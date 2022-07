Vídeo | Dos porteros para dar "dolor de cabeza" a Karanka

Los porteros André Ferreira y Raúl Fernández han tenido hoy su presentación oficial como jugadores del Granada CF, en la que han hablado de su relación con la ciudad, sus primeras sensaciones y su competición por la titularidad -se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta noticia-.

Al ser cuestionado sobre su vuelta al club rojiblanco tras desvincularse de Las Palmas, Raúl Fernández ha expresado que “guarda un recuerdo muy bueno, viendo un ascenso a segunda” y que si salía de Las Palmas era para ir a un equipo que “cumpliera sus requisitos, y Granada lo es”. El guardameta de Bilbao ha asegurado que “se fue un niño y volvió un hombre”. Los años, dice, le han dotado de “ascensos, madurez, vivencias y situaciones que le han hecho crecer”, además de encontrarse “mejor preparado física y mentalmente”.

Respecto a la tradición de porteros portugueses en el club, el otro nuevo integrante, André Ferreira proveniente del Paços de Ferreira no se siente intimidado: “Granada me acoge por mi trabajo, no por mi nacionalidad, para dar la tranquilidad que la directiva me ha pasado, para eso vengo aquí”. “He hablado con Maximiano y me dijo que venía a un gran club”. Al hablar sobre su estilo de juego, el portugués se describe así: “Creo que mis puntos fuertes son la agresividad. Me gusta salir rápido, tranquilo jugando con los pies y me gusta estar con un equipo presionante con balón, y dar seguridad en la portería” y manda un mensaje de seguridad: “Que mis compañeros sepan que tienen un portero que les da garantías”.

Acerca de su relación con el entrador ambos se sienten bien recibidos: “Con el míster la relación es cercana, es muy franco con lo que quiere y tiene las ideas claras” sostiene Raúl y, según André “el entrenador nos ha dicho lo que quería de nosotros, competición sana para que tenga dolores de cabeza para elegir titular”. Los dos jugadores comparten un mismo objetivo, seguir creciendo como jugadores.

El mercado

El director deportivo, Nicolás Rodríguez, también ha analizado posteriormente los movimientos del Granada en el mercado de fichajes. El principal encargado de la confección de la plantilla ha lamentado "no poder hacer ningún tipo de valoración por ahora" sobre los fichajes, dado que solo han llegado tres, aunque se encuentra "satisfecho con lo que tenemos en vista". En cuanto a las ventas de Luís Maximiano y Luis Suárez, cree que se han hecho "dos ventas históricas". "Hacer esto en Segunda División, con la que está cayendo, dice mucho del trabajo que se está haciendo a nivel de club".

Sobre los porteros Nico Rodríguez se siente "satisfecho" por la "competición sana" que hay entre los dos. "Vienen a competir, a ganarse el puesto y dar lo mejor para el club".

"Raúl vino siendo un niño y después de una extensa carrera a puesto todo de su parte para venir. Es la primera experiencia de André en España. Ha hecho una ultima temporada esplendida. Dotamos a la portería de un maravilloso nivel. Nos ha demostrado que a nivel personal va a cuajar con nosotros"