CSIF alerta de la llegada del otoño con centros de salud y plantillas de hospitales "bajo mínimos"

El sindicato CSIF en Granada ha alertado este miércoles del inicio de la campaña de vacunación y de la llegada del otoño con los centros de salud y las plantillas de los hospitales "bajo mínimos" y ha considerado "inasumible e injustificado" el "recorte que están sufrido las plantillas de Atención Primaria en la provincia" tras "el cese de contratos de profesionales de todas las categorías a principios de este mes de octubre".

"Este tijeretazo en las contrataciones no está dejando situaciones críticas en los centros de salud, que no prevén incorporaciones tampoco en noviembre a causa de la falta de presupuesto", ha explicado la responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez.

Además de "la no renovación de los contratos que finalizaron el 30 de septiembre", el sindicato ha lamentado "la falta de transparencia de la administración sanitaria, que continúa sin informar sobre cuántos trabajadores se han visto afectados por estos ceses, pese a las reiteradas peticiones de información, y que además ha dado órdenes a los cargos intermedios de no dar ningún tipo de información, como listas de espera, a los agentes sociales".

Esta situación se complica, según ha indicado el sindicato, con el inicio de la campaña de vacunación que comienza este miércoles en todo el país y una mayor incidencia de las complicaciones respiratorias, como la gripe, con la llegada del otoño.

Como ejemplo, CSIF Granada ha apuntado que en la mayoría de los centros de salud de la ciudad granadina "es imposible conseguir cita con el médico de cabecera en un tramo inferior a siete días mientras que en otros directamente no se puede agendar la cita".

"En el caso del área metropolitana, hay centros en los que las citas telefónicas tienen la agenda cerrada y las presenciales se posponen al 8 de noviembre, dentro de tres semanas", han añadido desde CSIF.

Es una decisión que "pone en riesgo la asistencia sanitaria a la población de las zonas afectadas, con deficiencias y demoras en las consultas a demanda del usuario, las programadas por los médicos de familia, las consultas clínicas y administrativas, las urgencias en horario de consulta y la asistencia telefónica".

A este respecto, la central sindical subraya que es imposible garantizar la continuidad asistencial a los pacientes, al tiempo que denuncia que tampoco puede hacerse efectiva la reducción a 35 citas de consulta diarias, establecida por el SAS en Atención Primaria a principios de año".

El sindicato critica el “fracaso y lentitud” de la Bolsa Única Común para sustituciones en la Junta

Por otro lado, CSIF Granada ha criticado el “fracaso” de la Bolsa Única Común (BUC) como instrumento para las contrataciones temporales en la Junta de Andalucía. En concreto, el sindicato ha denunciado que "la falta de cobertura de sustituciones del personal laboral está afectando a diferentes servicios que se quedan sin personal durante semanas, como la limpieza de los centros residenciales de personas mayores de titularidad autonómica y de la mayoría de los institutos de enseñanza secundaria de la provincia, tales como la Zafra de Motril, Padre Manjón y los centros públicos integrados Hurtado de Mendoza y Aynadamar de la capital, entre otros".

El responsable del sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF Granada, Juan de Dios Martínez, ha explicado que “desde su puesta en marcha en diciembre de 2019, la BUC ha ido acumulando retrasos y deficiencias, de manera que no constituye un mecanismo eficaz, ágil y riguroso para cubrir las vacantes de personal laboral”. Por ello, ha exigido una respuesta inmediata de la Administración ante “un sistema informático anticuado que hace aguas por todas partes y una falta de personal que afecta a todas las estructuras y a todos los niveles de la Administración y que ha desembocado en que la BUC, que se vendió como una panacea, haya resultado un total fracaso”.

“La Junta no hizo bien los cálculos, no tenía suficientes medios personales ni técnicos para llevar a cabo el ambicioso plan de la BUC”, ha argumentado el responsable sindical, quien ha hecho referencia al alto volumen de solicitudes recibidas “que desbordó a una Administración que no ha sabido gestionar esta demanda”, ha apuntado.

“La Junta de Andalucía vendió este proyecto como la solución para la contratación temporal de personal con el fin de cubrir vacantes y sustituciones de forma rápida, creó ilusiones y esperanza en los desempleados, y al final este proyecto ha quedado en un espejismo”, ha añadido.

En este sentido, el sector de AGJA de CSIF Granada lamenta la “excesiva lentitud en la publicación de las listas definitivas de integrantes, errores en los llamamientos, exclusiones de personal en bolsas sin justificación, escasa formación del personal que la gestiona en las distintas provincias, así como diferentes maneras de aplicación de su reglamento, según donde o quien lo aplica”.

“Todo ello ha recaído y recae sobre las espaldas y los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras temporales que ven como les saltan en el orden de llamamientos, que se quedan en la calle, son excluidos de las bolsas y que encuentran poca solución a su situación, ya que la Administración no responde o lo hace muy tarde”, ha concluido el sindicato.