Diego Martínez: “Esta victoria es una barbaridad”

El entrenador del Granada ha comparecido ante los medios de comunicación después de la gran victoria conseguida frente al FC Barcelona por 2-0 en Los Cármenes. Esto es lo que ha dicho:

Qué siente en una noche así: “Mucha felicidad por un grupo de jugadores que han hecho algo tremendamente difícil. Estoy muy orgulloso del grupo que tengo. Es muy complicado jugar a este nivel, ante un rival que es de los mejores del mundo y se tienen que dar muchas cosas para ganar el partido, entre ellas marcar pronto y que ellos no hayan estado acertados. Realmente es difícil, pero estoy muy orgulloso del equipo. No miramos la clasificación, el liderato es anecdótico”.

Primera victoria en casa: “Jugando contra el Barça no se puede hacer balance de ser local o visitante. Esto es una barbaridad. La afición nos ha dado un empuje anímico cuando más lo necesitábamos. Me alegro, sobre todo, por los valores que ha tenido el equipo. Creíamos que podíamos ganar y luego el partido se ha dado bien. Valoro muchísimo la concentración, el esfuerzo. No voy más allá, no perdamos la perspectiva de lo que somos”.

Qué ha hecho mejor el Granada: “Teníamos que estar de matrícula de honor y que el Barça no estuviese acertado; hemos intentado jugar nuestro partido, nuestras cartas. Valoro muchísimo la concentración y el saber vivir sin el balón. Sí es cierto que, cuando nos desplegábamos, podíamos hacer daño, podíamos hacer gol. Quiero destacar especialmente a Carlos Neva y a Ramón Azeez. Se han preparado en la sombra, han aprovechado su momento, se han entrenado como los mejores y se cumple otra máxima del equipo: que todos somos importantes. Mañana tenemos que levantarnos y esto no para”.

Cómo está el vestuario: “Imagínate, un grupo que viene de Segunda, que ha asumido el valor de reivindicarse, de competir a pesar de las diferencias con el Barcelona. Se han dado una serie de circunstancias, el equipo está disfrutando el momento. Disfrutándolo porque llevamos diez puntos y porque, más allá del resultado, uno se tiene que sentir orgulloso el cómo. Una vez más, los valores de superación, concentración y reivindicarse los ha vuelto a demostrar el equipo. Y eso es muy importante. Creo que la conexión con la grada ha sido hoy espectacular. La grada ha sido vital para conseguir los tres puntos. Ellos sí que han estado de matrícula de honor”.

Carlos Neva: “Qué más te puedo decir. Han estado todos de matrícula de honor, con el mérito de debutar en Primera y frente a jugadores del nivel de Ansu Fati, Messi y demás. Desde aquí mando un abrazo a Fede Vico y Quni, que también están celebrando con los demás. Eso es lo grande de este equipo”.

Papel de Ramón Azeez y Antonio Puertas: “Nosotros necesitábamos tres por dentro para neutralizar su juego, hemos subido la presión y hemos controlado atrás. Eso era un poco el partido, se han dado las situaciones propicias. Es difícil estar sin el balón y no cometer errores, nadie expulsado, pocas faltas, muy intensos… tiene mérito sobre todo el nivel de concentración brutal. El mérito es de los jugadores, quienes, con su acierto, su talento y sus ganas de mejorar cada día, lo han hecho posible”.

Aprendizaje: “Hay que disfrutar. Estoy hasta yo cansado de verlos correr. Tenemos un partido con viaje a Valladolid en dos días, mañana entrenamos, pero toda nuestra energía tiene que estar en saborear el momento y en recuperarnos”.

Posible lesión de Machís y Soldado: “No sé, fíjate el otro día con Quini, pensábamos que no era nada y mira. Si hubiese podido hacer 6 cambios, los habría hecho. Había un desgaste brutal y he estado esperando para el último cambio. A Puertas lo hemos descolgado arriba porque no podía más y Carlos Fernández vino a hacer la cobertura en banda y demás”.