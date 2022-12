Granada es una provincia que cuenta con una gran oferta de actividades de todo tipo durante todo el año. Son muchos los viajeros que eligen la capital de la Alhambra como destino turístico, especialmente en fechas señaladas y, por supuesto, en el puente de diciembre no podía ser de otra manera. Actividades para todo tipo de gustos y edades, que permiten exprimir estos días al máximo sin salir de los términos provinciales.

1. Sierra Nevada

Si tienes en mente ir a esquiar, estás de suerte porque la estación de esquí de Sierra Nevada tiene prevista su apertura este sábado 3 de diciembre. Siempre y cuando el tiempo lo permita, los amantes de la nieve podrán disfrutar de las instalaciones y las pistas. La estación lleva usando desde el 16 de noviembre cañones de nieve artificial, aprovechando la primera gran nevada de este otoño. Tanto si tienes experiencia como si eres principiante en los deportes de invierno, podrás hacer esquí y snow gracias a las distintas alternativas que ofrece Sierra Nevada. Si el caso no es ninguno de los anteriores, no te preocupes, la estación cuenta también con actividades para no esquiadores como su famoso trineo ruso -una montaña rusa en la nieve-, roscos o trineos en el parque de actividades 'Mirlo Blanco', el epicentro de la diversión para toda la familia.

2. Costa Tropical

Si prefieres el sol a la nieve, la Costa Tropical es tu mejor opción. Si las condiciones meteorológicas son favorables, podrás dar un paseo por la playa o tomar unas tapas al sol. Como novedad este año 2022, la costa granadina cuenta con un atractivo turístico único en el Mediterráneo español, el puente colgante de Torrenueva de 35 metros de altura y 60 de largo, el cual abrió este verano al público y desde entonces se ha convertido en un enclave turístico del municipio costero.

3. Actividades navideñas

Este puente para muchos es el momento perfecto para adelantar todas las compras navideñas y evitar los agobios del último momento. Después de una tarde mirando escaparates, que mejor plan que dar un paseo y ver el encendido de las luces de Navidad, que se inaugura este viernes 2 de diciembre a las 19:00. El Paseo del Salón está repleto de atracciones para los más pequeños como el tiovivo veneciano que se instaló ya el pasado año o la pista de trineos. Granada volverá a contar esta Navidad también regresando a su normalidad tras la pandemia, con la famosa noria desde la cual se puede ver una panorámica de la ciudad y sus monumentos. El plato fuerte de las fiestas de este año es la pista de patinaje instalada en Bib-Rambla, una superficie de 435 metros cuadrados que pasa a formar parte del atractivo navideño de Granada y de su oferta de actividades navideñas.

4. Cine

Otra opción es ir al cine Kinépolis a disfrutar de su cartelera que cuenta ahora con películas como Black Adam o Black Panther: Wakanda Forever para los amantes de la acción, Venus lo nuevo de Ester Expósito para aquellos que se decanten por el cine de terror o la nueva película de Disney Mundo Extraño para los pequeños de la casa.

5. Rutas de senderismo

Para los deportistas, estos días de descanso sirven también para explorar nuevas formas de entretenimiento. Un ejemplo son las distintas rutas que ofrece la provincia, como la de Los Cahorros, la cual estando a solo veinte minutos de Granada se trata de un lugar perfecto para realizar actividades al aire libre como rutas de senderismo, rappel o barranquismo para disfrutar solo o en compañía. La ruta del Mamut es otra de ellas, se encuentra en Padul y es perfecta para hacer en familia, se trata de una ruta circular de 8,3 km de distancia, fácil, accesible y cómoda que además es una reserva natural protegida por el Parque Nacional de Sierra Nevada y declarado zona de especial protección para las Aves.

6. Mundial de Catar

Este puente de diciembre sin duda también está marcado por el fútbol y es que la atención está puesta en el Mundial de Catar. La selección española está en octavos de final, y tras el sobresalto del último partido España-Japón, el equipo estará en la siguiente fase con Marruecos como rival. El encuentro será el día de la Constitución, el martes 6 de diciembre a las 16:00, por lo que es un buen plan para hacer en compañía tomando una cerveza en algún bar de la ciudad.

7. Granada- Alavés

La Liga SmartBank sigue su curso y este viernes 2 de diciembre el estadio Nuevo Los Cármenes acoge el encuentro entre el Granada y el Alavés en partido correspondiente a la Jornada 18 del campeonato, que se disputará a las 21:30. El Granada afronta este partido tras perder 1-0 contra el Leganés el pasado 27 de diciembre.

8. Covirán Granada - Real Betis

Si te gusta el baloncesto no puedes faltar este domingo 4 de diciembre al Palacio de Deportes a las 20:00. Allí tendrá lugar el duelo entre el Covirán Granada y el Real Betis, que tendrá como novedad la reincorporación de Maye tras haberse perdido por una lesión de codo el partido contra el Barça.

9. Fiesta de la Matanza

No podía faltar en la provincia uno de los "platos fuertes" que la definen, la oferta gastronómica. El municipio de Pórtugos recupera sus tradiciones en la I Fiesta de la Matanza que tendrá lugar los próximos 10 y 11 de diciembre contando con un programa de distintas actividades que giran en torno a su tradicional sacrificio del cerdo. Además de gastronomía, contará con otro tipo de eventos como el encendido de las luces de Navidad o de actuaciones como la del grupo los Vinilos o Dj Kokodrilo.

10. Loles León en Granada

La actriz Loles León viene a Granada el próximo día 10 de diciembre con su show 'Una noche con ella'. Durante la hora y media que dura el espectáculo, Loles, junto a sus bailarines cantará y bailará con música en directo y se "desnudará en alma" para su público en una mezcla de fantasía y realidad. Será en el Palacio de Congresos y las entradas ya se encuentran a la venta con un precio que oscila entre los 25 y 35 euros.