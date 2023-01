Día del Periodista: retos, estado actual y papel en la sociedad del sector

Este martes día 24 de enero se celebra el Día del Periodista en España. Es una buena fecha para analizar el estado del sector y la opinión de los ciudadanos. Por eso, GranadaDigital ha hablado con varios profesionales para conocer el papel del periodismo y su estado actual.

Uno de los debates que genera este sector es su papel en la sociedad de hoy. Alejandro Víctor García, excorresponsal del diario El País y exdirector adjunto de Granada Hoy, asegura que "el periodismo hoy es una gigantesca confusión, está en manos de muchos haceres". García cree que, en el pasado, "el papel parecía el soporte único y el periodismo audiovisual era la radio y la tele". Pero ahora, sin embargo, "cualquiera puede ser periodista".

La aparición de nuevas formas de comunicar que proporciona la aparición de internet también supone un verdadero reto para el sector. García asegura que la irrupción de esta herramienta masiva "ha abierto unas compuertas para que se mezcle la profesión con una subprofesión". "No hay forma de trazar una línea de cuáles son los rigores del oficio", asegura. Por otro lado, también recalca que "internet ha borrado los límites entre lo que es y lo que no es periodismo".

En cuanto a los retos del futuro, García cree que se debe "destacar la profesionalidad individual por encima de la empresarial". Según cuenta, el periodista hoy en día es más autónomo y se pone sus propios límites, y eso es una ventaja a su modo de ver.

La directora de la demarcación en Granada del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Ana Carolina Fuentes, también cree que hay factores empresariales "que conspiran contra la buena calidad del periodismo". Según cuenta, "existe mucha precariedad en el sector de los medios y eso provoca que en las redacciones se trabaje a destajo y con falta de rigor".

En cuanto al papel del periodismo en la sociedad, Fuentes cree que el periodismo "tiene una función en la sociedad trascendente, pues es la garantía de la democracia y la transparencia". El hecho de que no siempre se cumplan estos preceptos "ha provocado el descrédito y la situación en la que está la profesión". El rigor y la ética, algo que considera fundamental, es precisamente lo que distingue a los periodistas del resto de usuarios que tienen la posibilidad de comunicar. "La diferencia entre un periodista y cualquiera que está en internet está en contrastar la información o el rigor", indica Fuentes.

Andrés Cárdenas, presidente de la Asociación de la Prensa de Granada, asegura que los periodistas tienen que "reivindicar" que son "eficaces". A la cuestión del porqué de está situación en el sector, explica que la profesión está pagando los errores de medios de comunicación y editores al no saber adaptarse a los nuevos modelos que se dan.

Cárdenas rememora cuando la gente creía fielmente la información que veía en televisión, y lo asocia a la misma corriente que se da actualmente en internet, donde cualquiera puede comunicar. "En el futuro, la sociedad tendrá que creer en nosotros si queremos libertad de expresión", comenta. Finalmente, concluye con un mensaje alentador. "Tenemos que seguir luchando, creo que volveremos", manifiesta.

El periodismo televisivo también cuenta con muchos retos por delante. Cecilia Cano, reportera de La Sexta, asegura que en televisión, el oficio tiene mucha responsabilidad. Esto se debe a que "abre mucho los ojos a la gente, y dirige las tendencias de los temas". "Creamos corrientes de opinión", explica. Del mismo modo, anima a despertar el sentido crítico y a conocer opiniones variadas.

Cano comenta tres ideas fundamentales que todo periodista debe tener. Se trata de la ilusión, el tiempo y la curiosidad. "Si no tengo tiempo, no puedo pararme a pensar y no puedo ser curioso", afirma. "Y sin curiosidad, se pierde la ilusión. Lo que yo noto a veces es que no hay interés por documentarse en algo", explica. Por eso anima a preguntar siempre y a cuestionarse las cosas, además de saber escuchar.

Sobre el interés de la audiencia, Cano también comenta que es mejor saber un poco de todo "y dejarte asestar por esa curiosidad". Cree que en ocasiones lo más simple es lo que funciona mejor y lo que más importa a la gente.

"Lo peor que tenemos en el periodismo es otorgar a cualquier perfil de una red social una legitimidad que no la tiene", afirma acerca de lo que puede suceder en internet. Por eso, explica que se pierde demasiado tiempo en darle atención a esas informaciones en lugar de sacar temas propios. "Tienes que ir y hablar con las personas", sentencia. Eso es lo que puede diferenciar el trabajo del periodista de lo que podemos encontrar en internet.