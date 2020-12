Diego Martínez: “Encarrilamos el partido pronto y eso nos ayudó”

Diego Martínez siempre busca una vuelta de tuerca más a los partidos. El técnico del Granada, a pesar de la victoria de su equipo en la primera ronda de la Copa del Rey, lamentó no haber anotado más goles, pero sí destacó el trabajo de los jugadores del filial y la solidez defensiva.

Partido: “Enhorabuena al equipo. Los encarrilamos pronto, que siempre da buena confianza. Parece que no hay lesiones, además de un jugador. El regreso de jugadores que llevan mucho tiempo sin competir nos va a venir bien”.

Puerta a cero: “El equipo podía haber hecho algún gol más. La tercera puerta a cero que encadenamos y somos un equipo que vive mucho de esto. Contento por los chicos del filial que han jugado. La adaptación al terreno de juego también ha afectado”.

Lesiones: “Hay un jugador que ha terminado con una molestia, no sé ni alcance ni cómo puede afectar eso de cara al partido del próximo domingo”.

Rival: “El San Juan es un equipo muy competitivo. Hacen jugadas a balón parado muy buenas. Está haciendo una gran temporada y ha sido un partido limpio. Nos han tratado muy bien aquí”.

Aficionados: “Es positivo. Ojalá que pronto vuelvan a estar todos los estadios llenos, aunque lo primero sigue siendo priorizar la salud”.

Aarón Escandell: “Rui está a gran nivel, pero vengo pisando fuerte”

Minutos: “Estoy a la espera de lo que el míster decida. Estoy preparado para lo que me toque. Rui está a un nivel top, pero también vengo pisando fuerte”.

Titularidad el año pasado: “Tras los cuartos el míster me dijo que iba a jugar en liga y que no sabía lo que iba a pasar en semifinales. Si tengo una espinita clavada es por no haber podido llegar a la final, no por no haber jugado ante el Athletic”.

Imbatibilidad: “Dejar las porterías a cero ha sido muy importante. Habituarse a un campo tan difícil no ha sido nada sencillo”.