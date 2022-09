El Covirán Granada desvela los dorsales que lucirán sus cuatro nuevos fichajes

El Covirán Granada ya tiene definidos los dorsales que lucirán los jugadores en su primera temporada en la Liga Endesa. Todos los componentes de la plantilla que el pasado 13 de mayo lograron el ascenso de categoría repiten un año más con el mismo número en la espalda.

Así, la principal novedad la protagonizan los últimos en llegar: Luke Maye, Dejan Todorovic, Alex Renfroe y Cristiano Felicio. El brasileño aterrizará el sábado en la ciudad de la Alhambra. Así ha explicado cada uno de los integrantes del plantel por qué lucen sus correspondientes números en la camiseta:

Cristiano Felicio (1): "El número 1 significa nuevos comienzos. El año pasado tuve el mismo número porque fue el primer año fuera de la NBA. Este año después de la lesión supone un nuevo comienzo otra vez".

Thomas Bropleh (3): "El 3 representa a mi ciudad (Denver). Su código es el 303, así que juego en honor a la ciudad que me ha hecho ser la persona que soy hoy".

Petit Niang (7): "Lo cogí por Savané porque cuando llegué a Gran Canaria era mi referente y es alguien que me ayuda mucho en la actualidad".

Alex Renfroe (12): "Mi tío llevaba este número. Él era el jugador de baloncesto que había en mi familia y era zurdo, como yo. Yo seguí sus pasos y llevo este número por él".

Ramón Vilà (13): "Nunca he llevado el 13, pero un día con la selección española me lo dieron para un torneo. Yo entré como suplente y terminé como titular jugando muy bien. Además, fue muy bien porque conseguimos la medalla de bronce, así que desde ahí me quedé con el 13".

Christian Díaz (14): "Lo llevo por mi hermana. Ella empezó a jugar a baloncesto con ese número y yo lo cogí por eso".

Lluís Costa (15): "Fue mi primer número y lo mantengo desde entonces. Empecé con el 15 porque mi padre y mi hermana lo llevaban".

Pere Tomàs (19): "Siempre había llevado el 5 en categorías inferiores, pero cuando llegué al primer equipo de la Penya lo tenía Rudy. El primero que me dijeron que había libre era el 19, lo elegí y desde ahí le he cogido cariño".

David Iriarte (21): "Mi número favorito es el 12, pero el primer año que llegué aquí estaba ocupado por Devin y elegí el 21. Lo llevé en Zornotza y siempre me ha gustado".

Ricardo Revelles (25): "Me dieron a elegir del 25 al 28 y como los dos últimos años he llevado el 25 me hacía ilusión tenerlo en el Covirán Granada".

Ricardo Martín (26): "El 26 es el que me ha dado el club para el Covirán Granada”.

Antonio Moreno (27): "Elegí el 27 en el Covirán Granada porque es el día del cumpleaños de mi padre".

Ángel Corpas (28): "El año pasado tuve una buena experiencia con el 28 y este año he decidido repetir".

Luke Maye (32): "Elegí este número porque lo llevo desde el instituto. Mi número favorito es el 5, pero me gusta tener dos dígitos, así que 3 y 2".

Jacobo Díaz (50): "Llevo el 50 porque cuando fui a Estados Unidos estaban ocupados el 4 y el 12, que eran mis favoritos, y ellos me dieron el 50".