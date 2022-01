El exgranadinista Álvaro Vadillo se marcha cedido al Málaga

Álvaro Vadillo sigue sin encontrar un hueco desde que abandonó el Granada en el verano de 2020. El futbolista abandonó la opción de jugar en Europa League en el Granada de Diego Martínez al contar con pocos minutos por parte del técnico.

Tras quedar libre se marchó al Celta, en el que no consiguió asentarse y tal y como entró se marchó cedido con opción de compra al Espanyol en caso de ascenso a Primera División. El club perico consiguió volver a la máxima categoría, pero quien no fue capaz de entrar en el once de forma habitual fue Vadillo.

Ahora, tras media temporada en Primera en la que una vez más no ha tenido demasiado protagonismo, es el Málaga el que se hace con sus servicios en calidad de cedido hasta el final de la temporada. Se trata de la primera incorporación que hacen los blanquiazules este mercado invernal tras el levantamiento del veto que había puesto la FIFA al club y que le impedía fichar.