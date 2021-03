Dos tesis de la UGR reconocidas en los Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida 2020

Las tesis doctorales de María Dolores Gallego Martínez y Saúl Abenhamar Navarro Marchal, dos egresados y doctorandos de la Universidad de Granada, han sido elegidas las mejores en sus respectivos ámbitos de investigación en los XIII Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida 2020. Estos premios están convocados por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Grupo de universidades iberoamericanas La Rábida y tienen el objetivo de contribuir a la transmisión del conocimiento y de incentivar la investigación en el ámbito universitario iberoamericano.

La Comisión de Evaluación de los premios ha concedido por unanimidad el premio en la categoría de mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades al trabajo titulado El sistema del arte emergente glocal. Trayectorias artísticas y mecanismos de legitimación en Andalucía (España) y el Estado de Sao Paulo (Brasil), de María Dolores Gallego Martínez. Gallego Martínez defendió su tesis, dirigida por las profesoras Belén Mazuecos y Ana García López, en la Facultad de Bellas Artes de la UGR.

En las áreas Científico-Técnicas, la mejor tesis doctoral ha sido Development and Evaluation of Smart Polymeric and Lipidic Nanoparticles for Theranosis of Breast and Pancreatic Cancer, de Saúl Abenhamar Navarro Marchal. Navarro Marchal defendió su tesis, codirigida por Juan Antonio Marchal, Rosario Sánchez y José Manuel Peula, dentro del programa de doctorado de Biomedicina de la UGR. Esta fue, además, la primera tesis doctoral defendida a través de videoconferencia en la UGR tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del covid-19 en marzo de 2020.

La tesis doctoral de María Dolores Gallego explica su autora, “versa sobre el arte contemporáneo, los artistas emergentes y el contexto profesional de éstos. Un segmento del arte actual de gran interés por parte de los diversos actores participantes en el sector, el cual presenta una complejidad y volatilidad sin precedentes” y ha consistido en “un mapeo del actual sistema del arte emergente partiendo de la premisa de que no existe un sistema igualitario a nivel mundial, sino que cada contexto geográfico y marco temporal concreto presenta sus propias particularidades”. Gallego es licenciada en Bellas Artes por la UGR, doctora en Historia y Artes con Mención Internacional y máster en Producción e Investigación en Arte y máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual por la misma universidad.

Por su parte, Saúl Abenhamar Navarro Marchal es licenciado en Farmacia por la UGR y máster en Biología Molecular Aplicado a empresas Biotecnológicas (Bioenterprise) y ha realizado su doctorado en la Universidad de Granada gracias a una beca de formación de personal investigador (FPI). Navarro explica que la suya “es una tesis bastante multidisciplinar ya que abarca campos como la medicina, la biología, la química y la física.

Gracias a esta colaboración, la tesis abarca desde la síntesis y caracterización de diferentes nanopartículas para el tratamiento del cáncer de mama y de páncreas hasta el aislamiento y caracterización de células madre cancerígenas de estos tipos de cáncer y los correspondientes ensayos en animales de experimentación. El objetivo final de la tesis fue desarrollar diferentes sistemas de nanoparticulas portando fármacos que se usan hoy en día en quimioterapia para que fueran capaces de ser administradas de forma intravenosa sin causar los efectos adversos que se asocian a la quimio y que además fueran dirigidas selectivamente frente a las células madre cancerígenas de estos dos tipos de cánceres”.