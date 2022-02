'Demon', el libro-cómic que hace de Delorean a la Granada 'heavy' de los 90

En Granada, como en la mayoría de las capitales españolas, los noventa fueron una década muy heavy. Sin comillas simples. Una época de chupas de cuero, greñas, barbas ralas, collares y pulsares de pinchos. Y música demoníaca. Satánica. Todo este ambiente, de una juventud sin cortapisas contada a través de fanzines despiadados lo ha recogido la editorial Camping Motel en el tomo del Demon, que lleva añadido el subtítulo de "la innecesaria y parcial autobiografía de un demente dibujante de cómics frustrado". Una caja con libro, fanzines, chapas y pegatinas llena de dibujos de humor ácido y escritos corrosivos bajo la firma del Demon (ahora el adulto Raúl Rubio Miranda), un mito de los fanzines locales noventeros con su Equipo A que se ha recuperado para la ocasión.

El sello granadino Camping Motel viaja así hasta el subsuelo de la ciudad de la Alhambra tras su éxito con Al final siempre ganan los monstruos (2017), la primera novela del escritor Juarma posteriormente reeditada por Blackie Books y convertida en una de las referencias editoriales del año 2021 en España. De hecho, Juarma ha sido uno de los colaboradores principales de este tomo del Demon rescatando junto al también escritor Jorge B. Ortiz la obra de Raúl Rubio Miranda, un diseñador granadino que ha resucitado su adolescencia de pillerías y gusto por la estética heavy metal y de juegos de rol.

¿Dónde se había escondido el Demon? ¿Existió el Demon? Estas preguntas sobre la leyenda de un adolescente satánico y sus correrías en la Granada de los noventa se responden rápido. El Demon existió y en este 2022 la recopilación de sus historietas y de su vida sirve para darse un paseo por los bares y pubs metaleros que inundaban la ciudad en los noventa: el Trifixion, el Rainbow, el Dolora, el Datura...

"El Demon era tan satánico que en Navidad no comía roscón de Reyes para no ofender a Lucifer. Era tan satánico que dormía escuchando black metal en una cama negra con calaveras de escayola y anticristos de madera y metal. La Semana Santa le provocaba urticaria y el agua bendita quemaduras de segundo grado". Con esta declaración de intenciones en tercera persona arranca sus memorias el Demon, una autobiografía contada entre chistes, anécdotas políticamente incorrectas y dibujos no aptas para mentes pacatas.

Así fueron los noventa: incorrección política a raudales, chistes que de malos son buenísimos y una sociedad donde las leyendas se imponían con fuerza antes de la llegada de internet. Una época en la que para intentar ligar se iniciaba un absurdo rito satánico y en la que la realidad del mundo llegaba a través de cintas de cassete y VHS rebobinados. En Demon hay referencias locales, pero también un repaso a grupos como Iron Maiden y películas como El exorcista que marcaron a las juventudes de entonces.

Historias impúdicas de juegos de rol, de las ganas de perder la virginidad, de cuando no se sabía que había una cosa que se llama bullying, de niños de Lucifer que por travesuras acaban en un calabozo o de cómo fumarse la pipa de la paz con un indio de verdad, de los que salían en las películas.

Todo ello regado con cervezas, calimochos y las sustancias propias de la época. Una estética localista sobre las historias de populares y pringados de los institutos americanos que harán las delicias de quienes empezaron a tener bigotillo en los noventa. Pero también muy recomendable para jóvenes que quieran saber cómo fue vivir una adolescencia sin internet, pero muy heavy.

El libro-cómic que además tiene una serie de añadidos para amantes del diseño está a la venta en librerías de Granada y también mediante venta online.