dice tener la ventaja de soportar el calor mejor que el frío: "Eso sí, necesito tener agua muy fría, mitad congelador, mitad nevera. Yo soy de playa más que de montaña, entonces cuando puedo me hago una escapadilla".

Sin embargo, para Carmen no hay trucos: "Soportarlo y ya está, no queda otra. Y meternos en el agua todo lo que podamos y a la fresca”. Si bien dice que no puede tener ventilación porque le afecta la garganta, sí menciona como estrategia "tener la casa toda oscura, como una cueva".

Por el contrario, Mónica dice que su opción es "vivir con el ventilador pegado detrás de mí, a donde vamos. Y cuando almorzamos, el aire acondicionado". Si bien señala que eso puede generar gastos adicionales en la factura de la electricidad durante el verano, añade que "cuando lleguen lo solucionaremos, pero por ahora tenemos que solucionar el problema del calor, porque es mucho. No se puede dormir y durante el día algo tenemos que hacer", al tiempo que enfatiza que "cuando llegue la hora de pagar, pues lo pagaremos, aunque sea a cuotas".

"Salgo las primeras horas del día y luego en la casa, si tengo que poner aire lo pongo y así voy tirando", comenta José Antonio, quien en su opinión, y ante un posible gasto adicional en electricidad, asegura que "los aires hoy vienen muy bien y gastan muy poco".

Para Sandra lo principal es salir muy temprano por la mañana, muy hidratada y siempre con una botella de agua fría en el bolso. Le gusta el río más que la playa y la piscina, "pero últimamente ni escapadas hago porque hace demasiado calor". En el hogar "jugamos mucho con el tema de cerrar y abrir ventanas y tirando de ventilador" porque, explica, es más barato que el aire, que si bien lo usa, intenta hacerlo con moderación por los costes. "Porque no hay otra. Prefiero pagar el aire a otros caprichos, como una escapada", cierra.

De esta forma, la mayoría de los encuestados coinciden en que lo fundamental es cuidar la hidratación, evitar salir en los horarios de más calor y, en el hogar, ayudarse con duchas de agua fría, ventiladores y aire acondicionado, asumiendo que a pesar de un mayor coste en la factura es necesario resistir el calor. Además, para quienes sea posible y tengan la opción, playas, ríos y piscinas son una buena alternativa, indican.

¿Qué dicen los expertos?

GranadaDigital también ha consultado con expertos para conocer qué otras medidas recomiendan para hacer frente a las altas temperaturas cuando estamos en nuestros hogares, desde el correcto uso de los climatizadores hasta estrategias de eficiencia energética que permitan reducir el gasto extra en el presupuesto familiar durante el verano.

Luis Crovetto, CEO de SOTEC, empresa experta en climatización y calefacción, recomienda como primera medida utilizar las persianas para proteger la vivienda de los rayos del sol y utilizar el aire acondicionado a temperaturas suaves. "La tentación del usuario es llegar a casa y encender el equipo y ponerlo a 18 grados pensando que va a enfriar más rápido", comenta. Sin embargo, con esta acción "lo que se consigue es resecar el ambiente, tirar energía y exponerse a un resfriado", explica, por lo que "temperaturas en el entorno de los 23 a 26 grados en verano son suficientes para una vivienda y el consumo será muy inferior".

Además, Crovetto añade que quienes no tengan aire acondicionado en su vivienda pero deseen instalar uno, lo recomendable es asesorarse por un profesional para para elegir el equipo más adecuado para las características del hogar, así como la mejor ubicación. Ante la demanda de climatizadores evaporativos, naves industriales o terrazas industriales, el experto añade que "estas aplicaciones funcionan muy bien y son un respiro para los trabajadores en estos días". Desde SOTEC, explica su CEO, disponen de servicio de orientación a los usuarios para buscar la mejor solución a sus necesidades, así como también contactarlos con un profesional para realizar un presupuesto de instalación de equipos.

Si bien durante el verano el uso de climatización puede aumentar el costo en la factura de la luz, los expertos dicen que también hay estrategias para reducir ese gasto. Por ejemplo, cada vez más familias que se decantan por la instalación de placas solares en las viviendas y que, aprovechando la energía del sol, reducen la dependencia de la energía eléctrica, ahorran en la factura y de paso contribuyen al cuidado del medio ambiente.

En esa línea, Francisco J. Meseguer, CEO de Verde Luz, asesoría en consumo energético, indica que la climatización es otro de los múltiples usos que ofrece la energía solar. "Las placas solares son capaces de producir electricidad que permitirá calentar el agua destinada para calefacción o para el uso de equipos de aire acondicionado". El uso de placas solares, según indica el experto, permitirá al menos un 70% de ahorro energético, lo que "irá asociado a un ahorro económico y que se verá reflejado rápidamente en los inviernos más fríos y épocas de verano con temperaturas más elevadas".

Además de los beneficios medioambientales, el representante de Verde Luz añade que otros beneficios económicos de este tipo de energía es que "al generar tu propia electricidad verde, te vuelves menos dependiente de las compañías eléctricas". También, Meseguer añade que este tipo de instalaciones tienen un bajo costo de mantenimiento y contribuyen a una revalorización de la vivienda con un aumento en su valor de venta.