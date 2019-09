El Fundación CB Granada cae en su último test antes de la Liga (66-71)

El Fundación CB Granada perdió en su cancha frente al HLA Alicante en su sexto y último partido de pretemporada. A partir de ahora empieza lo bueno: la nueva campaña en la LEB Oro. Fue un encuentro nivelado en la primera mitad pero que se decantó a favor de los levantinos sobre todo gracias a su mejor juego en el tercer cuarto. Hubo una reacción local encomiable en el último, pero resultó insuficiente.

Earl Watson y Diego Kapelan, las dos incorporaciones de los rojinegros este verano, fueron de la partida en el quinteto inicial que Pablo Pin dispuso sobre el parqué del Palacio de Deportes en este partido de presentación ante su público, y también la cuarta edición del Memorial José Enrique de la Cruz. Carlos Corts, Manu Rodríguez y David Iriarte fueron sus tres acompañantes.

Enfrente, un HLA Alicante que comenzó muy activo el encuentro, poniéndose muy pronto arriba 0-4. Sin embargo, de la mano de Earl Watson, el Covirán fue cogiendo tono y consiguió darle la vuelta al marcador muy pronto. El estadounidense, junto con Manu Rodríguez, fue de los mejores de los locales en el primer cuarto. Pablo Pin decidió mover un poco el árbol y, con las entradas en pista de Josep Pérez y Alejandro Bortolussi, los suyos mejoraron en la parcela defensiva. Por parte alicantina, Chumi Ortega, con siete puntos, fue el más destacado de los visitantes. El primer cuarto concluyó con un ajustado 16-15 que otorgaba una mínima ventaja al Fundación.

El rival se escapa

El segundo parcial comenzó con una tónica parecida hasta que Alicante consiguió voltear el electrónico y ponerse 21-23. El Covirán no se encontraba demasiado cómodo en el tiro exterior y Pablo Pin decidió reforzar la pintura dando entrada a Guille Rubio. El visitante Devin Schmidt cometía su tercera falta y tuvo que ser irremediablemente sustituido. Con 21-25, Pablo Pin solicitó un tiempo muerto para aportar serenidad, y lo cierto es que surtió efecto, pues los suyos se pusieron a fluir en ataque y, tras un triple de Diego Kapelan, se acercaban 28-29. Fue el propio jugador bosnio el que anotó un segundo triple, este desde muy lejos, para poner el 31-33 a minuto y medio del descanso. La reacción local llegó en el momento preciso, pues el base visitante, Justin Pitts, comenzaba a desatarse en ataque y generaba demasiados problemas a la defensa nazarí. Los de Pedro Rivero consiguieron irse al receso con algo más de margen, 31-38. Faltó acierto en ataque por momentos en los rojinegros.

Tras el paso por vestuarios, el Covirán no consiguió despertar y sufrió un parcial de 0-5 en menos de dos minutos. Chumi Ortega y Justin Pitts continuaban comandando a los suyos con quince puntos respectivamente. El menudo base alicantino estaba en absolutamente todas las acciones de los suyos, tanto en defensa como en ataque, con una mano muy acertada de tres. Los visitantes continuaban muy acertados y se fueron de 18 puntos a falta de seis minutos para el último cuarto, 31-49. Cinco minutos y medio de este tercer cuarto necesitó el Covirán para anotar por primera vez, de la mano de Josep Pérez, que anotó dos tiros libres para recortar distancias y poner el 33-49. Acto seguido, fue Alejandro Bortolussi quien anotaba dos tiros libres más. No obstante, los rojinegros no terminaban de despegar en ataque y se veían ciertamente superados en defensa por los alicantinos.

HLA Alicante no aflojaba el pistón y sumaba de tres con demasiada facilidad. Se llegó al último cuarto con 43-57, una distancia considerable. Tanto, que ya no se pudo contrarrestar. Los alicantinos supieron controlar el ritmo en lo que restaba de choque, salvo un bache que hizo concebir esperanzas a los de Pablo Pin, que llegaron a situarse a sólo dos puntos (66-68). Pero no se trata sólo de acercarse, hay que remontar, y eso no terminó de suceder.

Entrenadores

Al término del partido, el entrenador del Fundación CB Granada, Pablo Pin, ha destacado que el encuentro ha sido «para aprender» y que demuestra «que nadie nos va a regalar nada y que no puede permitirte jugar mal contra ningún equipo, porque en ese caso nos ganarán».

El técnico ha valorado positivamente la «actitud» mostrada por los suyos en unas circunstancias «que podrían habernos hecho perder por treinta puntos» y ha resaltado que la clave fue la falta de acierto en la última fase del segundo cuarto y el inicio del tercero. «Ahí tuvimos siete u ocho posesiones en las que no anotamos y ellos aprovecharon la ocasión para sumar».

Pin entiende que con un poco más de acierto en el tiro habrían ganado pero ha incidido en que «nos queda mucho por mejorar y todos tenemos que dar un paso adelante, porque necesitamos lo mejor de todo. A partir de ahora tenemos que mirar a todos a la cara y demostrar siempre una mentalidad ganadora, porque no somos menos que nadie».

Por su parte, el entrenador del conjunto alicantino, Pedro Rivero, ha destacado que «parecía un partido de temporada y no de pretemporada», lo que indica que los suyos «han estado muy metidos desde el primer momento y con ganas de competir».

«El Granada es uno de los equipos top de la categoría y va a dar muchas alegrías a su afición», ha subrayado el técnico, que cree que ha sido fundamental para su triunfo «nuestra buena defensa en el tercer cuarto» y que ha reconocido que en el último tramo el Alicante «pecó de inexperto, de equipo joven. Nos costó terminar el partido y tenemos que mejorar en eso».

Ficha técnica:

Coviran Granada: Carlos Corts 5, Manu Rodríguez 5, Diego Kapelan 14, David Iriarte 2 y Earl Watson 10 – quinteto titular – Alejandro Bortolussi 6, Josep Pérez 7, Alo Marín 2, Guille Rubio 9, Joan Pardina 3, Carlos de Cobos 0 y Sergio Olmos 3.

HLA Alicante: Pedro Llompart 5, Devin Schmidt 5, Chumi Ortega 15, Patrick Onwenu 4 y Sergio Mendiola 2 – quinteto titular – Issa Thiam 2, Álex Galán 10, Kingsley Okoroh 5 y Justin Pitts 20.

Parciales: 16-15, 12-23, 12-19 y 23-14.

Árbitros: Enrique López, Jorge Muñoz y María Ángeles García. Eliminaron por la comisión de cincos faltas personales a David Iriarte y Alejandro Galán. También al local Carlos Corts por una antideportiva y una técnica.

Incidencias: IV Memorial José Enrique de la Cruz disputado en el Palacio de Deportes de Granada ante 1911 espectadores (cifra oficial).