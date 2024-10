Detenido un ladrón por cometer tres robos con fuerza en varios bares de la capital

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 54 años de nacionalidad española con más de una treintena de detenciones previas como presunto responsable de tres robos con fuerza en otros tantos bares, cometidos entre los meses de agosto y septiembre pasados, dos de ellos en el distrito Sur y el tercero en el distrito Centro de la ciudad, tras forzar las puertas de dos locales y entrar por una ventana en el tercer caso. El detenido se habría interesado en sustraer el dinero de las cajas registradoras de los tres establecimientos, aunque solo pudo llevárselo en dos de ellos, ya que en el tercero no habían dejado nada.

Los tres sucesos han tenido lugar de madrugada, dos de ellos en el mes de agosto, en el distrito Sur de la ciudad y el tercero en septiembre en otro establecimiento situado en el distrito Centro de la capital nazarí. En dos de estos robos los perjudicados y propietarios de los negocios de restauración, han denunciado el robo del dinero del interior de las cajas registradoras, a las que accedió un desconocido después de forzar las cerraduras de las puertas de los locales. No obstante, el tercer perjudicado no llegó a sufrir daños, ya que el individuo entró al local por una ventana, que no mostró signos de forzamiento, y tampoco habían dejado dinero en la caja, por lo que no pudo llevárselo, quedando el robo sin consumar.

Investigaciones por robos con fuerza en bares

Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial han permitido la obtención de indicios que señalan al investigado como presunto responsable de los tres robos con fuerza denunciados, uno de ellos en grado de tentativa y los otros dos consumados.

Tras la identificación, han comprobado que se trata de un varón que cuenta con más de una treintena de detenciones anteriores, la mayoría de ellas por delitos contra la propiedad. Y han sido los mismos investigadores quienes lo han localizado, cuando se encontraba en la vía pública, caminando por el distrito Sur. Tras ser detenido, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. Por su parte, el dinero sustraído no ha podido ser recuperado.