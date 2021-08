Piedad Aguilar “ha dejado su última señal para siempre”

Una vecina de Cúllar Vega fallecida el pasado mes de noviembre de coronavirus ha donado 30.000 euros de su herencia a su pueblo, cuantía que irá destinada a diversos proyectos sociales y culturales, según ella misma reflejó en su testamento. Piedad Aguilar Moreno, que falleció a los 78 años debido al Covid-19, era una vecina muy querida en este municipio metropolitano, donde colaboraba y participaba activamente en todas las actividades municipales desde hace años.

“Era una persona muy alegre, trabajadora y vivía para los demás. Si le pedías un favor, sabías con certeza que lo iba a cumplir. Era una persona extrovertida, todo lo que se proponía lo conseguía. Estaba afiliada a todas las asociaciones tanto de mujeres como de mayores. Iba a todas las meriendas que se organizaban, a los viajes y a todo lo que le proponían. Una vez no pudo asistir a uno de esos viajes y al volver, le dijeron: “Piedad has faltado tú y, por tanto, la alegría” cuenta Rosario Aguilar, hermana de Piedad.

El gesto de Piedad ha tenido un gran recibimiento por parte de Cúllar Vega como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, también disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital. “Ha donado este dinero al pueblo porque ha visto que su familia ya tiene medios para subsistir y como siempre ha sido una persona tan generosa pues así lo ha decidido. Con la crisis que hubo, ella trabajó en Cáritas y ayudó a personas a pagar la luz, a comprar comida y a lo que hiciera falta. Piedad ha querido hacer esta donación para su pueblo y dejando este dinero en mano de una persona que sabe que va a distribuirlo bien, como ella quería” explica Rosario haciendo referencia a Jorge Sánchez, el edil de Cúllar Vega.

Además, Rosario destaca el gran carisma que suscitaba Piedad: “Vivió en Sevilla 20 años, pero siempre tuvo el corazón en Cúllar Vega, se grababa cantando el himno y se lo enviaba a sus amigas. Mi hermana era una persona muy especial que amaba su pueblo y, sobre todo, ayudar”.

A su vez, Jorge Sánchez cuenta emocionado “recibí la llamada de la familia de Piedad comunicándome que tenía que estar presente en la apertura del testamento porque se me había nombrado albacea contador partidor de una cantidad determinada para distribuirlo en bienes culturales y sociales del municipio de Cúllar Vega. Lo primero que sentí fue sorpresa porque no sabía que Pilar iba a hacer esta donación tan importante. Y también es un orgullo que deposite esa confianza en mí y tenga este gesto hacia su pueblo”.

Muy orgulloso con la hazaña de Piedad, el mandatario explica cómo va a repartir la donación: “Me he propuesto en repartir el dinero como ella lo hubiese hecho, y para ello me he puesto en contacto con el diferente tejido sociativo del municipio como asociaciones a las que ella pertenecía y otras con las que ella colaboraba. Hemos canalizado estos fondos a través de asociaciones para que no se pierda ningún céntimo, y ya hay proyectos en marcha. Podemos anunciar el primero que ya está terminado, la colocación de iluminación artística en toda la parroquia de Asunción de Cúllar Vega”.

Sin ánimo de lucro, Jorge Sánchez especifica que “el año que viene haremos un dossier de evaluación de cómo han ido todos estos proyectos y cómo se han finalizado. Pretendemos que para esa fecha esté todo terminado, y yo también quiero, como la persona encargada de canalizar todos estos fondos, rendir cuentas en qué se ha gastado la donación de Piedad”.

Jorge Sánchez con un punto de nostalgia añade: “Me gusta que transcienda el gesto que ha tenido Piedad. Después de todas las malas noticias que ha habido durante este tiempo, es necesario hablar de cosas como estas. Es un poco agridulce porque hay un motivo anterior, que es el fallecimiento de Piedad, pero me quedo con lo generosa que era ella”. “Ha dejado su última señal para siempre” finaliza Rosario.