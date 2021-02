Diego Martínez revela nuevas bajas para recibir al Atlético

Han comenzado las semanas más importantes de la historia del Granada CF. Diego Martínez es consciente de ello, pero no pierde de vista el objetico de este fin de semana que no es otro que tratar de conseguir otros tres puntos ante el Atlético de Madrid, uno de los equipo más en forma de la temporada en España. Sin embargo, para no faltar a la tradición de esta temporada, el técnico vigués volvió a desvelar en rueda de prensa nuevas bajas en la plantilla de jugadores que no estarán disponibles para recibir a los ‘colchoneros’.

Descanso entre semana: “La carga acumulada es muy alta, esta semana sin partido la hemos utilizado para recuperar. También es cierto que con el tute que llevamos encima, hemos tenido nuevos percances. En ese sentido, seguimos remando contracorriente”.

Más lesionados: “Tenemos las bajas de Luis Suárez, Roberto Soldado, Pepe y Luis Milla. También hay que ver cuánto durará lo de Gonalons y Yangel Herrera. Lo veníamos avisando. No ha podido ser en cuanto a incorporaciones ni en cuanto a aprovechar la semana para recuperar todo lo que nos gustaría. Pero no tenemos excusas, hay que afilar los dientes y competir”.

Disponibilidad en la delantera: “No lo sé el alcance de las lesiones de Soldado y Suárez, son molestias musculares pero no sabemos el alcance. Ojalá sea lo menos posible porque tenemos partidos apasionantes empezando por el del sábado. Hay otros que veremos para cuánto pueden estar o si pueden entrar en la convocatoria”.

Debut de Quina: “Sí está disponible en cuanto a lo físico. En cuanto a los entrenamientos que lleva con el equipo y si conoce el modelo de juego, pues está como Marín. Para un equipo como el nuestro, que depende del colectivo, no es fácil ni para el jugador, ni para los compañeros. Pero está disponible”.

Duelo ante el Nápoles: “No podemos hacer muchas valoraciones al respecto. Nuestra alineación de Liga va a estar muy condicionada por la disponibilidad. Confío al en el equipo. Vamos a pensar única y exclusivamente en el partido del Atlético. En esta temporada puedes intentar hacer previsiones, pero llega el lunes y te salta un positivo que salta por aires esa planificación. Esa exigencia de enfrentarnos al rival más en forma de LaLiga tiene que hacer que nuestros sentidos estén exclusivamente en el partido del sábado”.

Rival: “Nos enfrentamos a uno de los grandes que tiene una peculiaridad. Es un gigante que compite contra supergigantes y lleva haciéndolo mucho tiempo. Ese espíritu reivindicativo es admirable y uno de sus valores más identificativos. En el partido de ida no fuimos rival para ellos. No nos gustó, pero volvería a vivir lo mismo. Los cuatro partidos anteriores oficiales conseguimos victorias y después de ese 6-1 conseguimos un empate y cuatro victorias. Prefiero perder un partido 6-0 que seis por 1-0, aunque no nos gustó a ninguno y no queremos que se repita”.

Simeone: «Hablamos de un entrenador de experiencia y muy consolidado en el fútbol europeo. Es admirable el extraordinario rendimiento que ha sacado a su equipo durante tanto tiempo. Las formas de jugar de los equipos tienen mucho que ver con las características de los jugadores y el Atleti ha tenido diferentes facetas y registros para ser muy competitivo con grandes resultados”.

Positivos en el Atlético: “LaLiga decide. Son los que conocen el protocolo. Imaginamos que para todos es igual”.