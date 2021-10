El Raca se deja la victoria en el Olímpic de Badalona (65-59)

Se le escapó la victoria al CD Raca en el Palau Olímpic de Badalona en un partido muy igualado en el que las nazaríes no supieron rentabilizar la ventaja de once puntos que obtuvieron en el tercer cuarto. Una derrota para el recuerdo, pues fue el partido 100 de las rojillas en Competición FEB. Andrea Boquete, con 14 de valoración gracias a 13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, volvió a ser la mejor jugadora del conjunto colegial.

El salto inicial le daba la primera posesión al Joventut de Badalona y era Ruano, quien acabaría siendo la mejor jugadora del partido, la encargada de inaugurar el marcador. El ritmo del partido era alto por ambos equipos y eso hacía que se cometieran errores y que los dos equipos intercambiaran rachas anotadoras sin llegar a grandes distancias. Las catalanas comenzaron fuertes con un parcial 7-0, que fue respondido por las de Maribel Piñar, quienes llegaron a ponerse 14-13 en el marcador. Otro arreón de las verdinegras, 6-0, era cortado por Sofía Roma, quien anotaba antes del final del primer cuarto, 22-15.

El Raca conseguía anotar 10 puntos en los primeros minutos del segundo parcial y Andrea Boquete, con un triple desde el frontal, igualaba el marcador a 25. La defensa granadina apretaba, y aunque Toussaint mantenía a las betulenses en ataque, Julieta Mungo, con otro triple, lograba poner a las granadinas por delante en el marcador (27-28). La defensa nazarí fue la clave en este cuarto para remontar esos siete puntos de desventaja e irse al descanso uno arriba, 29-30, evitando que las locales no anotaran más de siete puntos en este periodo.

Tras el paso por vestuarios, las de Maribel Piñar parecían encarrilar el partido gracias a un parcial de 1-12. Cuatro minutos largos tuvieron que pasar para que el Joventut inaugurara el marcador en este cuarto gracias a la intensa defensa nazarí. Las reacción verdinegra fue otro giro de timón, anotaba un parcial 14-3, con Ruano imponiéndose en la pintura y devolviendo el empate al marcador (45-45). La igualdad se mantendría hasta el final del tercer cuarto, en el que una canasta local sobre la bocina colocaría el 49-49 en el electrónico.

Gea y Nauwelaers comenzaron dando un respiro al Raca (49-53), que sin embargo era incapaz de materializar sus opciones y daba a su rival la oportunidad de remontar. Dos triples de Mireia Vila y dos canastas más de Olga Ruano colocaban a 'La Penya' seis arriba a falta de un minuto (63-57). Pese a que las granadinas pelearon en las últimas jugadas, no encontraron acierto y terminaron cediendo la primera derrota de la temporada por 65-59.

El Raca sigue sin poder contar aún con dos de las jugadoras que sufrieron un accidente automovilístico leve a mediados de septiembre, Judith Martín, que estuvo en Badalona con el equipo, y Shannon Coffee, quien ni siquiera se desplazó para evitar los inconvenientes del viaje.

La próxima semana, el cuadro colegial adelanta el partido de la tercera jornada debido al concierto de Aitana en el Palacio de Deportes, de manera que recibirá al Celta Zorka Recalvi el próximo 6 de octubre, a partir de las 20.00 horas. El equipo gallego, de gran trayectoria, aún no conoce la victoria en esta LF Challenge tras perder esta jornada en casa frente al Hierros Díaz Extremadura Miralvalle (58-64) y en la inaugural en la pista de Paterna (66-61).

Maribel Piñar: "En primer lugar, quiero felicitar al equipo contrario por el partido que han realizado. Han sido capaces de no dejarnos hacer nuestro juego. Nos ha costado muchísimo entrar en el partido, en el primer cuarto no nos hemos sentido cómodas. Cuando hemos sido capaces de entrar y hemos abierto una diferencia en el marcador de 11 puntos, tampoco hemos tenido la paciencia ni la consistencia de aguantar esta ventaja. Defensivamente hemos bajado un escalón y en ataque no hemos convertido canastas fáciles debajo del aro. Creo que han sido diez canastas debajo del aro no convertidas, 20 puntos menos que nos han penalizado".

FICHA TÉCNICA:

Joventut de Badalona (22+7+20+16): García (11), Vila (12), Soler (6), Toussaint (9), Ruano (19) --quinteto inicial--. También jugaron Oliver, Obiols (2), Poyato (1), Teixidó (5) y Tapia (0).

Raca Granada (15+15+19+10): Boquete (13), Rodríguez (2), Nauwelaers (12), Benet (5), Mungo (10) --cinco inicial-- Gea (9), Arrojo (0), Blanco (0), Roma, (6), Morales (2) y Alcántara (0).

Árbitros: Alejandro López Lecuona y Miquel Remisa Tramuns.

Incidencias: Partido disputado en el Palau Olímpic de Badalona.