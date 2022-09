Crystal Fighters echa el telón del ciclo ‘1001 Músicas – CaixaBank’

Todo tiene su fin, como cantaban los míticos ‘Los Módulos’. Tras un intenso mes de grandes vivencias y emociones en el Teatro del Generalife, el ciclo ‘1001 Músicas – CaixaBank’ llega a su último capítulo de este año. Y lo hace a lo grande, con la presencia de la banda británica, aunque con raíces vascas, Crystal Fighters.

El peculiar y genuino sonido de este excelente grupo surge de la mezcla de las guitarras, ya sean electrónicas o acústicas, con sintetizadores, percusión y, sobre todo, instrumentos de tradición folclórica vasca en su música. El más influyente, la txalaparta, que suena en muchas de sus canciones, así como utilizan también un tamboril y el txistu en sus ritmos.

Todo ello ayuda a que Crystal Fighters suene diferente y se disfrute de su buen directo, que está aderezado con euforia y pasión. Es difícil definir esa fusión de géneros, con música dance progresiva junto con melodías tradicionales del folk vasco, y a ello le sumas influencias ochenteras del punk y la música experimental electrónica, con mención específica a Aviador Dro. Todo ello sitúa a la formación londinense en el centro del huracán de la música que marca tendencia festiva. Y, sobre todo, más que tratar de definir su estilo, lo más sensato para el amante de las experiencias musicales es disfrutarlo. En el Generalife es una buena ocasión, ya que para la última fecha del ciclo aún quedan entradas para presenciar a la menos británica de las bandas de su ámbito.

Love Is All I Got, Plage, Love Natural o You & I son algunos de los temas que no faltarán en un repertorio que, además, cuenta con una puesta en escena llamativa, con una estética muy particular.

