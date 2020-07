El positivo de un niño obliga a cerrar un campamento de verano en Granada

Un campamento de titularidad privada en Granada se ha visto obligado a cerrar antes de tiempo debido al contagio de uno de los menores que participaban en la actividad. El resto de niños presentes en el campamento, unos 80, además de todos aquellos que mantuvieron contacto con el menor contagiado, permanecen en cuarentena mientras se hace el seguimiento del resto de posibles contagios.

Al parecer, se habría producido un segundo contagio entre los menores inscritos en la escuela de verano. No obstante, al haber pasado ya algunos días desde la detección de ambos casos y no haber registrado ningún positivo más, no se puede considerar como brote (la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía considera oficialmente ‘brote’ cuando aparecen tres casos relacionados como mínimo).

El protocolo se activó al detectar el positivo del primer niño, por lo que la escuela de verano fue inmediatamente cancelada una semana antes de lo previsto. A partir de ese momento se sucedieron el resto de pruebas y comenzó la investigación para descartar nuevos casos relacionados con este campamento.

Por el momento, todos los posibles afectados están en aislamiento domiciliario a la espera de que concluya la investigación.